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«Бабушка говорила Насте, что у меня змеиная голова»: Федосеева-Шукшина вспомнила, как ей не давали видеться с дочкой

По словам актрисы, в ее жизни был момент, когда она хотела броситься под поезд.

«Бабушка говорила Насте, что у меня змеиная голова»: Федосеева-Шукшина вспомнила, как ей не давали видеться с дочкой
Лидия Федосеева-Шукшина/instagram.com/alibasov_nana/

Известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В ее жизни, как она призналась, был очень непростой период, когда ей просто не хотелось жить. Дело в том, что после расставания с первым мужем актером Вячеславом Ворониным дочь Настя осталась жить с отцом на Украине. При этом родственники Воронина, в частности его мать, любыми способами пытались помешать Шукшиной видеться со своим ребенком.

«Меня просто не подпускали к Насте. Ее бабушка говорила, что у меня змеиная голова. Так они с детских лет настраивали против меня ребенка. В тот момент я хотела покончить жизнь самоубийством. Если бы не была беременна Машей, то точно бы бросилась под поезд. Только то, что я ношу ребенка сдерживало меня от необдуманных поступков», — заявила актриса.

Она добавила, что когда Насте было десять лет, то состоялся суд. Девочка приняла решение жить с бабушкой. Сама Федосеева-Шукшина считает, что ребенку просто внушили, что мать плохая. Кстати, сам первый муж актрисы Вячеслав Воронин в интервью всегда подчеркивал, что его бывшая супруга не хотела видеть ребенка и не появлялась на Украине месяцами, а порой и годами.

Как отметила Лидия Федосеева-Шукшина, сейчас у нее самые напряженные отношения среди детей с дочерью от брака с Василием Шукшиным Ольгой, которая ходит по различным ток-шоу и рассказывает всякие небылицы. В том числе и про мать. «Я молюсь за нее, чтобы господь привел ее к разуму», — заявила актриса.

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Тэги:

Анастасия ВоронинаВячеслав ВоронинЛидия Федосеева-ШукшинаПрограмма "Судьба человека"
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«Бабушка говорила Насте, что у меня змеиная голова»: Федосеева-Шукшина вспомнила, как ей не давали видеться с дочкой
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