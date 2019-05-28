За полвека до смерти цыганка предсказала Кобзону борьбу с тяжелой болезнью

Известный пианист Левон Оганезов, который при жизни близко дружил с народным артистом России Иосифом Кобзоном рассказал, что его близкий друг никогда не жаловался на болячки. Когда певец заболел, то Оганезов сразу вспомнил случае полувековой давности. В начале семидесятых годов они вместе были на гастролях в Краснодаре. В один из дней на местном рынке к ним подошла цыганка. Она вызвалась погадать Кобзону.

В тот момент у музыканта было очень хорошее настроение, он дал девушке пять рублей. В семидесятых годах, где средняя зарплата была 120 рублей, это были серьезные деньги. Цыганка сказала Кобзону, что он проживет 82 года. Ошиблась: певец умер на 81-м году жизни. Женщина подчеркнула, что последние десять лет певец будет сильно болеть. Оганезов отметил, что цыганка напророчила артисту много внуков, двоих детей, славу и почет. Все это в итоге сбылось. Артист, напомним, умер в августе прошлого года от рака.

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Отметим, что Иосиф Кобзон был трижды женат. Первые два брака продлились недолго. В третьем браке с Нелли Кобзон родилось двое детей. С последней супругой он был вместе на протяжении 47 лет.

Оганезов подчеркнул, что детей в основном воспитывала Нелли. В общем-то этому удивляться не стоит, учитывая, что артист все время был в разъездах. Как отметил Оганезов, у детей Кобзона очень хороший слух. Его сын Андрей играл на ударных инструментах. А вот дочь музыкой никогда не увлекалась, сообщает «Собеседник».