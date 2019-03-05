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В память об Иосифе Кобзоне в Москве установят мемориальную доску

Она появится на здании Академии музыки имени Гнесиных на улице Поварской в столице.

В память об Иосифе Кобзоне в Москве установят мемориальную доску
Иосиф Кобзон / фото: globallook.com

В память об Иосифе Кобзоне в Москве установят мемориальную доску. Она появится на здании Академии музыки имени Гнесиных на улице Поварской. Выбор не случаен. В свое время Иосиф Кобзон сначала обучался на вокальном факультете, а затем преподавал в учебном заведении.

Решение было принято на заседании президиума столичного правительства во вторник, 5 марта. Пока сроки исполнения решения не уточняются, сообщает сайт argumenti.ru.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. Народный артист СССР скончался в Москве после долгой болезни. Это стало огромной утратой не только для семьи артиста, но и для целой страны. Однако в первую очередь смерть Иосифа Давыдовича стала большим ударом для его родственников, особенно его супруги, с которой он прожил почти полвека, — Нелли Кобзон.

После смерти супруга женщина занимается творчеством. Накануне в московском Музее Тропинина открылась выставка изделий декоративно-прикладного искусства, всевозможных театральных аксессуаров, а также редких театральных биноклей. Все экспонаты — коллекция, принадлежащая вдове Иосифа Кобзона.

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Иосиф КобзонМоскваНелли Кобзон

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В память об Иосифе Кобзоне в Москве установят мемориальную доску
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