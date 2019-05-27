Попала в секту или это бизнес-план? Что происходит со вдовой Децла Юлией Толмацкой

Александр Толмацкий рассказал порталу Teleprogramma.pro, в каких он сейчас находится отношениях с невесткой и внуком.

Через месяц после смерти Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимам Децл, выяснилось, что его родственники враждуют. Вдова Юлия Толмацкая обвинила свекра и свекровь в том, что они объявили ей войну. Отец рэпера не остался в стороне: Александр Толмацкий заявил, что невестка настраивает сына Антония против деда, а позже в прессе стали распространяться слухи, что Юля страдает от психического расстройства.

Что сейчас происходит в известной семье и смогли ли родственники договориться? Об этом корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко спросила отца Децла, продюсера Александра Толмацкого.

«Я даже не знаю, где они»

Оказалось, что родственники до сих пор не решили семейные проблемы:

«С бывшей женой Кирилла и внуком у нас нет никаких отношений. Я даже не знаю, где они», — признался Александр.

При этом Толмацкий не стал бросаться обвинениями и предпочел не выносить сор из избы. Однако мы решили разобраться в ситуации. Страница в Instagram у Юлии действительно необычная. Если пролистать ленту, то в глаза бросается множество фотосессий, в которых она предстает в маске розового кролика. Сам по себе аксессуар выглядит даже пугающе: огромные острые уши, латекс…

Если почитать ее посты, то становится совсем страшно: девушка много рассуждает о добре, зле и делает странные выводы. Например, она мечтает выучить язык снежинок, чтобы узнать, о чем пишут облака.

Можно предположить, что таким образом Толмацкая справляется с потерей мужа и отца своего ребенка, но маска и странные посты были и при живом Децле. Мы показали страницу Юлии эксперту по религиозным культурам Александру Невееву и клиническому психологу Александру Державину. Вот к каким выводам пришли специалисты.

«В запущенном случае может идти речь о шизофрении»

«Я могу сказать, что у меня этот профиль в Instagram вызывает определенную настороженность. Даже, начиная с названия — «somamamori» (ник Юлии Толмацкой в социальной сети — Прим. Ред). Что это такое? Soma — это мистический опьянявшей нектар в индуизме, mamori — понятие из буддизма, которое подразумевает защиту.

Не знаю, кто и кого собрался защищать опьяняющим нектаром, но в этом профиле чувствуется мистическая интоксикация: много буддистской и индуистский терминологии, которые сопровождаются попытками рассуждения, что полезно, а что вредно для здоровья. Настораживают и очень странные формулировки…

Какие можно сделать выводы? В лучшем случае, это просто некое стремление привлечь к себе внимание, быть оригинальной, привнести метафизический и изотонической флёр. В запущенном случае, может идти речь о шизофрении. Когда человек настолько погрузился в изотонические глупости, что перестал отличать фантазии от реальности. Это вызывает опасения.

Если бы я, будучи представителем службы опеки увидел, что мама ограничивает общение ребенка с его родственниками, и имеет такого рода изотонические взгляды, я бы насторожился и постарался вникнуть в эту ситуацию глубже. К сожалению, очень часто бывает, что такого рода матери или попадают в секту или создают секты», — считает кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культурам Александр Невеев.

«Я увидел бизнес-план, который поэтапно реализуется»

«То, что данная леди несет людям через свою страницу в Instagram — это захват внимания. Она привлекает внимание приверженцев, формирует круг аудитории, чтобы продвигать своей персональный бренд, то есть свою страницу.

Есть человек, который живет в рамках допустимого восприятия, а есть те, кто не в рамках — те, кто эпатируют и привлекают внимание своим эпатаженым видом или поведением. В нашем случае, девушка решила использовать маску, чтобы добиться своей цели.

Я увидел на ее странице не психические отклонения, а бизнес-план, который поэтапно реализуется. По законам развития объективного внимания, наступит момент, когда появится рекламодатель, который предложит ей крупный (относительно ее блога) контракт и она будет счастлива, потому что сможет закрыть расходную часть на реализацию своего проекта в Instagram», — поделился своим мнение клинический психолог Александр Державин.