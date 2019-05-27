Звездные истории Попала в секту или это бизнес-план? Что происходит со вдовой Децла Юлией Толмацкой
Звездные истории

Попала в секту или это бизнес-план? Что происходит со вдовой Децла Юлией Толмацкой

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Александр Толмацкий рассказал порталу Teleprogramma.pro, в каких он сейчас находится отношениях с невесткой и внуком.

Через месяц после смерти Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимам Децл, выяснилось, что его родственники враждуют. Вдова Юлия Толмацкая обвинила свекра и свекровь в том, что они объявили ей войну. Отец рэпера не остался в стороне: Александр Толмацкий заявил, что невестка настраивает сына Антония против деда, а позже в прессе стали распространяться слухи, что Юля страдает от психического расстройства.

Что сейчас происходит в известной семье и смогли ли родственники договориться? Об этом корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко спросила отца Децла, продюсера Александра Толмацкого. 

Вдова Децла попала в секту
Кирилла Толмацкого не стало 3 февраля 2019 года. Фото: globallookpress.

«Я даже не знаю, где они»

Оказалось, что родственники до сих пор не решили семейные проблемы:

«С бывшей женой Кирилла и внуком у нас нет никаких отношений. Я даже не знаю, где они», — признался Александр.

При этом Толмацкий не стал бросаться обвинениями и предпочел не выносить сор из избы. Однако мы решили разобраться в ситуации. Страница в Instagram у Юлии действительно необычная. Если пролистать ленту, то в глаза бросается множество фотосессий, в которых она предстает в маске розового кролика. Сам по себе аксессуар выглядит даже пугающе: огромные острые уши, латекс…

Если почитать ее посты, то становится совсем страшно: девушка много рассуждает о добре, зле и делает странные выводы. Например, она мечтает выучить язык снежинок, чтобы узнать, о чем пишут облака.

Вдова Децла попала в секту
Юлия выкладывает фотографии в странной розовой маске. Фото: @somamamori.

Можно предположить, что таким образом Толмацкая справляется с потерей мужа и отца своего ребенка, но маска и странные посты были и при живом Децле. Мы показали страницу Юлии эксперту по религиозным культурам Александру Невееву и клиническому психологу Александру Державину. Вот к каким выводам пришли специалисты.

«В запущенном случае может идти речь о шизофрении»

«Я могу сказать, что у меня этот профиль в Instagram вызывает определенную настороженность. Даже, начиная с названия — «somamamori» (ник Юлии Толмацкой в социальной сети — Прим. Ред). Что это такое? Soma — это мистический опьянявшей нектар в индуизме, mamori — понятие из буддизма, которое подразумевает защиту.

Не знаю, кто и кого собрался защищать опьяняющим нектаром, но в этом профиле чувствуется мистическая интоксикация: много буддистской и индуистский терминологии, которые сопровождаются попытками рассуждения, что полезно, а что вредно для здоровья. Настораживают и очень странные формулировки…

Какие можно сделать выводы? В лучшем случае, это просто некое стремление привлечь к себе внимание, быть оригинальной, привнести метафизический и изотонической флёр. В запущенном случае, может идти речь о шизофрении. Когда человек настолько погрузился в изотонические глупости, что перестал отличать фантазии от реальности. Это вызывает опасения.

Если бы я, будучи представителем службы опеки увидел, что мама ограничивает общение ребенка с его родственниками, и имеет такого рода изотонические взгляды, я бы насторожился и постарался вникнуть в эту ситуацию глубже. К сожалению, очень часто бывает, что такого рода матери или попадают в секту или создают секты», — считает кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культурам Александр Невеев.

Вдова Децла попала в секту
Эксперт не исключает вероятности того, что девушка стоит на пороге попадания в секту или же лишилась рассудка. Фото: @somamamori.

«Я увидел бизнес-план, который поэтапно реализуется»

«То, что данная леди несет людям через свою страницу в Instagram — это захват внимания. Она привлекает внимание приверженцев, формирует круг аудитории, чтобы продвигать своей персональный бренд, то есть свою страницу.

Есть человек, который живет в рамках допустимого восприятия, а есть те, кто не в рамках — те, кто эпатируют и привлекают внимание своим эпатаженым видом или поведением. В нашем случае, девушка решила использовать маску, чтобы добиться своей цели.

Я увидел на ее странице не психические отклонения, а бизнес-план, который поэтапно реализуется. По законам развития объективного внимания, наступит момент, когда появится рекламодатель, который предложит ей крупный (относительно ее блога) контракт и она будет счастлива, потому что сможет закрыть расходную часть на реализацию своего проекта в Instagram», — поделился своим мнение клинический психолог Александр Державин.

Вдова Децла попала в секту
Психолог Александр Державин увидел в Instagram Толмацкой пока еще не успешный бизнес-проект. Фото: @somamamori.

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Попала в секту или это бизнес-план? Что происходит со вдовой Децла Юлией Толмацкой
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