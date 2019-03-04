Из-за чего «воюют» родители Децла, их невестка Юлия и внук Тони

Творческое наследие ушедшего из жизни рэпера перессорило его родственников.

Многие думали, что смерть легендарного Децла, кумира российских подростков начала 2000-х годов, сплотит его семью. На похоронах рэпера его сын Тони впервые близко общался со своим дедом – известным продюсером. Дед и внук сидели рядом, Александр Толмацкий обнимал подростка и старался утешить в тот тяжелый для них обоих день.

Напомним, что с самим Кириллом Толмацким Александр на протяжении последних 15 лет практически не общался. Децл сам не хотел ни видеть своего отца, ни разговаривать с ним. Он был обижен из-за того, что Александр ушел из семьи к другой женщине. И попытки Александра наладить отношения, сделать так, чтобы его младшие дети могли дружить с Антонием, ни к чему не приводили.

Вот и теперь счастливого воссоединения семьи не произошло – 13-летний Тони сам нашел повод обидеться на деда, а заодно и на бабушку.

1. Сбор средств на фильм о Децле

Когда журналист Роман Супер загорелся идеей снять документальный фильм о Децле и начал сбор средств для реализации этого проекта на платформе Planeta.ru, он и подумать не мог, что кто-то может отреагировать на эту новость настолько странно, как сделал это Антоний Толмацкий.

Сын Децла разразился на своей странице в Instagram гневным постом о том, как «аферист» Супер, который к тому же не нравился рэперу, решил заработать 3,5 миллиона рублей на имени Кирилла Толмацкого.

Тони возмутил тот факт, что перед началом сбора Супер не уведомил о своих планах ни самого Тони, ни его мать Юлию Киселеву, вдову Децла.

«А спросил разрешения он только у Александра Яковлевича, который в этой ситуации вообще властью не обладает», — посетовал Тони.

2. «Наследство» рэпера: творчество и сын

Сложно предположить, как и о чем после смерти Кирилла общались его жена Юлия и родители рэпера, но в конце февраля Юлия сообщила, что ей объявлена война.

«Отец Кирилла объявил мне войну», — написала вдова в комментариях к одному из своих постов в Instagram.

По ее мнению, родители Децла уже решили, кому достанется «наследство», при этом ее интересы не учитывались.

«Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа», — считает Юлия.

Она уверена, что родители Кирилла недовольны ее нежеланием потакать их прихотям и «выполнять команды чужого дяди, который 15 лет оскорблял» ее мужа во всех интервью.

3. Интересы сына Децла: Толмацкий-старший защищает авторские права Кирилла, чтобы передать их Антонию

Александр Толмацкий, которого, равно как и его бывшую жену Ирину, Тони удалил из друзей, не понимает сути претензий своей невестки. Он привел слова заявления управляющей компании SO/Era Music, которая с 2014 года по просьбе Кирилла собирала его музыкальный каталог и приводила в порядок все авторские права.

«Кирилл, незадолго до трагического дня, озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына. При этом он хотел защитить эти права от нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений», — говорится в заявлении.

После смерти Децла представители компании встретились с его родителями и они попросили о том же: защитить и сохранить музыкальное наследие Кирилла Толмацкого, его права для передачи в дальнейшем всех доходов от использования прав в пользу Антония.

4. Антоний Толмацкий (Киселев) и его дальнейшая судьба

Александр также опроверг слова Юлии о том, что кто-то собирается забрать у нее сына, а ее саму оставить ни с чем.

«Мы с Ириной неоднократно говорили о том, что все средства от реализации творческих произведений Кирилла, в независимости от того, как сложатся наши отношения с Юлей, получит его любимый сын Антоний! Никакого другого имущества Кирилла не было и нет! У нас никогда не было даже мыслей забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке как для себя, так и для внука!»

Юлия же, как уверяет Толмацкий, настраивает Тони против дедушки и бабушки. И почему-то сопротивляется их просьбе наконец-то вписать Кирилла в свидетельство о рождении Антония. Там до сих пор в графе «отец» стоит прочерк.