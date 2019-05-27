Что не поделили Тимати и Децл 20 лет назад: Александр Томалцкий рассказал правду об отношениях рэперов

Новый трек основателя музыкального лейбла Black Star породил массу новых слухов.

Для шоу «ПЕСНИ», которое транслирует телеканал ТНТ, рэп-исполнитель Тимати написал новый трек. Фактически основатель музыкального лейбла Black Star признал свои ошибки и попросил прощения у Кирилла Толмацкого (Напомним, исполнителя не стало 3 февраля 2019 года — Прим. Ред.).

Что много лет назад не поделили Тимати и Децл? Об этом корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко спросила у отца Кирилла, Александра Толмацкого.

«Прости, что не пришел к тебе на похороны»

Песня, которая породила массу слухов и догадок, по сути, является трибьютом хита Кирилла «Слезы». Тимати исполнил ее вместе с участником шоу «ПЕСНИ» Вячеславом Исаковым, известным под псевдонимом Slame.

Slame перечисляет заслуги Толмацкого, а Тимати извиняется перед артистом. За то, что был «не очень друг», не протянул руку помощи, когда Децлу это было нужно и даже не пришел к нему на похороны…

На YouTube у ролика уже более 1 миллиона просмотров и почти 3 тысячи комментариев. Однако не все точки были расставлены над «i». Тимати признал свои ошибки, извинился, но не объяснил, что же между ними произошло: ограничился расплывчатой формулировкой «молодо — было зелено». Какая тайна стоит за этой фразой?

«Они на тот момент были еще дети»: отец Децла

Открыть карты мы попросили отца Кирилла Александра Толмацкого. Он отметил, что трек стал для него неожиданностью. Оказывается ноги этой истории растут из начала 2000-х годов, когда, на тот момент неизвестный Тимати, был MC (помощник) у популярного Децла.

«У Децла и Тимати не было никакого конфликта. Вообще, я был инициатором всего этого… Сначала они работали вместе, а потом я стал искать другого MC. Они на тот момент были еще дети, совсем молодые ребята, что сейчас об этом говорить? Серьезного ничего не было», — признался Александр Толмацкий.