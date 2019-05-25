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«Прости, что не пришёл к тебе на похороны»: Тимати извинился перед покойным Децлом

Рэпер сделал трибьют песни «Мои слезы, моя печаль». Тимати и Децл были друзьями, но их пути разошлись. Глава Black Star сожалеет, что не помог музыканту в своё время. Для выступления Тимати использовал голограммы Децла.

«Прости, что не пришёл к тебе на похороны»: Тимати извинился перед покойным Децлом
Тимати. фото: globallookpress

Тимати вместе с Бастой в новом выпуске проекта «Песни» на ТНТ выбрали финалистов шоу. Глава Black Star использовал площадку конкурса, чтобы почтить память покойного Децла. Недавно стало известно, что Тимати спрашивал разрешение у отца умершего рэпера использовать его песню. Александр Толмацкий после долгого разговора дал добро.

Тимати решил не просто перепеть песню, а сделать трибьют. Он оставил припев, но вложил новый текст в куплеты. Лидер Black Star считает главной песней Децла «Мои слезы, моя печаль». Один из участников Slame также записал куплет для трибьюта.

Кадр из шоу "Песни" на ТНТ
Кадр из шоу «Песни» на ТНТ

Выступление прошло масштабно. Тимати использовал голограммы Децла-подростка и свою голограмму из клипа «У Децла дома». Также на сцене «появился» взрослый Децл. Текст речитатива растрогал зал. Тимати через новую песню признался, что был «молод-зелен», поэтому рассорился с Децлом. Он сожалеет, что не помог старому другу, пока не оказалось слишком поздно.

Кадр из шоу "Песни" на ТНТ
Кадр из шоу «Песни» на ТНТ

В словах песни Тимати рассказал зрителям всё, что чувствовал после смерти Децла. Он считает, что был плохим другом. Глава Black Star через текст вспомнил, что пошёл по коммерческому пути, в то время как Децл выбрал «респект». По мнению Тимати, он считал себя крутым, но в итоге крутым оказался тот, кто не гнался за славой.

«Прости, что не пришёл к тебе на похороны», — спел Тимати.

Завершилось выступление хором, который пел припев трека «Мои слезы, моя печаль». В конце песни глаза Тимати заблестели от слез. Рэпер рассказал, что не собирается наживаться на имени умершего Децла. Он хотел отдать дань уважения другу.

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«Прости, что не пришёл к тебе на похороны»: Тимати извинился перед покойным Децлом
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