«Прости, что не пришёл к тебе на похороны»: Тимати извинился перед покойным Децлом

Рэпер сделал трибьют песни «Мои слезы, моя печаль». Тимати и Децл были друзьями, но их пути разошлись. Глава Black Star сожалеет, что не помог музыканту в своё время. Для выступления Тимати использовал голограммы Децла.

Тимати вместе с Бастой в новом выпуске проекта «Песни» на ТНТ выбрали финалистов шоу. Глава Black Star использовал площадку конкурса, чтобы почтить память покойного Децла. Недавно стало известно, что Тимати спрашивал разрешение у отца умершего рэпера использовать его песню. Александр Толмацкий после долгого разговора дал добро.

Тимати решил не просто перепеть песню, а сделать трибьют. Он оставил припев, но вложил новый текст в куплеты. Лидер Black Star считает главной песней Децла «Мои слезы, моя печаль». Один из участников Slame также записал куплет для трибьюта.

Выступление прошло масштабно. Тимати использовал голограммы Децла-подростка и свою голограмму из клипа «У Децла дома». Также на сцене «появился» взрослый Децл. Текст речитатива растрогал зал. Тимати через новую песню признался, что был «молод-зелен», поэтому рассорился с Децлом. Он сожалеет, что не помог старому другу, пока не оказалось слишком поздно.

В словах песни Тимати рассказал зрителям всё, что чувствовал после смерти Децла. Он считает, что был плохим другом. Глава Black Star через текст вспомнил, что пошёл по коммерческому пути, в то время как Децл выбрал «респект». По мнению Тимати, он считал себя крутым, но в итоге крутым оказался тот, кто не гнался за славой.

«Прости, что не пришёл к тебе на похороны», — спел Тимати.

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Завершилось выступление хором, который пел припев трека «Мои слезы, моя печаль». В конце песни глаза Тимати заблестели от слез. Рэпер рассказал, что не собирается наживаться на имени умершего Децла. Он хотел отдать дань уважения другу.