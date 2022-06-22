Снесло волной: Лопырева в миниатюрном бикини эпично нырнула в океан, блеснув округлыми формами

Виктория Лопырева является известной светской львицей. Она почти 20 лет назад завоевала титул «Мисс Россия», но не перестает восхищать поклонников своей внешностью.

Блондинка работала на телевидении, но потом предпочла участвовать в фотосессиях и организовывать светские рауты. Уже два года она живет в Дубае, где является частой гостьей на красных дорожках и вечеринках.