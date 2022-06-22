Снесло волной: Лопырева в миниатюрном бикини эпично нырнула в океан, блеснув округлыми формами

Виктория Лопырева является известной светской львицей. Она почти 20 лет назад завоевала титул «Мисс Россия», но не перестает восхищать поклонников своей внешностью.
Блондинка работала на телевидении, но потом предпочла участвовать в фотосессиях и организовывать светские рауты. Уже два года она живет в Дубае, где является частой гостьей на красных дорожках и вечеринках.
Большую часть времени Виктория посвящает работе и сыну Марку Лео. Но недавно она улетела отдыхать на Сейшелы. Блондинка призналась, что находится на частном острове, где в свое время отдыхали Кейт Миддлтон и принц Уильям.
С собой модель взяла множество женственных летних нарядов. Но на этот раз она решила поделиться видео, на котором в черном мини-бикини ныряет в океан. Однако ее буквально смыло волной.
«Наконец-то добралась и до Сейшельских островов (столица тоже называется Виктория, знали?) В общем, я не понимаю, почему я всегда выбирала другие острова, ведь почти везде уже была, но сама себе завидую сейчас, потому что это однозначно одно из самых красивых мест в мире!» — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Однако ролик многих изрядно насмешил. «Вы очень красивая», «Ну вы даже по волнам плывете изящно», «Как смешно! Волна всегда так настигает», «Ох, ваша фигура просто огонь», — стали писать подписчики.