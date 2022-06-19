«Ноги космической красоты»: Лопырева в вязаных шортах и кроп-топе изящно обнажила округлые формы на пляже

Виктория Лопырева является известной персоной, так как обладает титулом «Мисс Россия». Она дефилировала на подиумах и вела передачи. Теперь блондинка организовывает разные мероприятия.
Также она участвует в фотосессиях и регулярно блистает на красных дорожках. После рождения сына Марко Лео звезды быстро вернулась в форму.
Уже два года Лопырева живет в Дубае. Там у нее много друзей, а также есть возможность круглый год быть у моря. Но на днях она улетела отдыхать. Телеведущая сменила обстановку и оказалась на Сейшелах. В первый день она покрасовалась в топе и брюках, полетав на вертолете.
А вот теперь Виктория отметилась на побережье в вязаном костюме с тугими шортами и кроп-топом. Наряд позволил ей обнажить плоский живот и изящные бедра. Модель такж блеснула округлым декольте.
«Это рай», – заявила звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Виктория в свои 38 лет. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, вязаные наряды пользуются особой популярностью в этом сезоне.
«Очень красиво», «Фигурка у вас точеная», «Какая же вы красотка», «Слов нет», «Потрясающе выглядите», «Ой, Вика! Какая вы бомбическая», «Наряд кукольный просто», «Ноги космической красоты», «Отличная фигурка, особенно вид сзади», «Со всех сторон хороши», — прокомментировали пост подписчики.