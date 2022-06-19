«Ноги космической красоты»: Лопырева в вязаных шортах и кроп-топе изящно обнажила округлые формы на пляже

Виктория Лопырева является известной персоной, так как обладает титулом «Мисс Россия». Она дефилировала на подиумах и вела передачи. Теперь блондинка организовывает разные мероприятия.

Также она участвует в фотосессиях и регулярно блистает на красных дорожках. После рождения сына Марко Лео звезды быстро вернулась в форму.