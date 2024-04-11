«На эти деньги вообще невозможно прожить же!»: почему звездам не хватает средств на оплату коммунальных услуг

Павел Прилучный задолжал за услуги ЖКХ. Фото: Global Look Press

Кто, кроме Павла Прилучного, задолжал за услуги ЖКХ, узнала Teleprogramma.pro.

Когда простой человек становится должником по коммунальным услугам, об этом известно лишь ему самому да парочке соседей. Но вот если не платит знаменитость, малейший долг может стать достояние общественности. 

В списки должников попадали также звезды высокого уровня, заработки которых достигают нескольких миллионов рублей в день.

В этот раз внимание общественности привлек актер Павел Прилучный

Прилучный не отдает 60 тысяч рублей

Квартиру, которую актриса Агата Муцениеце отсудила у своего бывшего мужа Павла Прилучного, стала причиной коммунальной задолженности артиста. Он не платил за воду, отопление и электричество на протяжении шести месяцев, сумма копилась и к настоящему времени составляет чуть менее 60 тысяч рублей. Компания «Мосэнергосбыт» обратилась в суд с иском, к основному долгу также добавились пени и судебные издержки. Год назад Прилучный покинул четырехкомнатную квартиру вблизи станции метро «Речной вокзал», в данный момент она принадлежит на праве собственности его экс-супруге. 

В этом вопросе уже принято судебное решение: Павел Прилучный обязан выплатить накопившуюся задолженность.

В то же время вся страна после истории с алиментами знает о заработках актера. За одну съемочную смену он получает от 500 тысяч до миллиона рублей.  

Зверев тоже числится в должниках. Фото: Global Look Press

Сергей Зверев отказывается выплачивать долг

Знаменитый стилист Сергей Зверев тоже не платит коммунальщикам. Управляющая компания «ГБУ «Эвадж» подала в суд на шоумена в связи с задолженностью в размере 60 тысяч рублей. 

Зверев несколько месяцев игнорировал счета за газ, воду и электричество в московской квартире на проспекте Александра Невского, где, кроме него, прописана его мать. 

Не так давно в одном из интервью Зверев признавался, что ему не хватает миллиона рублей в месяц. 

«Миллиона даже мне мало! На эти деньги вообще невозможно прожить же!»

Хотя, по официальной информации, за 2020 год стилист заработал всего лишь 300 тысяч рублей.

Лолита против ТСЖ

Лолита судилась с ТСЖ «Большие каменщики» уже несколько лет. В конце концов Басманный суд Москвы постановил взыскать с певицы 720 тысяч рублей, но звезда решила, что сумма слишком завышена и подала апелляцию.

С чем же именно была не согласна артистка?

Лолита Милявская несколько лет судилась с ТСЖ. Фото: Global Look Press

Все дело в том, что Лолита искренне была не согласна с тем, что ТСЖ взимало с нее средства на капремонт дома, запланированный на 2041 год, да еще и завышая суммы в несколько раз. Кроме того, певица была недовольна нерациональным использованием ТСЖ денежных средств. Например, они установили в лифты музыку за 300 тысяч рублей. По мнению, Милявской в этом не было никакой необходимости. 

Товарищество постоянно придумывает новые неуместные расходы, а владельцы жилья вынуждены их оплачивать: оснастили здание видеокамерами, строили детскую площадку — и все за счет собственников жилья.

Сейчас у Лолиты достаточно сложный период в финансовом плане, и вскоре могут опять начаться проблемы с невыплатой коммунальных платежей.

Филипп Киркоров не нашел 3 тысячи рублей

Даже поп-король, от костюмов которого пестрит в глазах, был замечен среди должников за коммунальные услуги. Причем он не внес смешную по сравнению с его миллионными гонорарами сумму — чуть меньше 3000 рублей. Впрочем, как и стоило ожидать, директор певца эту информацию не подтвердил, а самого Филиппа в то время заботили лишь изменения собственной внешности. 

В отношении исполнителя было возбуждено исполнительное производство. С соответствующим иском в суд обратилось ГБУ «Жилищник Таганского района». Дело в отношении певца рассматривалось мировым судьей.

А сколько же платят звезды за коммунальные услуги?

С Киркорова хотели взыскать около 3 тысяч рублей за долги по коммуналке. Фото: Global Look Press

Киркоров признавался, что  платит за ЖКХ огромные суммы, потому что у него есть недвижимость не только  России, но и за рубежом.

Сколько другие звезды платят за коммунальные услуги

Расценки на коммунальные услуги растут с каждым годом. По состоянию на 2022 год телеведущая Ксения Бородина вносила за счета 48 тысяч рублей. Сейчас эта сумму могла вырасти почти в полтора раза. Дом Бородиной находится в 14 км от МКАД по Новорижскому шоссе в коттеджном поселке «Павловы озера». Площадь дома немаленькая — 216 кв. м, и, чтобы его отопить, нужно существенно потратиться.

Дмитрий Дибров в этот период тратил около 130 тысяч, проживая в особняке площадью более 1000 кв. м. В поселке, где расположен дом Диброва, кроме стандартных услуг, оплачиваются также счета за электриков, вывоз мусора, чистку снега, слесарей и прочее. Это добавляет к основному платежу не менее 25 тысяч рублей. 

Телеведущая и блогер Виктория Боня во времена проживания в Монако в трехкомнатных апартаментах площадью 200 кв. м оплачивала около 173 тысяч рублей в месяц, плюс еще 43 тысячи за электроэнергию. В Москве за эти же услуги звезда отдавала 12 тысяч рублей.

По материалам Wday, «КП», 7days, Lenta, 5-tv

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