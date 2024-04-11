«На эти деньги вообще невозможно прожить же!»: почему звездам не хватает средств на оплату коммунальных услуг

Когда простой человек становится должником по коммунальным услугам, об этом известно лишь ему самому да парочке соседей. Но вот если не платит знаменитость, малейший долг может стать достояние общественности.

В списки должников попадали также звезды высокого уровня, заработки которых достигают нескольких миллионов рублей в день.

В этот раз внимание общественности привлек актер Павел Прилучный.

Прилучный не отдает 60 тысяч рублей

Квартиру, которую актриса Агата Муцениеце отсудила у своего бывшего мужа Павла Прилучного, стала причиной коммунальной задолженности артиста. Он не платил за воду, отопление и электричество на протяжении шести месяцев, сумма копилась и к настоящему времени составляет чуть менее 60 тысяч рублей. Компания «Мосэнергосбыт» обратилась в суд с иском, к основному долгу также добавились пени и судебные издержки. Год назад Прилучный покинул четырехкомнатную квартиру вблизи станции метро «Речной вокзал», в данный момент она принадлежит на праве собственности его экс-супруге.

В этом вопросе уже принято судебное решение: Павел Прилучный обязан выплатить накопившуюся задолженность.

В то же время вся страна после истории с алиментами знает о заработках актера. За одну съемочную смену он получает от 500 тысяч до миллиона рублей.