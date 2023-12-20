Рудковская с Плющенко придумали для сына Саши новое прозвище после его участия в шоу «Русалочка»

В недавнем интервью Яна Рудковская дала понять, что ее сын Саша от олимпийского чемпиона Евгения Плющенко отдает себе отчет в том, что у него высокая популярность. Знаменитость подметила, что девочки буквально сходят с ума, когда он выходит на лед. Саша всегда получается цветы, подарки и игрушки от своих фанатов, у него часто берут автографы. Конечно, ему это нравится. При этом к такому вниманию мальчик относится спокойно. Гном Гномычем его уже никто не называет, подметила звездная мама Саши.

«Теперь мы называем его Краб Крабыч. Все потому, что в нашем новом шоу «Русалочка» Саня исполняет роль краба Себастьяна. Конечно, после принцев в «Щелкунчике» и «Лебедином озере» катать краба ему не очень хотелось, но он с юмором к этому отнесся», — добавила Яна Рудковская.

По материалам Hello!.