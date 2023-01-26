«Даже без трусиков! Какой срам»: Севастьянова засветила свои прелести в прозрачном платье, взбудоражив фанатов

Недавно Каролина рассталась с бойфрендом. Она стала еще чаще публиковать смелые фото. На этот раз гимнастка запечатлелась в силуэтном платье с прозрачной полоской сбоку. Она отказалась от нижнего белья, показав всю красоту своих изгибов.

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Кадр взбудоражил пользователей Сети. Севастьянову осыпали комментариями. «Ох, вот это вид», «Даже без трусиков! Какой срам», «Прикройся», «В таком нужно не двигаться», «Опасное платье», «С вашей фигурой можно и голой ходить», — стали писать в Сети.