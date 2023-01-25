Каролина Севастьянова обнажила идеальный животик: распахнула пуховик, заставив всех завидовать

Каролина Севастьянова стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Уже несколько лет спортсменка путешествует. Она признавалась, что даже на тренировки ходит редко. При этом ей удается держать себя в форме. Примечательно, что недавно звезда отдохнула на горнолыжном курорте.
Примечательно, что недавно Каролина рассталась с бойфрендом. Она стала еще чаще щеголять в пикантных нарядах. Гимнастка на этот раз решила сделать селфи в лифте. Она предстала в кожаных брюках с высокой посадкой и топике. Севастьянова распахнула пуховик, показав свой идеальный животик и осиную талию.
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Чемпионка изумила поклонников. Многие отметили, что не видели таких безупречных форм.
«А так не холодно?», «Ну очень красивая», «Живот просто эталонный», «О такой фигуре все мечтают», «До чего крутая», — стали писать в Сети.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды