Каролина Севастьянова обнажила идеальный животик: распахнула пуховик, заставив всех завидовать

Примечательно, что недавно Каролина рассталась с бойфрендом. Она стала еще чаще щеголять в пикантных нарядах. Гимнастка на этот раз решила сделать селфи в лифте. Она предстала в кожаных брюках с высокой посадкой и топике. Севастьянова распахнула пуховик, показав свой идеальный животик и осиную талию.

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Чемпионка изумила поклонников. Многие отметили, что не видели таких безупречных форм.