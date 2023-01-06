«Очутилась просто в сказке»: Подольская в комбинезоне цвета Барби покаталась на ватрушке с сыном по снежным горкам

Наталья Подольская уже давно стала популярной певицей. В 40 лет она продолжает выступать на сцене. Недавно артистка запустила свой проект в YouTube. При этом она успевает воспитывать двоих детей с Владимиром Пресняковым: семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. При этом звезда держит себя в форме и любит наряжаться.
На этот раз Наталья насладилась новогодними каникулами. Она уехала за город с детьми. Для прогулки по лесу певица облачилась в пуховой комбинезон цвета Барби. От макияжа она отказалась. Артистка даже прокатилась на ватрушке со старшим сыном с большой снежной горки. Подольская кричала от восторга.
«Я очутилась просто в какой-то невозможной рождественской сказке! Как здорово! Какие у нас тут места!» – поделилась она.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие назвали Подольскую идеальной мамой. Другие были поражены тому, какое красивое место для отдыха нашла артистка. «Вау, вот это природа», «Какой у вас стильный наряд», «Вы смелая», «Сын точно счастлив», «А где Вова?», «Это же счастье», — стали писать в Сети.
Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды