«Очутилась просто в сказке»: Подольская в комбинезоне цвета Барби покаталась на ватрушке с сыном по снежным горкам

На этот раз Наталья насладилась новогодними каникулами. Она уехала за город с детьми. Для прогулки по лесу певица облачилась в пуховой комбинезон цвета Барби. От макияжа она отказалась. Артистка даже прокатилась на ватрушке со старшим сыном с большой снежной горки. Подольская кричала от восторга.

«Я очутилась просто в какой-то невозможной рождественской сказке! Как здорово! Какие у нас тут места!» – поделилась она.

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