Откровенные разрезы: Ольга Серябкина в платье с актуальным элементом продемонстрировала фигуру мечты

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина. Фото: соцсети 

Артистка записала клип на новую песню, где и предстала в соблазнительном наряде.

Исполнительница Ольга Серябкина разместила в личном микроблоге кадр в красном платье с популярными перьями и разрезами по бокам. Наряд не скрыл пленительные изгибы знаменитости.

В этом сезоне перья встречаются и на пижамных костюмах, и на вечерних платьях. Вот и модница Серябкина выбрала для презентации новой песни алое платье с оперением на подоле. Также изделие украсили разрезы, которые оголили загорелое тело артистки.

А блестящая драпированная ткань подчеркнула декольте Ольги Серябкиной. 

Ольга Серябкина в роковом платье. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Ольга Серябкина позировала в кимоно с опасным декольте и засветила «ложбинку греха». 

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