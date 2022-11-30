Откровенные разрезы: Ольга Серябкина в платье с актуальным элементом продемонстрировала фигуру мечты

Исполнительница Ольга Серябкина разместила в личном микроблоге кадр в красном платье с популярными перьями и разрезами по бокам. Наряд не скрыл пленительные изгибы знаменитости.

В этом сезоне перья встречаются и на пижамных костюмах, и на вечерних платьях. Вот и модница Серябкина выбрала для презентации новой песни алое платье с оперением на подоле. Также изделие украсили разрезы, которые оголили загорелое тело артистки.

А блестящая драпированная ткань подчеркнула декольте Ольги Серябкиной.