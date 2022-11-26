Ольга Серябкина приоткрыла влажные губы и не утаила «ложбинку греха» в кимоно с перьями

Исполнительница Ольга Серябкина опубликовала в личном микроблоге фото в соблазнительном платье, которое приоткрыло вид на сочный бюст жгучей брюнетки.

Артистка выбрала черное кимоно с перьями на манжетах и бахромой на подоле. Этнический узор также украсил наряд экс-солистки группы Serebro.

Ольга согнула ноги в коленях и присела, демонстрируя босоножки на каблуке с серебристыми цепями. Серябкина собрала волосы в пучок. На лбу певицы осталась одна кудрявая прядка. Ольга приоткрыла блестящие губы и поднесла палочки для суши ко рту.

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