Ольга Серябкина приоткрыла влажные губы и не утаила «ложбинку греха» в кимоно с перьями

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина. Фото: соцсети 

Исполнительница показала, как красиво есть роллы.

Исполнительница Ольга Серябкина опубликовала в личном микроблоге фото в соблазнительном платье, которое приоткрыло вид на сочный бюст жгучей брюнетки.

Артистка выбрала черное кимоно с перьями на манжетах и бахромой на подоле. Этнический узор также украсил наряд экс-солистки группы Serebro.

Ольга согнула ноги в коленях и присела, демонстрируя босоножки на каблуке с серебристыми цепями. Серябкина собрала волосы в пучок. На лбу певицы осталась одна кудрявая прядка. Ольга приоткрыла блестящие губы и поднесла палочки для суши ко рту.

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В руках у Ольги был сет японских роллов. Но самое главное в образе знаменитости пряталось за лакомством. Поклонники остались в восторге от аппетитного бюста Серябкиной.

«Вот это аппетитная красавица!», «Как вы соблазнительно едите», «Я бы тебя съел», – написали поклонники Серябкиной в комментариях под фото.

Ольга Серябкина в кимоно. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Ольга Серябкина предстала на публике в «голых» брюках.

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