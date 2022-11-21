Джинсы слетели с талии: Анастасия Решетова показала результаты похудения

Экс-возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – запечатлела себя после того, как скинула больше десяти килограммов.
Решетова не забыла опубликовать в своем микроблоге и кадр до преображения. Знаменитость с трудом влезала в джинсы. Они плотно сидели на широких бедрах Анастасии. А теперь брюки просто висят на Решетовой.
«Я делилась с вами промежуточными итогами. И вот, я скинула 11 килограммов за 3-4 месяца. Я счастлива, что возвращаюсь к привычному весу. Вообще я не знаю другого такого человека, который бы прошел столько трансформаций в весе», – посмеялась над собой Решетова.
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«В Интернете есть фотографии, где я очень худая, где у меня есть попа, где она пропадает. С помощью правильно подобранной одежды легко «играть» с объемами и менять их. Но, конечно, это похудение мне было нужно. Я чувствую себя легкой, мне нравится, как на мне смотрится любая одежда, и конечно, это придает большей уверенности в себе», – призналась Анастасия.
Решетова до и после похудения. Фото: соцсети
Напомним, ранее Анастасия Решетова стала похожей на бывшую соперницу Алену Шишкову.