«Скинула уже больше десяти килограммов»: Решетова стала копировать худобу Шишковой

Бизнесвумен Анастасия Решетова в последнее время находится в Таиланде. На отдыхе знаменитость не расстается со спортивным залом в надежде скинуть еще больше килограммов.

С помощью силовых нагрузок и кардиотренировок Решетова избавляется от лишнего веса. К слову, весной модель была на десять килограммов больше.

Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Анастасия запечатлела себя в зале и показала стройное тело.