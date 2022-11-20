«Скинула уже больше десяти килограммов»: Решетова стала копировать худобу Шишковой

Решетова и Шишкова

Анастасия Решетова и Алена Шишкова. Фото: соцсети 

Модель не собирается останавливаться на достигнутом.

Бизнесвумен Анастасия Решетова в последнее время находится в Таиланде. На отдыхе знаменитость не расстается со спортивным залом в надежде скинуть еще больше килограммов.

С помощью силовых нагрузок и кардиотренировок Решетова избавляется от лишнего веса. К слову, весной модель была на десять килограммов больше.

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Анастасия запечатлела себя в зале и показала стройное тело.

 

«Я думаю, что скинула уже больше десяти килограммов с мая. Нужно еще два-три и многофункциональных тренировок, а также растяжки», – добавила Решетова в личном микроблоге. 

 

 

Анастасия Решетова в зале. Фото: соцсети

Примечательно, что поклонники Решетовой сравнили Анастасию с другой бывшей избранницей Тимати – Аленой Шишковой. Блондинка отличается очень стройными формами. Иногда знаменитость даже критикуют за излишнюю худобу.

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