«Для таких прелестей топ маловат»: Анна Седокова крепко зашнуровала выдающуюся грудь

Исполнительница Анна Седокова разместила в личном микроблоге свежее фото в смелом топе со шнуровкой.
Большая аппетитная грудь певицы с трудом поместилась в корсетное изделие. К акцентному предмету Седокова добавила элегантные перчатки из кожи и джинсы с низкой посадкой. Завершили образ очки с узкой оправой. Они придали дерзости образу обворожительной блондинки.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Седокова запечатлела себя в зеркало, надув пухлые губки.
Анна Седокова в откровенном наряде. Фото: соцсети
Поклонники Анны не удержались от комментирования такого провокационного образа:
«Вот это вид! Так бы и съел», «Смело», «Для таких прелестей топ маловат».
Напомним, ранее Анна Седокова в алом спортивном костюме сверкнула пышными булочками.