«Для таких прелестей топ маловат»: Анна Седокова крепко зашнуровала выдающуюся грудь

Исполнительница Анна Седокова разместила в личном микроблоге свежее фото в смелом топе со шнуровкой.

Большая аппетитная грудь певицы с трудом поместилась в корсетное изделие. К акцентному предмету Седокова добавила элегантные перчатки из кожи и джинсы с низкой посадкой. Завершили образ очки с узкой оправой. Они придали дерзости образу обворожительной блондинки.

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Седокова запечатлела себя в зеркало, надув пухлые губки.