«Для таких прелестей топ маловат»: Анна Седокова крепко зашнуровала выдающуюся грудь

Анна Седокова

Анна Седокова. Фото: соцсети

Певица подготовила откровенный наряд для выступления.

Исполнительница Анна Седокова разместила в личном микроблоге свежее фото в смелом топе со шнуровкой. 

Большая аппетитная грудь певицы с трудом поместилась в корсетное изделие. К акцентному предмету Седокова добавила элегантные перчатки из кожи и джинсы с низкой посадкой. Завершили образ очки с узкой оправой. Они придали дерзости образу обворожительной блондинки.

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Седокова запечатлела себя в зеркало, надув пухлые губки.

Анна Седокова в откровенном наряде. Фото: соцсети 

Поклонники Анны не удержались от комментирования такого провокационного образа:

«Вот это вид! Так бы и съел», «Смело», «Для таких прелестей топ маловат».

Напомним, ранее Анна Седокова в алом спортивном костюме сверкнула пышными булочками.

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