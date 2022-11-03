Даня Милохин успел оценить: Оксана Самойлова в бикини с золотыми цепями показала тело богини

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова. Фото: соцсети звезды 

Жена Джигана восхищает поклонников изящными формами, несмотря на рождение четверых детей.

Бизнесвумен Оксана Самойлова разместила в личном микроблоге фотографию в черном бикини. Знаменитость похвасталась стройными ногами и плоским животом на зависть всем хейтерам.

Кто сказал, что многодетные матери не могут обладать сногсшибательными фигурами. Оксана Самойлова рушит стереотипы и после четырех родов выглядит изящно.

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Недавно жена Джигана с семьей улетели в очередное путешествие. Знаменитость уже сама шутит, что ее домашние – самые уставшие люди в России. Так как семья Оксаны постоянно отдыхает.

В очередном отпуске Самойлова продемонстрировала длинные и стройные ноги. Знаменитость выбрала для отдыха на яхте черное бикини с лямками-цепочками.

К слову, вместе с семьей Оксаны Самойловой на яхте находится блогер Даня Милохин. Он уже успел обомлеть при виде жены Джигана в купальнике.

Оксана Самойлова в бикини. Фото: соцсети 

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