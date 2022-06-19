Кети Топурия засняла годовалого сына в джинсах и рубашке на празднике

Кети Топурия является известной певицей. Уже много лет она поет в составе группы «А’Студио». Артистка славится своим необычным вокалом. А также она обладает эффектной внешностью.
Два года назад звезда вышла замуж за дипломата Льва Деньгова и вскоре подарила ему сына Адама. А от первого брака у нее есть дочка Оливия.
А вот 18 июня Топурия устроила вечеринку. Она решила отметить день рождения наследницы, который был на днях.
Для Оливии был организован праздник в стиле Барби, поэтому под большим белым шатром были столы, батут, фотозоны и сцена в розовом цвете. Сама именинница блистала в пышном персиковом платье. А вот ее мама щегольнула в костюме-кимоно.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Отметился на шумном празднике и годовалый сын певицы. Адам предстал в джинсах и рубашке. Его заинтересовал воздушный шарик с перьями внутри. Мальчик уверенно шагал по залу. Его лицо звезда показывать не стала, но засветила каштановые волосы.
«Главный пошел», – в шутку заявила Топурия
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие не только восхитились именинницей, но и ее братом.
«Вот это праздник», «Выглядишь изумительно», «А Адам подрос», «Малыш такой милый», «Очень красивый сынок», «Грандиозный вечер получился», «Кети, как все красиво! Это восторг! А сынок у вас чудо», «Оливия точно счастлива», — стали писать подписчики.