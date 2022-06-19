Кети Топурия засняла годовалого сына в джинсах и рубашке на празднике

Кети Топурия является известной певицей. Уже много лет она поет в составе группы «А’Студио». Артистка славится своим необычным вокалом. А также она обладает эффектной внешностью.

Два года назад звезда вышла замуж за дипломата Льва Деньгова и вскоре подарила ему сына Адама. А от первого брака у нее есть дочка Оливия.