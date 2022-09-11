Звезда сериала «Жизнь по вызову» Виктория Богатырева: «В сторону кино дочь смотрит с опаской»

Мало кому из современных звезд судьба выписывала столь щедрый актерский маршрут. Виктории посчастливилось сниматься в мюзикле «Бременские музыканты» у великого Александра Абдулова, играть с выдающимся Михаилом Пуговкиным, учиться у обаятельного Эммануила Виторгана.

Взяв лучшее от больших мастеров, Виктория стала самобытной и востребованной артисткой, регулярно появляющейся в заметных проектах («Маша в законе», «Трудные подростки», «Чикатило»). Недавно у актрисы случилась очередная премьера - на онлайн-платформе KION вышел дерзкий сериал «Жизнь по вызову», в котором без прикрас показаны будни эскортниц.

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«Моя героиня не стерва»

- Виктория, вы не раз подчеркивали, что пошлые проекты не для вас. Почему сериал про жизнь девушек из эскорта не пошлость?

- Потому что наш проект не пошлость. Он яркий, провокационный, откровенный, но не пошлый.

- Разве «жизнь по вызову» - это не за гранью нравственно дозволенного и того, о чем вообще стоит говорить вслух?

- Если мы говорим о мире проституции, я не могу сказать, что это за гранью дозволенного, и закрывать на это глаза. Да, этот мир существует и, я думаю, будет существовать. Интимная сторона жизни нашего общества - огромный бизнес, он уже не совсем теневой. Об этом возможно говорить, ведь когда мы поднимаем какую-либо тему, то у нас появляется шанс ее осмыслить и понять первопричины.

Наш проект в этом смысле тоже показывает судьбы героев, и с каждой серией мы узнаем все больше подробностей. Но при этом важно отметить, что у каждого человека есть собственное ощущение грани дозволенного, свой личный ориентир, и он сам решает, что, как и с кем обсуждать.

- Как придумывалась именно ваша героиня - администратор, бухгалтер и менеджер Галина Михайловна?