Звезда сериала «Жизнь по вызову» Виктория Богатырева: «В сторону кино дочь смотрит с опаской»

Мало кому из современных звезд судьба выписывала столь щедрый актерский маршрут. Виктории посчастливилось сниматься в мюзикле «Бременские музыканты» у великого Александра Абдулова, играть с выдающимся Михаилом Пуговкиным, учиться у обаятельного Эммануила Виторгана.
Взяв лучшее от больших мастеров, Виктория стала самобытной и востребованной артисткой, регулярно появляющейся в заметных проектах («Маша в законе», «Трудные подростки», «Чикатило»). Недавно у актрисы случилась очередная премьера - на онлайн-платформе KION вышел дерзкий сериал «Жизнь по вызову», в котором без прикрас показаны будни эскортниц.
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«Моя героиня не стерва»
- Виктория, вы не раз подчеркивали, что пошлые проекты не для вас. Почему сериал про жизнь девушек из эскорта не пошлость?
- Потому что наш проект не пошлость. Он яркий, провокационный, откровенный, но не пошлый.
- Разве «жизнь по вызову» - это не за гранью нравственно дозволенного и того, о чем вообще стоит говорить вслух?
- Если мы говорим о мире проституции, я не могу сказать, что это за гранью дозволенного, и закрывать на это глаза. Да, этот мир существует и, я думаю, будет существовать. Интимная сторона жизни нашего общества - огромный бизнес, он уже не совсем теневой. Об этом возможно говорить, ведь когда мы поднимаем какую-либо тему, то у нас появляется шанс ее осмыслить и понять первопричины.
Наш проект в этом смысле тоже показывает судьбы героев, и с каждой серией мы узнаем все больше подробностей. Но при этом важно отметить, что у каждого человека есть собственное ощущение грани дозволенного, свой личный ориентир, и он сам решает, что, как и с кем обсуждать.
- Как придумывалась именно ваша героиня - администратор, бухгалтер и менеджер Галина Михайловна?
Одним из партнеров Богатыревой в «Жизни по вызову» стал Владимир Сычев. Фото: соцсети
- За меня ее придумал сценарист, я лишь позволила сделать какие-то уточнения - узнать некоторые моменты у него и у создателей. Галина Михайловна - собирательный образ. В конце 90-х я немного работала моделью. В каждом модельном агентстве, особенно в крупных, были менеджеры, которые принимают на работу моделей, отсматривают их. Подсказывают, над чем стоит работать, что улучшить. И среди таких женщин бывают очень жесткие люди. А вот я в сериале сделала свою героиню более мягкой.
- Что для вас было самым важным в ее характере?
- Наверное, преданность Мэджику (герой Павла Прилучного, руководитель «агентства эскорта». - Ред.). Она его тень, правая рука. Предана на все 100% - это главное качество. И все-таки она не стерва, очень переживает за девочек, но раскроется только к концу проекта. Пусть это останется интригой.
- Как относитесь к правомочности существования этой «профессии»? Одни говорят, что надо чуть ли не бордели легальные открывать, другие - что это популяризация разврата.
- Как бы я ни относилась, профессия существует, и даже есть устойчивое мнение, что это одна из древнейших профессий. Хорошо это или плохо, не мне решать. Повторюсь, в этой ситуации, как и с сериалом «Чикатило» (актриса сыграла жену маньяка Феодосию Чикатило. - Ред.), мы не занимаемся популяризацией маньяков, проституток, бандитов или сутенеров. Это просто взгляд создателей фильма на нашу жизнь и попытка приоткрыть завесу. Мне кажется, стоит досмотреть проект до конца и после обсуждать, анализировать и критиковать.
- Можете ли вы понять аргументы «их заставила жизнь» в отношении девушек, продающих свое тело? Или это очевидное лукавство?
- Бывает разное. Когда человеку нечего есть и он живет в глухой провинции. Когда у женщины ребенок на руках или больные родители. Так складываются обстоятельства, и каждый выбирает для себя, на что готов пойти, чтобы выжить. Я не вправе осуждать подобные действия. Если девушка решила так, это ее путь, и она за это отвечает. Ведь за любой выбор в нашей жизни мы несем ответственность. Поэтому я могу понять и принять любого человека. Я не судья, не высшая инстанция, чтобы кого-то осуждать.
«Пуговкин - заботливый, Абдулов - ураган»
- Некоторые говорят, что главный конкурентный навык актера - понравиться режиссеру или продюсеру. Именно он утверждает на роль, именно от него все зависит. Не понравишься - роли не будет. И талант, опыт или владение актерскими техниками могут не помочь. Это так?
- И так, и не так. Конечно, режиссер или продюсер утверждает на роль, и у нас всех очень субъективная профессия. Мы должны понравиться, очаровать, обаять, покорить харизмой, энергией. Заинтересовать создателей, а как иначе? Ведь во время съемок вы длительное время будете работать бок о бок и, конечно, должны быть заинтересованы друг в друге.
В сериале «Жизнь по вызову» Виктория сыграла ближайшую помощницу шефа эскортного агентства. Фото: KION
- Можете вспомнить ситуации, когда вас не утвердили на роль и это было обидно до смерти?
- Очень часто мне было больно и обидно. У меня был большой промежуток времени простоя без съемок. Когда меня никто не видел, никто не снимал. Это очень обидно, несправедливо, как я считала. Но такая у меня профессия.
- При этом вам посчастливилось работать с большими мастерами - Александром Абдуловым, Михаилом Пуговкиным, учиться у Эммануила Виторгана. Чей совет или подсказка были самыми дорогими и ценными?
- Все трое - прекрасные актеры, мастера своего дела, я всех очень люблю. Особенно, конечно, мне дорог именно мой мастер Эммануил Виторган. Он научил меня быть кропотливой, дотошной - задумываться и анализировать, зачем я здесь, в этом образе, что я здесь делаю, почему так, а никак иначе. Разбирать роль научил именно он. И я стараюсь следовать его советам.
Надеюсь, я его не подвожу и он, возможно, мною будет когда-нибудь гордиться. Михаил Пуговкин был очень трогательным, заботился обо мне и всех актрисах, которые играли фрейлин. Александр Гавриилович был мегафигурой, ураганом, мощнейшим актером. У меня масса приятных воспоминаний. Каждый из них на определенном этапе времени был моим учителем, поэтому ценны все.
«С мужем познакомились во время пандемии»
Авторы мрачного триллера «Чикатило» доверили актрисе образ жены главного героя - кровавого маньяка в исполнении Дмитрия Нагиева. Фото: кадр из фильма
- Вы родились в Тбилиси и когда-то даже хотели стать президентом Грузии. Подобные мечты остались?
- Сейчас я не хочу. Каждый человек должен заниматься своим делом: тем, что он умеет лучше всего. Мне нравится то, чем я занимаюсь, мне дорога моя семья.
- Чем сейчас увлекается ваша дочь Варвара? Вы считываете в ней творческий ген или она абсолютно автономный организм с собственными интересами?
- Конечно же, в ней есть гены папы (отец девочки - популярный актер Алексей Макаров. - Ред.) и мамы. 1 сентября дочь пошла в шестой класс, и она очень творческая. Много рисует. Возможно, продолжим заниматься в театральной студии, если она не против. При этом в сторону кино Варя смотрит с опаской. Но, я так понимаю, дочь не исключает для себя возможности быть причастной к этому миру. В каком качестве - говорить еще рано.
- Вопрос от читателей мужского пола: сейчас ваше сердце свободно?
- Мое сердце занято, и не надо ничего делать, чтобы мне понравиться. У меня есть любимый мужчина - мой муж, поэтому другие мне неинтересны.
- А можете вспомнить, какое самое странное приглашение на свидание получали?
- Наверное, таких не было. На самом деле я люблю общаться вживую гораздо больше, чем по телефону. Вот мы с мужем познакомились в пандемию, что может быть неожиданнее и страннее? Поэтому, наверное, самым странным было мое с ним знакомство.