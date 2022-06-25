Звезда сериала «ЮЗЗЗ» Антон Кузнецов: «Я в семейной жизни не тиран, но дурака иногда включаю»

Этот персонаж криминального сериала «ЮЗЗЗ», который уже успели оценить зрители онлайн-платформы PREMIER, - чуть ли не самый колоритный за последнее время образ экранного бандита. Сиплый, жилистый, татуированный, харизматичный - таким предстает перед нами ростовский авторитет по кличке Дым.
В драме «ЮЗЗЗ» актер блестяще изобразил ростовского бандита. Фото: кадр из фильма
Сыграл колоритного преступника 41-летний Антон Кузнецов (Ленин в «Караморе» и Богдан Бельский в «Годунове»), совершенно не криминального склада характера актер театра «Сатирикон» и муж звезды «Эпидемии» и «Нелюбви» Марьяны Спивак.
...или в телесаге «Годунов» (в кадре с Сергеем Безруковым). Фото: кадр из фильма
«Телепрограмма» давно хотела поговорить с одаренным артистом, ведь он вообще не дает интервью (не из спеси, а, наоборот, из аномальной скромности) - и вот возможность предоставилась.
«Видел нож в подъезде, отдавал бабки...»
- Антон, вот вы выросли в Москве. Интеллигентный человек. Разговариваете, взвешивая каждое слово. Откуда в вас этот форс бандитский взялся?
- Изначально мы планировали снимать «ЮЗЗЗ» (название проекта отсылает к сленговому названия спального и, по слухам, криминального района на юго-западе Ростова-на-Дону. - Ред.) в Москве, где я и вырос. Но когда начали раскладывать сцены по локациям, поняли, что город не подходит. Ведь в сценарий Стаса Иванова (режиссера в том числе) легли воспоминания о Москве 15 - 20-летней давности. С тех пор все уже давно поменялось. Так что в итоге сменили курс на юг
России. И когда ездили на выбор локаций, я внимательно наблюдал за людьми в Ростове-на-Дону: охранниками, администраторами, таксистами, даже начальником местного СИЗО, где мы были. Пытался слушать и смотреть, окунуться в этот фактурный и колоритный мир. Напитаться. Там все и родилось.
- Юг столицы, где вы росли в 90-е, был тогда сильно криминализирован?
- Я застал времена, когда у районов были определенные названия (не по географическому принципу). Мой в Хамовниках назывался Старт, через дорогу - Новый Старт. Существовало противостояние. Тогда были и старшаки, и молодняк. Случались такие диалоги: «Ты со Старта, что ли? А, ну иди сюда!» И понеслась. Гоняли друг друга рэперы и металлисты, солнцевские и люберецкие, была банда White Smoke (группировка хип-хоп-направленности, созданная для отпора скинхедам)... Сам я в то время панковал, поэтому не сильно участвовал в этой игре. Не наркоманил, не хулиганил, хотя тогда это было сильно распространено: парни умирали от передозировок, садились в тюрьму за сбыт и хранение. Я в основном дрался - получал за «неправильный» внешний вид или неверные ответы. Нож в подъезде встречал...
- И ранения случались?
- Слава богу, нет. Отдавал бабки, получал в душу и шел себе спокойно. Бывало всякое.
- В сериале «Бригада» драки снимали по восемь часов, после чего Сергей Безруков ехал на вечерний спектакль с разбитым лицом. Как было у вас? Ведь в проекте тоже много рукопашных...
- Мы долго репетировали, чтобы войти в правильное для драк состояние. Что-то придумывали на ходу, что-то подсказывал оператор. Была возможность и на бокс походить, подготовиться. Правда, Димка Чеботарев (играет подельника Дыма по прозвищу Старый. - Ред.) снимался параллельно еще в одном проекте, так что мы его щадили. А у меня вот в спине
осколки какие-то остались после одной из драк. Камушек застрял - так приложили. Дрались в песке, гаражах, на набережной и так далее. Старались делать это достоверно и с любовью.
«Сын - скромный, тонкий, светлый»
По словам отца, 6-летний Гриша в отличие от многих сверстников не увлекается ТикТоком. Фото: Persona Stars
- Готовясь к разговору, пытался найти ваши интервью - не получилось. Почему?
- Да не знаю... Как-то неудобно, что ли. Вот Марьяна давала интервью один раз, я там что-то сказал. А так... сам не знаю. Что говорить, когда нечего говорить?
- Ну ладно скромничать... Кстати, о Марьяне. Вы с женой и в «Сатириконе» часто играете вместе - это сложно?
- Мы познакомились с Марьяхой на «Синем чудовище» - спектакле 2008 года, так что уже привыкли. Порядка 10 спектаклей вместе отыграли. Но сблизила нас «Чайка» (постановка Юрия Бутусова). Это она довела нас до совместной жизни. Ведь каждый раз мы играем про себя, а не про чеховских персонажей. Думаю, что любовь очень сильно помогает быть на сцене - держаться вместе, сконцентрироваться и оставаться внимательными друг к другу.
Кузнецов всегда очень хорошо смотрится в исторических проектах - например, в сериале «Жизнь и судьба»... Фото: кадр из фильма
Добавляет красок, энергии и желания. Хочется показать себя, добавить, удивить любимого человека, который рядом на сцене. Ну, как в мире животных.
- Дома этот животный инстинкт тоже проявляется? Или вы мягкий и податливый в семейной жизни?
- Я, конечно, не тиран, но дурака иногда включаю. Я за свободу внутри семьи. Это не совсем равноправие, нет. Но возможность дать реализоваться любимой жене. Вот Марьяха - классный организатор у нас, постоянно что-то придумывает. Ну вот сиди и смотри со стороны, что она делает, не мешай. Помогай. Попробуй похвалить. Сразу же расцветает! Чувствует, что на правильном пути. Иногда и жестковатым приходится быть, ну, бывает. Все, скажем так, по настроению у нас: где-то мягче, где-то жестче, где-то подстроиться...
- Сын Григорий заражается жаждой творчества рядом с такими родителями?
- Медиасферой, как многие дети сейчас, он не занимается (блоги, ТикТок и прочее). Спорта тоже не очень много - давали, но не пошло. Зато он очень творческий, любознательный, светлый парень. Скромный. Не истерит, не жестит. Не злится на нас пока. И при этом не аморфный. Тонко чувствующий, наблюдательный и деликатный.
«Украли скамейку, урну, но потом вернули»
- В вашем «Сатириконе» скоро состоится премьера трагифарсового спектакля «Елизавета Бам» по Хармсу, в работе над которым вы выступили еще и в качестве художника? Готовитесь уходить в режиссеры?
- Да, побаловались сценографией немного. Это возникло по ходу создания постановки. Такой был подход - с режиссером Гошей Мнацакановым вместе сводили на сцене то, что придумывалось. В эскизе сценографии было задано направление, потом начали докручивать: Питер, улица, парадная, скамейка и так далее. Это не была работа художника или прицел на режиссуру. Скорее экспромт и импровизация. Начали красить, добавили арку, потом скамейку украли из двора и принесли, потом урну украли. Потом решили, что так нельзя. Все вернули. Театр нам купил и скамейку, и урну.
- Вы там в женских нарядах ходите. Насколько это комфортно для парня с криминального района?
- Это же моя профессия. Да и суть спектакля в том, что все перевернуто с ног на голову. Девчонки играют полицейских. Есть даже отсыл к образу Данилы Багрова из «Брата». Полина Райкина играет папу с усами. Я, наоборот, Елизавету - точнее, Антона Кузнецова, который попал в такую ситуацию. Не знаю пока, это хорошее решение или глупость. И мне это нравится. Какая, к черту, разница? Главное, чтобы узнаваемые характеры были.
- Юмор Хармса был парадоксальным и трагичным. Как считаете, смех - то, что спасает, помогает не сойти с ума или, наоборот, может скрыть важное и увести в иллюзорность?
- Мы были в поиске юмора в результате контакта друг с другом. Интересно было выяснить, умеешь ли рассмешить одного человека? А двоих? А троих? Такой эксперимент: искали шутки, остроты внутри себя. Удалось? Значит, круто. И публике должно понравиться. Нет - отмирает. Хармс ведь не был каноническим абсурдистом - он специально нес чепуху, белиберду, в которой содержалась и маскировалась колкая правда.
Шутовство, понимаете? Когда через странное поведение проявляется взгляд на реальность. И Хармс был нам в этом помощником. Юмор ведь помогает сохранять адекватность. Через него можно понять и происходящее вокруг, и людей. Ты адекватен вообще - самоироничен, самокритичен? Попробуй рассмешить и задумайся.
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