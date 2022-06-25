Звезда сериала «ЮЗЗЗ» Антон Кузнецов: «Я в семейной жизни не тиран, но дурака иногда включаю»

«Телепрограмма» давно хотела поговорить с одаренным артистом, ведь он вообще не дает интервью (не из спеси, а, наоборот, из аномальной скромности) - и вот возможность предоставилась.

«Видел нож в подъезде, отдавал бабки...»

- Антон, вот вы выросли в Москве. Интеллигентный человек. Разговариваете, взвешивая каждое слово. Откуда в вас этот форс бандитский взялся?

- Изначально мы планировали снимать «ЮЗЗЗ» (название проекта отсылает к сленговому названия спального и, по слухам, криминального района на юго-западе Ростова-на-Дону. - Ред.) в Москве, где я и вырос. Но когда начали раскладывать сцены по локациям, поняли, что город не подходит. Ведь в сценарий Стаса Иванова (режиссера в том числе) легли воспоминания о Москве 15 - 20-летней давности. С тех пор все уже давно поменялось. Так что в итоге сменили курс на юг

России. И когда ездили на выбор локаций, я внимательно наблюдал за людьми в Ростове-на-Дону: охранниками, администраторами, таксистами, даже начальником местного СИЗО, где мы были. Пытался слушать и смотреть, окунуться в этот фактурный и колоритный мир. Напитаться. Там все и родилось.

- Юг столицы, где вы росли в 90-е, был тогда сильно криминализирован?

- Я застал времена, когда у районов были определенные названия (не по географическому принципу). Мой в Хамовниках назывался Старт, через дорогу - Новый Старт. Существовало противостояние. Тогда были и старшаки, и молодняк. Случались такие диалоги: «Ты со Старта, что ли? А, ну иди сюда!» И понеслась. Гоняли друг друга рэперы и металлисты, солнцевские и люберецкие, была банда White Smoke (группировка хип-хоп-направленности, созданная для отпора скинхедам)... Сам я в то время панковал, поэтому не сильно участвовал в этой игре. Не наркоманил, не хулиганил, хотя тогда это было сильно распространено: парни умирали от передозировок, садились в тюрьму за сбыт и хранение. Я в основном дрался - получал за «неправильный» внешний вид или неверные ответы. Нож в подъезде встречал...

- И ранения случались?

- Слава богу, нет. Отдавал бабки, получал в душу и шел себе спокойно. Бывало всякое.

- В сериале «Бригада» драки снимали по восемь часов, после чего Сергей Безруков ехал на вечерний спектакль с разбитым лицом. Как было у вас? Ведь в проекте тоже много рукопашных...

- Мы долго репетировали, чтобы войти в правильное для драк состояние. Что-то придумывали на ходу, что-то подсказывал оператор. Была возможность и на бокс походить, подготовиться. Правда, Димка Чеботарев (играет подельника Дыма по прозвищу Старый. - Ред.) снимался параллельно еще в одном проекте, так что мы его щадили. А у меня вот в спине

осколки какие-то остались после одной из драк. Камушек застрял - так приложили. Дрались в песке, гаражах, на набережной и так далее. Старались делать это достоверно и с любовью.

«Сын - скромный, тонкий, светлый»