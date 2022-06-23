Звезда сериала «Миссия «Аметист» Алексей Розин: «Мозг кричал изо всех сил: «Але, стоп! Прекратите! Сейчас я умру!»

У актера Алексея Розина – аншлаг на Первом канале. Так, в сериале «Заключение», идущем сейчас на Первом, Алексей Розин снялся в роли бывшего мужа героини Виктории Исаковой Павла. А в показанном там в мае 4-серийном ретро-детективе «Молчание» он играл начальника охраны порта, а по совместительству и «крышу» контрабандистов Лаврентьева.
Также зрители увидят Алексея в сериале «Миссия «Аметист», который выходит на Первом канале с 27 июня. В интервью Teleprogramma.pro актер рассказал о поцелуе с актрисой Марией Андреевой, отношениях с Викторией Исаковой и о зависании над пропастью.
«После поцелуя я сказал: «Теперь можем подписаться друг на друга в соцсетях»
– Маша Андреева рассказывала о вашем забавном знакомстве на съемках мрачного, атмосферного «Молчания». Оно действительно началось с поцелуя?
– Правда, так и было. Я не знал, кто будет играть любовницу Лаврентьева, и не был знаком с Машей. А в первой же нашей общей сцене был поцелуй. Нас представили друг другу, я сказал: «Привет, Маша». Она: «Привет, Леша». А через пять секунд уже нужно было целоваться – репетировать сцену.
А уже после я сказал: «Все, теперь можем подписаться друг на друга в соцсетях». Такое случается периодически: ты можешь не знать, кого утвердили на роль твоей жены или любимой девушки. Тебе же не звонят и не говорят. Узнаешь уже на площадке – и бывает, что сразу играешь любовную сцену.
Виктория Исакова в сериале «Заключение». Фото: Первый канал
– А с Викторией Исаковой были знакомы до съемок «Заключения»?
– Вику я очень давно знаю, мы оба учились в Школе-студии МХАТ. Вика училась на курсе Олега Николаевича Ефремова, но это был его последний курс, к тому времени он уже болел и редко появлялся. И по сути, их учили мастера, которые набрали следующий курс уже самостоятельно – Роман Козак и Дмитрий Брусникин. И когда Вика выпустилась, я к ним поступил.
Мы с ней несколько раз пересекались по работе, вместе играли в спектакле «Галка Моталко» – у Вики там была одна из главных ролей. С этим спектаклем я впервые съездил за границу – на театральный фестиваль в Румынию. Сначала в город Сибиу, где он проходил, а потом в Бухарест. Румыния оказалась похожей на Россию, на СССР, но и отличий было много. Центр Бухареста напомнил Москву, но с южным колоритом. Мы познакомились с местными молодыми кинематографистами… Чудесная была поездка.
– Знаю, что вы и сейчас снимаетесь с Викторией Исаковой – играете любовников в картине «Асфальт был теплый»…
– Я вам даже больше скажу: мы вместе снимаемся не только в нем, но и еще в одном фильме, и там мы бывшие муж и жена!
– Помогает в актерской работе то, что давно знакомы с партнером?
– Конечно, ведь актеры тоже живые люди. И когда уже есть общий язык, это помогает.
Кадр из сериала «Заключение». Фото: Первый канал
«Боялся только зубного»
– В «Заключении» ваши с Викторией герои – врачи. В сериале «Почка» вы играете хирурга, который должен пересадить почку героине Любы Аксеновой. Снимаясь в них, узнали что-то новое из области медицины? Наблюдали за врачами, чтобы убедительнее играть?
– Не было необходимости. Но играй я доктора в каком-нибудь бесконечном сериале о врачах, по крайней мере, узнал бы много заковыристых терминов. Я снимался в одном в небольшой роли, там каждый день приходишь на смену – и с утра пошли-поехали тексты с диагнозами, длинными сложными названиями! А вот наблюдаю я за медиками всю жизнь: у меня родители врачи и большая часть семьи тоже.
Так-то они обычные люди, но со своей профдеформацией. Когда на праздник за столом собирается вся семья, их застольные разговоры и юмор человеку, далекому от медицины, кажутся странными. «Какой, говоришь, инсулин? Сколько? А-ха-ха!» Но это же у людей разных профессий так.
Давным-давно, в годы учебы в институте, мы с ребятами, ставшими потом операторами, смотрели крутейший документальный фильм «Микрокосмос» про насекомых. Его сняли французы совместно с итальянцами.
Они изобретали специальную технику, чтобы снимать стрекоз, муравьев и всяких букашек… И мои друзья почти не обсуждали, как, оказывается, интересно устроена жизнь насекомых. Они говорили: «А как это смогли снять? А как сюда фокус перебросили? Как панораму выкладывали? А пролет как сняли?»
– Про детей актеров говорят: «Вырос за кулисами». А вы где?
– Нет, я не рос за врачебными кулисами.
– И вам не давали поиграть…
- … отрезанными органами?
– Медицинскими склянками?
– В хозяйстве были медицинские ножницы, хирургический молоток, еще какие-то инструменты.
– Многие дети боятся врачей. А маленький мальчик Алеша, которого они с рождения окружали?
– Боялся только зубного. И до сих пор боюсь, хотя понимаю, что сейчас стоматологи лечат фантастически здорово и не больно.
«Казалось, что к краю пропасти я слишком близко»
– Кстати о боли, страхе и лечении. На Первом канале должен выйти второй сезон сериала «Триггер», где психолог, герой Максима Матвеева, лечит людей самыми экстремальными способами. Знаю, что в одной серии снялись вы, и вашего героя, разучившегося говорить из-за стресса, подвешивают вниз головой на большой высоте.
– Ну, не вниз головой, а просто подвешивают. И все, что действительно опасно, делали каскадеры. Но страха я все равно натерпелся! Меня подвесили со специальной страховочной системой на тросе над огромной стройкой – если проезжаешь по МКАДу мимо Куркино, ее видно. Я болтался на уровне 22-23 этажа.
Понимал, что все безопасно, – но мозг отказывался принимать логические доводы и кричал изо всех сил: «Алё, стоп! Прекратите! Сейчас я умру!» А надо было еще и играть. Пару часов длились мои мучения. Я болтался не над пропастью, подо мной была площадочка – до края метра полтора было. Но когда ветер дул сильнее и на тросу разворачивало в сторону пропасти, казалось, что к краю слишком близко.
– Наверное, поседели за это время?
– Это бы могло случиться, не будь я уже седым.
Алексей Розин в сериале «Молчание». Фото: Первый канал
– «Заключение» – детектив. «Молчание» – не просто детектив, а еще и в жанре нуар. Вам самому нравятся эти жанры?
– Да! Обожаю «Подозрительных лиц» с Кевином Спейси, «Французского связного» с Джином Хэкменом. А нуар вообще - один из любимейших жанров, очень нравится эта эстетика. Я просто в восторге от «Города грехов» и от книги Ричарда Бротигана «Грезы о Вавилоне»: это антироман – не очень понимаю, что это, но так в аннотации было написано.
Бротиган там играет с нуаром, хулиганит, не оставляя от логики камня на камне. И кстати, как поклонник нуара я был очень рад и возможности сняться в «Молчании», и посмотреть его: на мой взгляд, получилось очень атмосферное, мрачное, красивое кино.