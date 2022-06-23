Звезда сериала «Миссия «Аметист» Алексей Розин: «Мозг кричал изо всех сил: «Але, стоп! Прекратите! Сейчас я умру!»

«Боялся только зубного»

– В «Заключении» ваши с Викторией герои – врачи. В сериале «Почка» вы играете хирурга, который должен пересадить почку героине Любы Аксеновой. Снимаясь в них, узнали что-то новое из области медицины? Наблюдали за врачами, чтобы убедительнее играть?

– Не было необходимости. Но играй я доктора в каком-нибудь бесконечном сериале о врачах, по крайней мере, узнал бы много заковыристых терминов. Я снимался в одном в небольшой роли, там каждый день приходишь на смену – и с утра пошли-поехали тексты с диагнозами, длинными сложными названиями! А вот наблюдаю я за медиками всю жизнь: у меня родители врачи и большая часть семьи тоже.

Так-то они обычные люди, но со своей профдеформацией. Когда на праздник за столом собирается вся семья, их застольные разговоры и юмор человеку, далекому от медицины, кажутся странными. «Какой, говоришь, инсулин? Сколько? А-ха-ха!» Но это же у людей разных профессий так.

Давным-давно, в годы учебы в институте, мы с ребятами, ставшими потом операторами, смотрели крутейший документальный фильм «Микрокосмос» про насекомых. Его сняли французы совместно с итальянцами.

Они изобретали специальную технику, чтобы снимать стрекоз, муравьев и всяких букашек… И мои друзья почти не обсуждали, как, оказывается, интересно устроена жизнь насекомых. Они говорили: «А как это смогли снять? А как сюда фокус перебросили? Как панораму выкладывали? А пролет как сняли?»

– Про детей актеров говорят: «Вырос за кулисами». А вы где?

– Нет, я не рос за врачебными кулисами.

– И вам не давали поиграть…

- … отрезанными органами?

– Медицинскими склянками?

– В хозяйстве были медицинские ножницы, хирургический молоток, еще какие-то инструменты.

– Многие дети боятся врачей. А маленький мальчик Алеша, которого они с рождения окружали?

– Боялся только зубного. И до сих пор боюсь, хотя понимаю, что сейчас стоматологи лечат фантастически здорово и не больно.

«Казалось, что к краю пропасти я слишком близко»

– Кстати о боли, страхе и лечении. На Первом канале должен выйти второй сезон сериала «Триггер», где психолог, герой Максима Матвеева, лечит людей самыми экстремальными способами. Знаю, что в одной серии снялись вы, и вашего героя, разучившегося говорить из-за стресса, подвешивают вниз головой на большой высоте.

– Ну, не вниз головой, а просто подвешивают. И все, что действительно опасно, делали каскадеры. Но страха я все равно натерпелся! Меня подвесили со специальной страховочной системой на тросе над огромной стройкой – если проезжаешь по МКАДу мимо Куркино, ее видно. Я болтался на уровне 22-23 этажа.

Понимал, что все безопасно, – но мозг отказывался принимать логические доводы и кричал изо всех сил: «Алё, стоп! Прекратите! Сейчас я умру!» А надо было еще и играть. Пару часов длились мои мучения. Я болтался не над пропастью, подо мной была площадочка – до края метра полтора было. Но когда ветер дул сильнее и на тросу разворачивало в сторону пропасти, казалось, что к краю слишком близко.

– Наверное, поседели за это время?

– Это бы могло случиться, не будь я уже седым.