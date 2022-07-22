Звезда «Дома-2» Юлия Белая: «Общаться с мамой Тиграна я пока не хочу»

Роман Юлии Белой с отцом троих детей, недавно разведенным после десяти лет брака Тиграном Салибековым, удивил и одновременно вызвал недоверие. Между тем, в беседе с Teleprogramma.pro Юлия Белая призналась, что их чувства искренние, и ей очень хочется побыстрее стать женой Тиграна Салибекова.

Наличие у избранника троих детей Юлию не смущает, а вот его отношения с родителями могут стать серьезным препятствием к их счастливой жизни.

- Юля, зачем тебе Тигран Салибеков? Неужели ты его правда любишь?

- Да. Я его очень сильно люблю. Мы ругаемся, но я не могу без него. Мне тяжело, когда мы расстаемся. В эти моменты я понимаю, что его сильно люблю.

- Как отреагировал на ваш роман с Тиграном Влад Дубровский?

- Поначалу, конечно, Владу было неприятно, так как у него были ко мне сильные чувства, и практически на его глазах все происходило. Но со временем он успокоился. У него начались новые отношения. И сейчас мы с ним общаемся, как хорошие друзья.

- Не боишься ли ты строить отношения с Тиграном? Не смущает ли тебя наличие у него троих детей?

- Наличие троих детей меня не смущает. Дети находятся с мамой, и Тигран абсолютно свободный мужчина. Хотя раньше, если я знакомилась с мужчиной и выяснялось, что у него есть дети и бывшая жена, я таких даже не рассматривала для отношений. Но каким-то чудом, я даже не знаю, почему, может, в силу мудрости и возраста, я поняла, что это, в принципе, и не страшно. Важно, как ведет себя мужчина. Если он все свое время посвящает детям, меня бы это смущало. Но Тигран уделяет время и детям, и мне.