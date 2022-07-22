Звезда «Дома-2» Юлия Белая: «Общаться с мамой Тиграна я пока не хочу»

Роман Юлии Белой с отцом троих детей, недавно разведенным после десяти лет брака Тиграном Салибековым, удивил и одновременно вызвал недоверие. Между тем, в беседе с Teleprogramma.pro Юлия Белая призналась, что их чувства искренние, и ей очень хочется побыстрее стать женой Тиграна Салибекова.
Наличие у избранника троих детей Юлию не смущает, а вот его отношения с родителями могут стать серьезным препятствием к их счастливой жизни.
- Юля, зачем тебе Тигран Салибеков? Неужели ты его правда любишь?
- Да. Я его очень сильно люблю. Мы ругаемся, но я не могу без него. Мне тяжело, когда мы расстаемся. В эти моменты я понимаю, что его сильно люблю.
- Как отреагировал на ваш роман с Тиграном Влад Дубровский?
- Поначалу, конечно, Владу было неприятно, так как у него были ко мне сильные чувства, и практически на его глазах все происходило. Но со временем он успокоился. У него начались новые отношения. И сейчас мы с ним общаемся, как хорошие друзья.
- Не боишься ли ты строить отношения с Тиграном? Не смущает ли тебя наличие у него троих детей?
- Наличие троих детей меня не смущает. Дети находятся с мамой, и Тигран абсолютно свободный мужчина. Хотя раньше, если я знакомилась с мужчиной и выяснялось, что у него есть дети и бывшая жена, я таких даже не рассматривала для отношений. Но каким-то чудом, я даже не знаю, почему, может, в силу мудрости и возраста, я поняла, что это, в принципе, и не страшно. Важно, как ведет себя мужчина. Если он все свое время посвящает детям, меня бы это смущало. Но Тигран уделяет время и детям, и мне.
Юлия Белая и Тигран Салибеков. Фото: соцсети
- Готова ли ты общаться с детьми Тиграна? Ведь в случае, если у вас будет семья, это делать придется.
- Я пока стесняюсь общаться с его детьми. Но понимаю, что рано или поздно это произойдет. Наверное, готова. Это дети. Они ни в чем не виноваты. Если нужно будет с ними общаться, я буду общаться.
- Считаешь ли ты нормальным выдвигать ультиматумы о женитьбе Тиграна на тебе? Почему ты пошла на такой шаг?
- Я считаю, это нормально, чтобы проверить мужчину, на сколько серьезно он относится. Конечно, мне хочется свадьбы и понимания, что мы – семья. Почему-то именно с Тиграном у меня этот вопрос стоит обостренно. Наверное, потому что я его очень люблю, и хочется через свадьбу забрать его к себе поближе.
- Бывшая жена Тиграна Юля Салибекова не смогла поладить со свекровью и в целом с его семьей. Как думаешь, получится ли у тебя наладить с ними добрые отношения?
- Да. Было Лобное, и мы звонили Юле Салибековой. Она сказала, что такое невозможно. И я сама это чувствую. В Тигране как будто две части – одна идет за родителями, вторая – он сам. Они не совпадают, поэтому его мотыляет. Я не знаю, как урегулировать этот вопрос. Дорогой, которой пошла Юля, я не пойду, подлизывать я не буду. Тут больше зависит от Тиграна, как он себя будет вести. Либо он постарается объяснить родителям, что это его выбор и он будет со мной, либо будет делать, как говорят родители, тогда нам не по пути. С мамой Тиграна я общаться пока не хочу.
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Юлия и Тигран Салибековы с детьми и мамой и сестрой Тиграна. Фото: соцсети
- Приглашена ли ты на свадьбу к Жене Ромашову и Насте Бигриной? Пойдешь?
- На свадьбу Жени и Насти мы приглашены вместе с Тиграном. Мы пойдем. Я уже выбираю платье.
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