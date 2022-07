«Загугли звезду»: Сергей Дружко - о жизни в Англии, мистике в «Необъяснимо, но факт», Сергее Глушко, лысине и личной жизни

- Как зарабатывали в Англии?

- Мы работали. Слушайте, мы начали нашу карьеру с работы уличных музыкантов, потому что у моего друга Андрея была гармошка, а гитару нам дали. Мы приезжали до одной из местных улиц, расходились в разные точки, я орал на гитаре песни Александра Яковлевича Розенбаума, а Андрюша играл всевозможный фольклор начала XX века.

Но потом мы поняли, что тратим больше денег на метро, нежели мы зарабатываем. Этот кейс был отложен, и мы приступили к мытью машин. «Would you like your car clean very well cheap?» - обращались мы к англичанам, одетые в тельняшках, которые привезли с собой.

Ну и вот такие вот расписные два симпатичных молодых человека, один шатен, другой жгучий брюнет, мы ходили по домам и предлагали свои услуги. В том году в Лондоне стояла очень сильная жара, до 40 градусов. И даже по радио просили, чтобы жители не поливали садики водой, потому что очень повысилось потребление пресной воды. Поэтому мыть машины при таких погодных условиях крайне затруднительно.

И мы поняли, что игра уже не стоит свеч и переключились на тот бизнес, который можно было также делать руками, но в более широких масштабах. Мы стали заниматься ремонтом в квартирах.

И потом уже пошли по рукам, и из одного дома нас переправляли в другой. Таким образом, у нас появилась возможность, где жить, что есть, но и так далее. Затем мы уже обросли определенными человеческими структурами в качестве наших друзей.

- Вы легко меняли сферу деятельности?

- Для меня это стиль жизни. Я это понял и уже могу это сказать. Скорее всего, по своему психотипу я продюсер, люблю делать проекты. Я люблю сделать что-то, неважно что. Это может быть хоть некое эфемерное произведение искусства или же какой-то продукт, который можно потрогать руками. Понять всю технологию, всю цепочку того, как это выполняется, как сделать, чтобы это было хорошо и дальше перейти к следующему этапу.

Для меня это хорошо, иначе я бы не смог, потому я никогда не стремился работать в театре. Я не системный человек.

Любопытно играть в антрепризах, потому что там другие правила игры, а вот в театре, как в системе я бы не смог существовать, поэтому я люблю кино. Именно поэтому я туда всегда стремился и в нем какое-то время работал.

Кино - это тоже проектное дело. Когда собирается команда людей и создаёт продукты, потом опять все разбегаются по новым проектам, которые их интересуют или которые приносят им материальные блага.

- Как вы стали ведущим программы «Необъяснимо, но факт?»

- Все как обычно в этой среде. Ребята на студии Сережи Кальварского придумали этот проект, предложили его ТНТ, тогда только зарождающемуся, стали разрабатывать концепцию и параллельно хотели понять, кто, человек какого типажа может вести что-то подобное, потому что это было что-то новое.

Референсов в нашей стране не было, и эта ниша оказалась пустой. Они стали проводить кастинги и таким образом туда попал я. И вот оно все и закружилось. Остановились на мне, мы стали снимать пилот. Один, второй, в общем, сняли восемь пилотных серий, которые потом доделывали, переделывали, доводили до ума.

То есть работу над этим проектом мы начали осенью, а вышли только весной следующего года. А все эти восемь-девять месяцев этот продукт рожался, рождался, вынашивался. Вот и я стал одной из составляющих этого проекта.