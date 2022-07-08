«Загугли звезду»: Сергей Дружко - о жизни в Англии, мистике в «Необъяснимо, но факт», Сергее Глушко, лысине и личной жизни

- Сергей, что прежде всего вам вспоминается из детства?

- Детство мое прошло замечательно, без трудностей и шероховатостей, но мне есть что вспомнить. Родом я из Западного Казахстана, из Уральска. Во времена Екатерины второй до восстания Пугачева это был казачий городок. Он так и назывался – Яицкий городок.

Это была казачья станица, крепость, защищавшая рубежи Российской империи, потому что дальше шли степи кочующих калмыков. Климат там резко континентальный. Летом - плюс сорок, зимой – минус сорок. Река Урал, огромное количество озер и небольших речушек, поэтому в детстве нам было чем заняться.

- Расскажите, пожалуйста, о своих родителях.

- Моя мама –Валентина Федоровна, папа –Евгений Сергеевич Дружко. Папа уже в ином мире, он был строителем по профессии. Заканчивал свою карьеру как руководитель строительного управления. Он построил большую часть города Уральска, начиная со здания обкома партии и заканчивая аэропортом.

Мама по образованию педагог, но реализовала свои пристрастия исключительно на мне, потому что жизнь в школе у нее не сложилась. Поэтому большую часть своей судьбы она была директором Дома пионеров, работала в профсоюзах и затем уже на заводе «Омега». Сейчас мама живет в Санкт-Петербурге.

Я перевез родителей еще в середине 90-х годов в связи с распадом Советского Союза и изменения ситуации в республиках.

- Где вы учились?

- Я сменил три школы: № 8, № 21 и № 17 в Уральске. Сразу же после экзаменов мы с моим одноклассником улетели в Санкт-Петербург и поступали в Военно-инженерную академию им. Можайского, сбежали оттуда до присяги, проходя курс молодого бойца.

И с документами, досдав один экзамен были зачислены в ЛЭИС – Ленинградский экономический институт связи им. профессора Бонч-Бруевич, факультет радиосвязи и радиовещания.

Там я проучился год. А приказы об отчислении из института им. Бонч-Бруевич и зачислении в театральный институт были вывешены в один день.

В театральном я учился только первый и последний курс, все остальное сдавал экстерном. И возможно, я единственный в советской театральной школе, кто окончил институт за два года.

Затем было обучение во ВГИКе. Это все закончилось в начале 2000-х, ну а дальше, как говорится, самообразование. Тогда начался бум Интернета и проблем с обучением стало меньше.

- Чем вас разочаровал курс молодого бойца?

- В десятом классе мне была дана возможность поступать в театральные вузы Петербурга и Москвы. Но в тот момент отменили бронь от армии и поэтому всех ребят забирали под чистую.

А театральный вуз устроен таким образом, что мастеру нужно довести всех студентов до конца, потому что еще до окончания обучения он прикидывает, каким будет дипломный спектакль. Поэтому отчасти типажи подбираются под это. Но и существуют традиции учиться в одной мастерской, потому что студенты конкретно поступают к определенному мастеру и хотят обучаться именно у него.

Мне дали такую возможность, поэтому в Москве я не проходил дальше второго тура. Мне говорили: «Возвращайтесь после армии». А поступая в Санкт-Петербурге, я уже был ученым и сказал своему мастеру: «Моя семья решит вопрос по поводу армии».

А поскольку я не поступал в московский театральный, согласно договоренности я должен был отправиться в академию им. Можайского, что я и сделал. Но в определенный момент все-таки понял, что нельзя класть собственную судьбу на алтарь родительской любви. И моя жизнь – это моя жизнь.