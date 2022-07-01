Загугли звезду: певец Данко – о том, почему ушел от жены, о романах со звездами, дружбе с Галкиным, Киркоровым, Бузовой

Певец Данко (Александр Фадеев) кажется человеком жестким и бескомпромиссным. Иногда он может позволить себе высказывания в духе: «Максим Галкин взял в плен Аллу Пугачеву» и «С появлением мужа Примадонна перестала заниматься творчеством». Сам артист признается, что иногда твердая гражданская позиция создает ему проблемы. Но он не собирается ее менять.
Что на самом деле Данко думает о ситуации в мире? Что его связывает с Верой Сотниковой? И почему он так радикально высказывается о Максиме Галкине?
На эти и другие вопросы Данко ответил в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».
- Александр, почему у вас такой псевдоним, отсылающий нас к знаменитому персонажу Максима Горького?
- Не знаю. Кто-нибудь спрашивал у Димы Билана или Валерии, почему у них такие псевдонимы? Понятно, что это искусственные имена, наверное, они так креативили.
Что касается меня, то здесь все достаточно банально, и нет никакой истории. А если она и есть, то это все фейк. Просто продюсер предложил мне такой вариант, и я согласился.
- С чего начинается ваша биография?
- Родился я в Москве, сначала учился в 14-й общеобразовательной школе, а потом в третьем классе поступил в Московское академическое хореографическое училище, затем по распределению попал в Большой театр, где танцевал до 2000-го года.
А когда театр начал разваливаться, я познакомился с продюсером Леонидом Гуткиным. Мы записали альбом «Московская ночь», в котором звучит одноименная песня, песня «Малыш» и все другие известные композиции.
Певец Данко. Фото: соцсети
- Расскажите, пожалуйста, о своем детстве
- В первый класс я пошел в районе Чертаново, на Кировоградской улице. Что касается времени вне школы, то я бегал со всеми по двору, гонял палкой ржавую банку, вместе с другими детьми копали в выкопанных под деревья, каких-то котлованах, делая шалаши. В общем, такие у нас были дикие развлечения. Веселое детство! Не то, что сейчас, когда дети просто играют в миллион игрушек, у них есть приставки и так далее.
У нас же все было очень сурово, не радужно. Учился я, как все, получал и тройки, и четверки, и пятерки. Потом поступил в балетную школу, где и продолжил обучение. Это время вспоминается как увлекательное и занимательное, потому что мы работали с утра и до шести вечера. Весь день занимали общеобразовательные специальные предметы, игра на фортепиано. Так что никаких приходов демонов или ангелов, или прилетов, или еще чего-то необычного, о чем любят рассказывать журналисты, не случалось.
Хотя в жизни людей обычно, конечно, есть разные нюансы, например, кто-то выиграл миллиард долларов. В этом смысле я как миллионер из трущоб. Ведь однажды мы с Бари Каримовичем Алибасовым выиграли в игре «Кто хочет стать миллионером». Еще как приятненько!
- Расскажите о своих родителях
- Мама моя - Евгения Леонидовна Ильинская всю жизнь занималась музыкой, окончила Гнесинку. Сначала была хоровым дирижером, потом постоянно работала с детьми, в детском саду учила музыке малышей.
Потом, последние рабочие годы она преподавала музыку в колледже «905 года». У нее есть свои труды по детскому музыкальному образованию. Сейчас мама - пенсионер.
Мой отец был геофизиком, профессором, преподавал в МГУ. Его нет уже последние лет десять, а то и больше. Мать с отцом расстались, когда мне было 10 лет, и воспитывали меня в основном бабушка и мама.
Нормально, так обычно, без какой-то там абсолютно лютой жести: кормили, поили, одевали, как могли, в школу вон устроили. Я вроде ее окончил, все нормально. Конечно, есть результаты и лучше, кто-то президентом становится. Я им не стал, зато я депутат, кстати.
- Ваше детство было, как у всех детей? Или, может, не хватало денег?
- Так жили все. Ну, за исключением детей крупных руководителей, но они тоже не особо шиковали по сравнению с нынешним временем. У них, может быть, было чуть больше чего-то, но ненамного. Тогда все жили одинаково.
Певец Данко. Фото: соцсети
- Следующий запрос – Данко в молодости…
- Человек же не стареет душой, не меняется. Просто этот самый транспорт, на котором мы двигаемся, немножко изнашивается. Внутри-то человек не понимает, что молодость, срок годности, пробег только увеличивается. Если человеку дать молодое тело, он был бы всегда молодой внутри. Потому что душа не стареет, она всегда одинаковая.
- Мудреет?
- Кто мудреет, а кто - нет. Это уже у каждого своя судьба, потому что здесь мы ничего не можем на прогнозировать, рассчитывать или предполагать на эту тему. Я вообще не понимаю, почему один дебил, а другой – профессор. В чем тут вообще подвох? Понятно, может быть, здесь играют роль какие-то изначальные данности, то есть, душа уникальная, она такая и все, в независимости от оболочки. Поэтому мне нелегко говорить на эти темы. То есть все эти какие-то ведические моменты, рассказывающие про душу, - долгие, нудные, скучные.
И это очень субъективная теория, которая, конечно, имеет право на существование, но ее можно совершенно легко оспаривать и выдвигать свои какие-то концепции. И они будут ничуть не лучше и не хуже, чем те концепции, поэтому я не знаю, что ответить.
Певец Данко. Фото: соцсети
- В какой период жизни вы говорили себе, что все умеете и ничего не боитесь?
- Мне кажется, что это тоже свойство определенного человеческого характера. Кто-то изначально смелый и прорывной человек, а кто-то трус и перестраховщик. Я вот что-то среднее между тем и тем.
У меня в жизни случались разные периоды, когда приходилось делать какие-то прорывные шаги, а иногда ты просто понимаешь, что куда бы ты не порывался, в итоге все равно не дойдёшь до финиша. А с точки зрения тела, как-бы, тушки - финиш у всех одинаковый. И, собственно, какой в этом смысл?
Думаешь умрешь чуть умнее или глупее, там с миллиардом или без него, что-то изменится? Поэтому, честно говоря, я вообще не очень понимаю вот эту всю историю. Ну у всех, наверное, заканчивается молодость, когда человек уже идет на работу, и когда он уже собирает камни, то есть, прошивает его, личность получает какую-то прошивку.
Грубо говоря, современным языком, вторая взрослая часть – это когда он уже начинает пользоваться этой прошивкой. И тогда человек, собственно, выходит в тираж, делает что-то такое, пытается чего-то добиться, рисует себе перспективы.
А молодость - это вот, наверное, беззаботность, когда от тебя ничего не зависит, и ты всецело принадлежишь родителям. Вот тогда, мне кажется, ты абсолютно расслаблен, живёшь в кайф и просто наслаждаешься жизнью. Это, наверное, длится лет до 18.
- Как вы стали певцом?
- Я же рассказывал, что работал в Большом театре, танцевал там. И параллельно меня просто увлекала история с сочинительством. Я обожал сочинять песни. У меня была гитара, и всей этой истории меня научил бард Александр Суханов.
И я так спокойненько сидел в кулуарах у себя дома, придумывал какие-то романсики на стихи поэтов Серебряного века. Какие-то стихи писал сам, у меня их накопилось порядка 250 штук. Я показывал это все друзьям, пребывавшим в восторге от моих сочинений. Я даже устраивал парочку концертов с гитаркой, с романсиками.
Оригинально, скажем так. Потом так получилось, что меня познакомили с продюсером Леонидом Гуткиным. И мы создали проект «Данко», спели песню «Московская ночь» и все такое прочее. И все это стало более популярным.
- А сейчас на сцене дают петь?
- Сейчас больше не дают. Во многом свою роль играет либеральная история. Когда ездишь на Донбасс, вот как я, или летаешь в Сирию, тебе сразу ничего не дают.
Казалось бы, удивительно, но, к сожалению, у нас всей массмедиа правят люди совершенно либеральные. Вот такие антироссийские структуры, поэтому, конечно, по факту суют много палок в колеса. Вот я нормальный певец, очень классный. Но меня же не зовут в какие-то программы: «Маска» или «Голос». А почему спрашивается, что во мне не такого? В общем, у них какая-то своя внутренняя политика, план, нюансы.
Певец Данко. Фото: Global Look Press
- Какими песнями гордитесь?
- Слушайте, но вот у меня есть «Альбом № 5», где у меня хорошие песни. Серьезные люди пишут дифирамбы по 20 минут по поводу того, какие ещё впечатления у них возникают от этого альбома. К сожалению, серьезные вещи у нас пользуются меньшим спросом и нуждаются в раскрутке. Дорожки к сердцам слушателя прокладываются достаточно непросто.
А воспитание музыкальной культуры просто на нуле, уровень Бузова. Не то, что она плохая или хорошая, просто такой уровень, - это дно. И все на этом дне баландуются. И если реально, допустим, людям показывают что-то чуть лучше, чем Бузова, у них немножко возникает непонимание и какие-то похихикивания.
Это не потому, что зрители такие плохие, но просто у нас такое воспитание, никто этим специально не занимается. Иногда возникает впечатление, что идет специальная деградация и дебилизация населения. Для чего? Для того, чтобы можно было рассказывать про «новичок», про то, что русские сбили Боинг, и все в это верят. Любую чушь или бред можно вносить в медийное пространство.
И вот эти тупые фанаты Бузовой они должны во все это верить. А это просто манипуляция, специальные технологии, которыми пользуются власть имущие люди. Вот и все. Человек всегда идет по кратчайшему, по простейшему пути, как говорится, по самому дешману.
Раньше, в советское время, жили, конечно, бедно, но духовно, и люди культурно развивались значительно серьезнее. То есть, когда мы заходили в метро, все сидели с книгой и что-то читали. И потребности были другими, поэтому появлялись барды, настоящие звезды, кумиры.
Например, бард Александр Суханов - бывший муж моей мамы и, кстати, профессор математики - научил меня играть на гитаре. А какие он вещи он писал!
Вообще, у нас масса людей, поэтов, которые действительно несли что-то такое серьезное, высокое. Вспомните имена Визбора, Окуджавы, Никитиных.
Так что знаете, это либо как дешевая колбаса из полистирола, либо это хамон… Кто-то вот жрет херню - ему хорошо, а кому-то нужно качественно питаться. То же самое касается и энергетической и духовной пищи. Она либо ядовитая, либо качественная и полезная. Просто можно жить и так и так, вопрос ведь в качестве жизни.
- А за какие песни стыдно?
- Таких песен у меня нет. Потому что если ты несешь определенную информацию, определенного уровня, даже матерное слово из твоих уст будет звучать как поэма. Важны посыл и наполненность, из семечка может вырасти дерево, целая жизнь вырастает из маленького семечка. Здесь важно, в какую землю она упало.
И вот эта информация реализуется божественным путем в виде шикарного, плодоносящего дерева. И неважно, в какую обертку завернута информация. Главное, что она прозвучала. Кто услышал, тот и съел.
К сожалению, число таких людей, кто услышал и съел, стремится к нулю. Там очень маленький процент, хотя это нормально, по-другому и быть не может.
И поэтому, все зависит от того, кто какому богу служит. Кто служит Богу «типа Бузова», для того важно собирать массы, миллионы, подписки. А для кого-то важно другое. И не важно, сколько таких людей, хоть два или три человека.
- Перейдем к вашей личной жизни. Почему вы ушли от гражданской жены?
- Во-первых, она для меня никакая не жена и женой никогда не была и никогда не будет. Меня вообще дико раздражает, что этого человека так называют. Гражданских жен вроде обычно именуют сожительницами…
Почему я ушел? Но я не только от нее ушел, я от бабушки ушел и от дедушки ушел и от тебя, серый волк, тоже уйду. Когда-то у меня была официальная жена Татьяна Воробьева, от которой я тоже ушел. Потому что однажды все заканчивается...
Когда человек, допустим, строит дом, а у него не получается, он же когда-то уходит от этого. Он же не как дебил, будет лелеять какие-то свои нереализуемые планы. То есть всегда есть какое-то время, и внутренние часы включаются на то, чтобы выполнить данную задачу. А когда ты понимаешь, что задача невыполнима, то оставляешь свою затею.
То есть можно сказать, как современный художник, что я так вижу. Проигрывать тоже надо уметь, не всегда человек выигрывает и не всегда у него что-то получается. Но какое-то время человек там как-то болтается, барахтается в этом во всем, до того, как поймет, что его задача и миссия невыполнимы.
Данко с дочерью Софьей. Фото: соцсети
- Вы поддерживаете отношения с дочками Софьей и Агатой?
- Пусть они сами все расскажут, я не знаю...Какие интересы у Агаты? Она же у нас больной человек, инвалид, а Соня красит ногти и тусуется с подружками. Это же подростки, хотя дочери уже 18 лет. Взрослый человек уже, у которого своя жизнь!
- Как обстоят дела со здоровьем Агаты?
- Слушайте, ну там все печально. Это тяжелейшая форма ДЦП. Агата - не тот человек, который может что-то закончить, у нее нет возможности общения, движения. У нее абсолютно вегетативное состояние, вот так она живет. У каждого своя форма жизни.
- Давайте поговорим о еще одном запросе - Данко и Вера Сотникова. Как вы познакомились, и почему не сложились отношения?
- Уже было сказано и написано столько всего. На самом деле это просто одна из банальнейших историй, которая произошла лет 40 тому назад. Да, действительно случились какие-то отношения. Не сложились, потому что тогда я был молодой, а Вера уже взрослой женщиной.
У нее были свои планы и перспективы на жизнь, а у меня – свои. Вера пошла по своим каким-то путям-дорожкам, а я - по своим. Там нет ничего такого особенного.
- Во время ваших отношений она что-то употребляла? Сплетничают люди о разном...
- Нет, Вера вообще ничего не употребляла. Вера была совершенно далека от этого, то есть я даже ни разу не видел ничего подобного. Может потом пути-дорожки занесли ее далеко в этом направлении. Ну а меня миновала чаша сия.
- А сейчас поддерживаете отношения с Верой Сотниковой?
- У нас нет никаких отношений - ни дружеских, ни вражеских. Примерно раз в полгода Вера может мне, допустим, позвонить, что-нибудь спросить, я - что-нибудь ответить. Или же нас приглашают на съемки какой-нибудь передачи. Никакого антагонизма или конфликта у нас с Верой нет и не было.
- Пытались ее удержать?
- Неа, не пытался.
Певец Данко и его возлюбленная Мария Силуянова. Фото: в Контакте
- А как вы познакомились со своей нынешней возлюбленной Марией Силуяновой? Планируете ли свадьбу?
- Мы познакомились с ней на программе «Адская кухня», потом более плотно познакомились на передаче «Comedy woman ». У нас начались яркие романтические отношения.
Сейчас же мы живем в Крыму. Кто-то в поехал в Израиль, а мы - в Крым, знаете, в Ялту. Все у нас хорошо, воспитываем Русланчика. Душа замечательная.
А что касается брака, то у нас будет самая шикарная свадьба из всех возможных. Просто сейчас не очень благоприятный период для такого торжества: после коронавирусной фигни денег не очень много.
А Маша у нас такая девушка, что хочет шикарную свадьбу, поэтому нам все-таки нужны какие-то деньги, да побольше. Бабосики.
- В Крым на лето или вообще переехали?
- Нет, мы вообще уехали, я же говорю. Галкин бросил Россию, поехал в Израиль со своей женой. А мы поехали в Крым, мы уже живем здесь пять лет и будем жить и дальше.
- Почему Крым, а не Израиль?
- Потому что Крым- это наше родное, понимаете? Израиль - это страна для предателей, а Крым - это для фанатов, для патриотов и вообще для тех, кто любит свою родину. И потом, если честно, здесь очень классный климат. И море шикарное, и горы, и воздух, и сосны. И вообще, атмосфера просто во!
Певец Данко. Фото: соцсети
- В Интернете популярен запрос: Данко и Максим Галкин. Вас что-то связывало?
- Мы с ним вместе долго работали в одном театре – театре «Мост». Просто потому что тогда не было Галкина, который муж Пугачевой и который ведет себе программы на «Первом канале». Он просто вот всю ту же самую программу исполнял, только в театре МГУ (это Московской открытый студенческий театр «Мост»).
Но однажды наша церковь подло лишила нас своего театра. Исконно это здание - старого университета имени Ломоносова. Он был, просто они сделали в театре церковь. Да, это вообще зашквар.
И мы все переехали на Ленинские горы, в подвал. И вот там у нас были спектакли. Макс там тоже там работал, вместе со мной в этом театре.
- Вы с ним дружили в тот период?
- Мы не дружили, мы просто работали в одном театре. То есть у нас не было никаких отношений.
- Какое будущее, на ваш взгляд, ожидает Максима Галкина, если он вернется на Родину?
- Тюрьма его ожидает, потому что на него в общем, завели дело, по которому дадут лет 15. Поэтому будущее у этого артиста такое: телогреечка, лесоповал. А на зоне Максим будет развлекать зэков. Ну так юморист удрал и там наговорил себе на срок.
Он же не здесь говорил, а там, потом же оттуда вещал. Жалко, что муж подставил Аллу Пугачеву. Мне кажется, что вообще она так не думает. А Максим ее по-творчески изувечил.
После того, как Галкин связался с Примадонной, все ее творчество закончилось, ни одной нормальной песни у человека нет. Она как артист просто умерла, я не знаю, что он с ней сделал. Вот и сейчас, как мне кажется, Алла Борисовна вообще в таком легком недоумении. Просто он ее экспроприировал, монополизировал и продолжает удерживать.
- Как думаете, Алла Пугачева переживает из-за всей этой ситуации?
- Можно говорить на 100%, что она переживает. Правда, пока она сама нам не расскажет, о чем переживает.
Певец Данко. Фото: соцсети
- Пишут, что одно время вы якобы тесно общались с Бузовой и Киркоровым. Но когда ваши песни перестали занимать первые строчки хит-парадов, то они отвернулись от вас. Это правда?
- Вот это трагедия всей жизни, понимаете? Вот просто жесть, чего они только не напишут… Ну я не знаю, с Киркоровым меня вообще ничего никогда не связывало, но я с ним несколько раз пересекался на каких-то тусовках, концертах, гастролях – буквально несколько раз. Несколько раз даже играли в «Мафию».
Чаще я пересекался с Бузовой, потому что она вообще часто где-то тусовалась, постоянно в движении. «Эй, привет, ну, пока» - но не более того. Вот наоборот, я безумно рад за этих ребят, что у них все хорошо. Дай бог вам счастья, здоровья, подписок побольше, хороших новых песен и так далее.
- То есть дружбы с ними не было?
- Да не было никогда никакой дружбы, поэтому так: легко терять то, чего не имеешь.
Данко. Фото: соцсети
- Сейчас такие артисты, как вы, будут более востребованы?
- Без понятия вообще. По идее, никто не может сказать, кто как будет востребован. Мы не знаем, что случится завтра в той же концертной индустрии. Но сейчас опять объявят какую-нибудь историю с пандемией… Уже невозможно что-то планировать. Бесполезно.
- Давайте вернемся к житейским запросам. Каков ваш рост и вес?
- Рост - метр 81. Вес, последний раз взвешивался - 92 килограмма.
- Как поддерживаете форму?
- О, я не знаю как. Никак. Просто ничего не делаю.
Певец Данко и Александр Друзь. Фото: соцсети
- Чем порадуете поклонников сейчас?
- Проблемки с этим вот серьезные, поэтому похвастаться вообще нечем. Говорят, что новые песни пишет тот, у кого нет хороших старых песен. Вполне логично, что такое имеет место быть. Просто сейчас наша концертная деятельность потихоньку начинается восстанавливаться. Дай Бог, вот продолжаются «Дискотеки 90х». И совершенно нормально гастролируем, ездим, людям нравится. Народ ностальгирует.
Там, на концертах, зрители получают гигантское удовольствие от нашего творчества. Сейчас просто посмотрим, как все это дело будет постепенно реабилитироваться, потому что последние несколько лет это все умерло. И мы просто сидели на бобах, ничего не делали, никаких перспектив. Одни только отмазки, локдауны, дичь. Поэтому остается все же надеяться на лучшее!
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.