Загугли звезду: певец Данко – о том, почему ушел от жены, о романах со звездами, дружбе с Галкиным, Киркоровым, Бузовой

- Какими песнями гордитесь?

- Слушайте, но вот у меня есть «Альбом № 5», где у меня хорошие песни. Серьезные люди пишут дифирамбы по 20 минут по поводу того, какие ещё впечатления у них возникают от этого альбома. К сожалению, серьезные вещи у нас пользуются меньшим спросом и нуждаются в раскрутке. Дорожки к сердцам слушателя прокладываются достаточно непросто.

А воспитание музыкальной культуры просто на нуле, уровень Бузова. Не то, что она плохая или хорошая, просто такой уровень, - это дно. И все на этом дне баландуются. И если реально, допустим, людям показывают что-то чуть лучше, чем Бузова, у них немножко возникает непонимание и какие-то похихикивания.

Это не потому, что зрители такие плохие, но просто у нас такое воспитание, никто этим специально не занимается. Иногда возникает впечатление, что идет специальная деградация и дебилизация населения. Для чего? Для того, чтобы можно было рассказывать про «новичок», про то, что русские сбили Боинг, и все в это верят. Любую чушь или бред можно вносить в медийное пространство.

И вот эти тупые фанаты Бузовой они должны во все это верить. А это просто манипуляция, специальные технологии, которыми пользуются власть имущие люди. Вот и все. Человек всегда идет по кратчайшему, по простейшему пути, как говорится, по самому дешману.

Раньше, в советское время, жили, конечно, бедно, но духовно, и люди культурно развивались значительно серьезнее. То есть, когда мы заходили в метро, все сидели с книгой и что-то читали. И потребности были другими, поэтому появлялись барды, настоящие звезды, кумиры.

Например, бард Александр Суханов - бывший муж моей мамы и, кстати, профессор математики - научил меня играть на гитаре. А какие он вещи он писал!

Вообще, у нас масса людей, поэтов, которые действительно несли что-то такое серьезное, высокое. Вспомните имена Визбора, Окуджавы, Никитиных.

Так что знаете, это либо как дешевая колбаса из полистирола, либо это хамон… Кто-то вот жрет херню - ему хорошо, а кому-то нужно качественно питаться. То же самое касается и энергетической и духовной пищи. Она либо ядовитая, либо качественная и полезная. Просто можно жить и так и так, вопрос ведь в качестве жизни.

- А за какие песни стыдно?

- Таких песен у меня нет. Потому что если ты несешь определенную информацию, определенного уровня, даже матерное слово из твоих уст будет звучать как поэма. Важны посыл и наполненность, из семечка может вырасти дерево, целая жизнь вырастает из маленького семечка. Здесь важно, в какую землю она упало.

И вот эта информация реализуется божественным путем в виде шикарного, плодоносящего дерева. И неважно, в какую обертку завернута информация. Главное, что она прозвучала. Кто услышал, тот и съел.

К сожалению, число таких людей, кто услышал и съел, стремится к нулю. Там очень маленький процент, хотя это нормально, по-другому и быть не может.

И поэтому, все зависит от того, кто какому богу служит. Кто служит Богу «типа Бузова», для того важно собирать массы, миллионы, подписки. А для кого-то важно другое. И не важно, сколько таких людей, хоть два или три человека.

- Перейдем к вашей личной жизни. Почему вы ушли от гражданской жены?

- Во-первых, она для меня никакая не жена и женой никогда не была и никогда не будет. Меня вообще дико раздражает, что этого человека так называют. Гражданских жен вроде обычно именуют сожительницами…

Почему я ушел? Но я не только от нее ушел, я от бабушки ушел и от дедушки ушел и от тебя, серый волк, тоже уйду. Когда-то у меня была официальная жена Татьяна Воробьева, от которой я тоже ушел. Потому что однажды все заканчивается...

Когда человек, допустим, строит дом, а у него не получается, он же когда-то уходит от этого. Он же не как дебил, будет лелеять какие-то свои нереализуемые планы. То есть всегда есть какое-то время, и внутренние часы включаются на то, чтобы выполнить данную задачу. А когда ты понимаешь, что задача невыполнима, то оставляешь свою затею.

То есть можно сказать, как современный художник, что я так вижу. Проигрывать тоже надо уметь, не всегда человек выигрывает и не всегда у него что-то получается. Но какое-то время человек там как-то болтается, барахтается в этом во всем, до того, как поймет, что его задача и миссия невыполнимы.