Яна Кошкина: «Играю в комедиях. Но внутри меня полная драма»

На экране она, как правило, подчеркнуто сексапильна, одета ярко и вызывающе. Востребованный индустрией кино и сериалов образ не без успеха воплощают и другие актрисы. Но первую строчку в этом негласном соревновании прочно застолбила за собой именно Яна Кошкина - ее героини навеки в галерее современных женских типажей.
- Яна, вы чувствуете, как лето ускользает от вас с каждым днем?
- Честно говоря, чувствую. И грустно от этого - хочется чаще носить яркие платья, босоножки, что-то такое легкое, красивое, женственное. Лето действительно очень быстро проходит, это факт.
- Что вы стремитесь успеть летом во что бы то ни стало? Черешенки, может, поесть?
- Я редко ем ягоды. И вообще мало ем. И у меня нет такого: если лето, значит, надо покупать клубнику, черешню или арбуз. Настолько мало времени, когда я могу ничего не делать, просто гулять по улицам… Плотный график. Когда ты на съемках, мысли совсем не о черешне.
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- Это вам спортивное прошлое помогает справляться с жестким режимом?
- Да, режим у меня строгий. Но я получаю безумное удовольствие от своей работы. Даже если улетаю куда-то в отпуск или просто выдаются выходные - буквально 2 - 3 дня, и я начинаю сходить с ума, потому что скучаю по работе. Я в какой-то степени зависима от съемок, репетиций, спектаклей. И когда плотный график, меня это даже радует. Силы, конечно, расходуются - иногда бывает так, что приезжаешь домой ночью с очередной смены, в 2 часа ложишься спать. А в 4 уже просыпаешься - и опять на смену.
- Вы сказали, что мало едите. Например, что у вас обычно на завтрак?
- Я не завтракаю. Пью кофе.
- А на обед?
- Я ем один раз в день, когда выдается время. Иногда смотрю на людей, которые красиво накрывают на стол, у них там первое, второе, третье, и думаю: откуда у них столько времени? Но все-таки есть и у нас с подружками традиция раз в неделю собираться в ресторане, за красивым ужином. Разговариваем о своем, о женском. Как правило, это затягивается на несколько часов.
В нашумевшем «Домашнем аресте» (2018) Яна сыграла подругу главного героя. Фото: кадр из сериала
- Съесть на ходу кусок пиццы - это точно не про вас?
- Да, в этом плане я перфекционист, поэтому не позволяю себе. Хотя иногда очень хочется! Редко что-то вредное могу себе позволить, но потом просыпается совесть и пытается меня мучать.
- Получается, вы и мороженки-то не пробовали в жару.
- Нет, почему? Мороженку могу съесть, с удовольствием. Но редко.
«Когда меня начали узнавать, я стеснялась»
- Вы девушка столичная - родились в Питере, живете в Москве. Но вы много гастролируете с шоу ТНТ «Однажды в России». Что для вас стало открытием там, за МКАД?
- Там совершенно другой ритм жизни. Люди как будто бы не гонятся за тем, как все успеть, и наслаждаются жизнью, погодой, семьей. От них очень добрая энергетика исходит. Если есть время, мы стараемся погулять, посмотреть город.
И когда подходишь к местному жителю и задашь элементарный вопрос: как куда-нибудь пройти, тебе не то что ответят, еще и проводят, и все это искренне, с улыбкой. Больше всего меня вдохновляет архитектура маленьких городов. Недавно мы были в Суздале - невероятные домики, старинные постройки. Как будто ты оказался в русской сказке.
- Говорят, в повседневной жизни вы даже не используете макияж. Как вы выглядите, когда идете в магазин?
- Мне кажется, даже более скромно, чем люди непубличные. Я категорически не люблю привлекать к себе внимание в повседневной жизни. До недавнего времени мне даже не нравилось, когда меня узнавали, я смущалась, стеснялась. Спрашивали: «Это вы?» А я в ответ: «Нет, это не я». Сейчас я уже спокойно отношусь к тому, что меня узнают на улицах. Что приятно, даже без тонны косметики, без платьев с глубоким декольте узнают. Косметикой в повседневной жизни никогда не пользуюсь - даю отдохнуть коже после съемочных дней. На мне удобная одежда, кроссовки..
В шоу «Однажды в России» (ТНТ) у Кошкиной целая галерея красоток (с Екатериной Моргуновой и Азаматом Мусагалиевым). Фото: ТНТ
- Вы без косметики, а люди просят селфи, наверное. Соглашаетесь или отказываете?
- Если бы они не выкладывали фото в социальные сети, я бы с удовольствием фотографировалась со всеми. Но ведь потом начнется этот хейт: почему она даже не накрасилась, почему так одета и т. д. Меня устраивает, как я выгляжу без макияжа, но не все люди могут это адекватно оценивать. Они привыкли видеть нас в соцсетях с фильтрами, наклеенными ресницами - им кажется, что мы всегда такие.
- Ваши героини в сериалах, безусловно, все разные, но у них есть общие черты. Как вы, будучи интеллигентной девушкой из Санкт-Петербурга, придумали этот образ?
- Я училась на втором или третьем курсе театральной академии, и меня впервые вдруг разглядели именно такой. Кажется, это был какой-то скетчком. Я приехала на пробы абсолютно скромным ребенком, а благодаря гриму и костюмам из меня сделали сексуальную, в чем-то роковую девушку. Этот образ выстрелил, и теперь чаще всего режиссеры видят меня именно в нем. Я считаю, если есть такие роли и их предлагают мне, буду играть, пока позволяют возраст и внешность.
Думаю, время, когда будут предлагать более серьезные, скажем так, более взрослые роли, придет чуть попозже. Конечно, хотелось бы и что-то более драматичное. Потому что по образованию я актриса драматического театра и кино. Как меня занесло в комедию, до сих пор загадка… Комедия сама меня нашла. Хотя внутри у меня полная драма, мне это ближе намного.
- Приходится ли вам расплачиваться за вашу популярность? В соцсетях гадости пишут?
- Естественно, и довольно часто. Я никак на это не реагирую. Даже если ты будешь идеальным человеком, все равно не будешь нравиться всем. Для меня главное - мнение моих самых близких людей. Их очень мало, но они рядом.
- Быть красивой и сексуальной трудно? Люди могут не всегда понимать, где персонаж, а где человек.
- Если мы идем с подружками ужинать, конечно же, мы нарядные, в платьях и на каблуках. Наверное, в эти моменты в чем-то я и похожа на тот образ, в котором чаще всего люди видят меня на экранах. Узнают и чаще нормально реагируют: ну, Кошкина пришла. Некоторые, правда, любят фотографировать исподтишка, это не всегда приятно. Но ни один мужчина не позволяет себе подойти и сказать что-то такое, что меня обидит.
В принципе мужчины почему-то боятся ко мне подходить. Ну и хожу я только в проверенные места и, конечно же, не одна. Ситуации могут быть разные.
- Наверняка вы как спортсменка и сами можете вдарить нахалу как следует.
- Не хотелось бы к этому прибегать.
«Театр - это для души»
- Вы осуществили мечту ваших героинь: добились популярности, успеха. Каково ваше отношение к деньгам? Роскошные вещи, которые вы теперь можете себе позволить, это компенсация за небогатую юность? Вся Москва говорила про ваш черный Lamborghini.
- Я не из тех людей, кто хвастается квартирами, машинами, дорогой одеждой и т. д. Прекрасно понимаю, что далеко не все люди могут себе позволить такие вещи. Я сама через это проходила. Было время, и бутылки на улицах собирали, чтобы их сдать и были деньги на автобус доехать до школы. Сейчас, когда я вижу некий выпендреж в социальных сетях, меня это очень огорчает.
Заработанные мной деньги дают свободу, но в первую очередь я испытываю большую радость от того, что могу делать подарки своим близким и родным. Моей маме, которая вырастила нас с сестрой, несмотря на все трудности, работая на трех работах, без помощи бабушек и дедушек. И я безумно ей за это благодарна, стараюсь ее по возможности радовать какими-то сюрпризами. Для меня это очень приятно, важно и ценно.
После сериала «ЧОП» (2015) актрису узнала вся страна. Фото: кадр из сериала
- Вы играете в двух постановках Театра на Бронной. Что театр для вас значит? Не так давно вы поехали отдохнуть на Мальдивы и, чтобы не пропустить спектакль, на один день слетали в Москву. Это того стоит? С учетом того, что платят в театре несравненно меньше, чем за съемки.
- Это было сложно, во-первых, физически, потому что лететь порядка 11 часов. Ночью я прилетела, утром еще поставили пробы на «Мосфильме», оттуда сразу в театр. Сыграла спектакль - и сразу в аэропорт, и еще 11 часов обратно. Наверное, это такой поступок, который для меня самой в очередной раз доказал мою любовь к театру. Когда ты не ищешь специально второй состав, чтобы кто-то тебя всегда подменял.
Да, зарплаты в театре и гонорары в кино - это разные истории. Театр, конечно, для души, а не с целью заработать. После окончания театральной академии думала, что в театре работать не захочу никогда. Я не из тех людей, которые готовы сидеть круглосуточно на репетициях в ожидании, что кто-нибудь заболеет и я пойду играть его роль. Подсиживать кого-то я не могу. И это была самая главная причина, по которой я никогда не рвалась в театр. Играла в антрепризных спектаклях. Там другая система.
Но, как говорится, никогда не говори «никогда». Чуть больше года назад мне позвонил Константин Юрьевич Богомолов (худрук Театра на Бронной. - Авт.) и предложил участие в спектакле «Дядя Лева», в котором я сейчас и играю. Репетиции с Константином Юрьевичем - это отдельный вид искусства. Это то, что тебя развивает как актера, как личность. Ты учишься, растешь. У нас потрясающая труппа, не возникает закулисных интрижек, сплетен. Все очень профессионально и достойно.
- Вы так почтительно говорите: «Константин Юрьевич Богомолов». В кино с этим проще - актеры чаще называют режиссера по имени. Богомолов так требует или это ваше воспитание?
- В театре все разговаривают друг с другом на вы. Я считаю, это правильно. Но я разговариваю на вы практически со всеми, кого недостаточно хорошо знаю. И многие говорят: «Я что, такой старый?» - хотя дело вовсе не в этом. Видимо, питерское воспитание, театральная академия… Эта привычка так за мной и тянется. Иногда, если люди обижаются, приходится переступать через себя.
- Вы производите впечатление уверенного в себе человека. Но даже уверенным людям иногда бывает грустно. Как вы приводите себя в норму в таких ситуациях?
- Бывает и такое, и это абсолютно нормально. Мы же люди, а не роботы.
- Последний раз из-за чего плакали?
- Наверное, из-за непонимания с близким человеком. Как в себя прихожу? Самый лучший для меня способ - поехать к маме за город. Мы с ней очень любим вечерами с ее собачкой гулять - наворачиваем круги, за вечер по 15 - 20 км можем пройти по лесу.
У нее там роскошные парки, леса. Это большое счастье, что мама рядом. Или подружки приезжают ко мне в гости. Посиделки на кухне обычно заканчиваются в караоке. Ну и там, разумеется, уже не до грусти.
- Если любимый мужчина, от которого вы без ума, скажет: «Яна, вот тебе много денег, делай что хочешь, только больше не снимайся», - вы его пошлете подальше или согласитесь?
- Разумеется, пошлю (улыбается).
Я уже сталкивалась с такой ситуацией в жизни. Считаю, что женщина должна себя реализовывать в профессии, если сама этого хочет. И если мужчина любит эту женщину и знает, что работа ей приносит радость, как он может любимого человека лишить этой радости? Никаких запретов в адрес моей работы быть не может.
- Мужчины могут ревновать: в кино всякое снимают - в том числе обнаженку, вдруг служебный роман вспыхнет?
- Я никогда не снимаюсь в постельных сценах обнаженной, это прописано в контрактах. Для этого есть дублеры. Если постельная сцена снимается в белье и в ней нет откровенных кадров, я соглашаюсь и отношусь к этому исключительно как к работе. Каким бы симпатичным ни был мой партнер, у меня внутри ничего не дрогнет. Для меня есть очень важное правило, которому я следую уже много лет: никогда не смешивать работу и личную жизнь.
- Я тут узнал, что вы обожаете такую «классическую» эстраду - Кузьмина, Серова… Откуда в вас это?
- Да. Песни Владимира Кузьмина - это моя отдельная любовь. Музыку 90-х часто можно встретить в моих плейлистах. Думаю, в какой-то степени это ностальгия. Мое детство. Вспоминаю, как мы жили втроем - я, сестра и мама.
Денег не было, есть было нечего, но мама всегда умела создавать для нас праздник. Часто приходили гости, всегда звучала музыка. Популярные песни тех лет: Ирина Аллегрова, Кай Метов, Игорь Николаев, группы «Мираж», «Нэнси». С тех пор все те песни я знаю наизусть.
Но одновременно с этим я очень люблю и классическую музыку - Шопен, Гендель. В моем плейлисте можно также встретить огромное количество песен Владимира Семеновича Высоцкого и Игоря Талькова. У меня из любимой музыки такой фарш, честно говоря. И без музыки я никуда. Она всегда звучит.
Личное дело
Яна Кошкина родилась 22 апреля 1990 года в Ленинграде. В детстве занималась художественной гимнастикой, стала мастером спорта. Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Дебютировала в молодежном сериале о жизни школьников «ОБЖ». Получила известность после сериала «ЧОП» (2015).
Снималась в таких нашумевших сериалах, как «Секреты семейной жизни» (2021), «Домашний арест» (2018), «Звоните ДиКаприо!» (2018), «Молодежка. Взрослая жизнь» (2017) и др. Занята в двух спектаклях Театра на Бронной («Бесы Достоевского», «Дядя Лева»). Вела шоу «Короли фанеры» на Первом канале, входит в актерскую труппу шоу «Однажды в России».