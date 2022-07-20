Яна Кошкина: «Играю в комедиях. Но внутри меня полная драма»

- Вы играете в двух постановках Театра на Бронной. Что театр для вас значит? Не так давно вы поехали отдохнуть на Мальдивы и, чтобы не пропустить спектакль, на один день слетали в Москву. Это того стоит? С учетом того, что платят в театре несравненно меньше, чем за съемки.

- Это было сложно, во-первых, физически, потому что лететь порядка 11 часов. Ночью я прилетела, утром еще поставили пробы на «Мосфильме», оттуда сразу в театр. Сыграла спектакль - и сразу в аэропорт, и еще 11 часов обратно. Наверное, это такой поступок, который для меня самой в очередной раз доказал мою любовь к театру. Когда ты не ищешь специально второй состав, чтобы кто-то тебя всегда подменял.

Да, зарплаты в театре и гонорары в кино - это разные истории. Театр, конечно, для души, а не с целью заработать. После окончания театральной академии думала, что в театре работать не захочу никогда. Я не из тех людей, которые готовы сидеть круглосуточно на репетициях в ожидании, что кто-нибудь заболеет и я пойду играть его роль. Подсиживать кого-то я не могу. И это была самая главная причина, по которой я никогда не рвалась в театр. Играла в антрепризных спектаклях. Там другая система.

Но, как говорится, никогда не говори «никогда». Чуть больше года назад мне позвонил Константин Юрьевич Богомолов (худрук Театра на Бронной. - Авт.) и предложил участие в спектакле «Дядя Лева», в котором я сейчас и играю. Репетиции с Константином Юрьевичем - это отдельный вид искусства. Это то, что тебя развивает как актера, как личность. Ты учишься, растешь. У нас потрясающая труппа, не возникает закулисных интрижек, сплетен. Все очень профессионально и достойно.

- Вы так почтительно говорите: «Константин Юрьевич Богомолов». В кино с этим проще - актеры чаще называют режиссера по имени. Богомолов так требует или это ваше воспитание?

- В театре все разговаривают друг с другом на вы. Я считаю, это правильно. Но я разговариваю на вы практически со всеми, кого недостаточно хорошо знаю. И многие говорят: «Я что, такой старый?» - хотя дело вовсе не в этом. Видимо, питерское воспитание, театральная академия… Эта привычка так за мной и тянется. Иногда, если люди обижаются, приходится переступать через себя.

- Вы производите впечатление уверенного в себе человека. Но даже уверенным людям иногда бывает грустно. Как вы приводите себя в норму в таких ситуациях?

- Бывает и такое, и это абсолютно нормально. Мы же люди, а не роботы.

- Последний раз из-за чего плакали?

- Наверное, из-за непонимания с близким человеком. Как в себя прихожу? Самый лучший для меня способ - поехать к маме за город. Мы с ней очень любим вечерами с ее собачкой гулять - наворачиваем круги, за вечер по 15 - 20 км можем пройти по лесу.

У нее там роскошные парки, леса. Это большое счастье, что мама рядом. Или подружки приезжают ко мне в гости. Посиделки на кухне обычно заканчиваются в караоке. Ну и там, разумеется, уже не до грусти.

- Если любимый мужчина, от которого вы без ума, скажет: «Яна, вот тебе много денег, делай что хочешь, только больше не снимайся», - вы его пошлете подальше или согласитесь?

- Разумеется, пошлю (улыбается).

Я уже сталкивалась с такой ситуацией в жизни. Считаю, что женщина должна себя реализовывать в профессии, если сама этого хочет. И если мужчина любит эту женщину и знает, что работа ей приносит радость, как он может любимого человека лишить этой радости? Никаких запретов в адрес моей работы быть не может.

- Мужчины могут ревновать: в кино всякое снимают - в том числе обнаженку, вдруг служебный роман вспыхнет?

- Я никогда не снимаюсь в постельных сценах обнаженной, это прописано в контрактах. Для этого есть дублеры. Если постельная сцена снимается в белье и в ней нет откровенных кадров, я соглашаюсь и отношусь к этому исключительно как к работе. Каким бы симпатичным ни был мой партнер, у меня внутри ничего не дрогнет. Для меня есть очень важное правило, которому я следую уже много лет: никогда не смешивать работу и личную жизнь.

- Я тут узнал, что вы обожаете такую «классическую» эстраду - Кузьмина, Серова… Откуда в вас это?

- Да. Песни Владимира Кузьмина - это моя отдельная любовь. Музыку 90-х часто можно встретить в моих плейлистах. Думаю, в какой-то степени это ностальгия. Мое детство. Вспоминаю, как мы жили втроем - я, сестра и мама.

Денег не было, есть было нечего, но мама всегда умела создавать для нас праздник. Часто приходили гости, всегда звучала музыка. Популярные песни тех лет: Ирина Аллегрова, Кай Метов, Игорь Николаев, группы «Мираж», «Нэнси». С тех пор все те песни я знаю наизусть.

Но одновременно с этим я очень люблю и классическую музыку - Шопен, Гендель. В моем плейлисте можно также встретить огромное количество песен Владимира Семеновича Высоцкого и Игоря Талькова. У меня из любимой музыки такой фарш, честно говоря. И без музыки я никуда. Она всегда звучит.

Личное дело

Яна Кошкина родилась 22 апреля 1990 года в Ленинграде. В детстве занималась художественной гимнастикой, стала мастером спорта. Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Дебютировала в молодежном сериале о жизни школьников «ОБЖ». Получила известность после сериала «ЧОП» (2015).

Снималась в таких нашумевших сериалах, как «Секреты семейной жизни» (2021), «Домашний арест» (2018), «Звоните ДиКаприо!» (2018), «Молодежка. Взрослая жизнь» (2017) и др. Занята в двух спектаклях Театра на Бронной («Бесы Достоевского», «Дядя Лева»). Вела шоу «Короли фанеры» на Первом канале, входит в актерскую труппу шоу «Однажды в России».