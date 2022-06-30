«Я был рядом с женой во время родов»: актер Михаил Башкатов – о пополнении в семье, чувстве юмора и новых ролях

«Мне хочется надеяться, что у меня неплохое чувство юмора»

- Михаил, вас пригласили стать ведущим «Юмор FM Чарта» на телеканале «МУЗ-ТВ». Каковы ваши впечатления? Смотрели ли выпуски с другими ведущими?

- Впечатления прекрасные. Юмор и музыка – то, что в жизни я люблю больше всего. Когда они вместе – это просто комбо. Здорово, что «МУЗ-ТВ» создали такой проект, в котором есть прекрасный синтез двух вещей – классных клипов и шуток.

Зрителям, наверняка, будет над чем посмеяться от души, а еще и услышать любимые хиты! Съемки прошли отлично – на «МУЗ-ТВ» классная команда. Все очень четко, профессионально. Приходилось работать с анимационным котом – тоже весьма необычный опыт. Я смотрел выпуск с Леной Борщевой. Лена как всегда на высоте!

- В программе новости шоу-бизнеса подаются в юмористическом ключе. А вы сами следите за тем, что происходит в жизни коллег-актеров?

- Да, в чарте я рассказываю о новостях шоу-биза через призму юмора, и порой многие новости подаются с долей фантазии. Сам я, честно, не особо интересуюсь светскими новостями, но слежу за жизнью коллег-актеров, которые являются моими друзьями и теми, кто находится в поле моего зрения!

- Как вы думаете, хорошее ли у вас чувство юмора? В каких случаях юмор помогал вам по жизни?

- Мне хочется надеяться, что у меня неплохое чувство юмора. Обычно об этом судят другие люди, не сам человек. Если он утверждает, что у него хорошее чувство юмора, возможно, человек ошибается. В каких случаях юмор помогал мне по жизни?

Безусловно, первое, что приходит на ум – это семейная жизнь. Это то, где юмор просто необходим, иначе, если не обращать внимание на какие-то моменты, происходящие в семье, в юмор, то все становится слишком серьезным и драматичным.

В работе сложнее. На самом деле, ко всему, что происходит с тобой, в жизни нужно относиться с долей юмора. На могиле у идиота было написано, что он слишком серьезно ко всему относился.

- Как вы думаете, чувство юмора – это врожденное или приобретенное качество?

- Это спорный вопрос. Вопрос, о который сломано множество копий. Я лично считаю, что это приобретенное, конечно. Есть, безусловно, люди, даже не то, чтобы с врожденным, не чувством юмора, а с определенным взглядом на жизнь, который помогает на все смотреть под другим углом.

Но если вы родились супер серьезным ребенком, то, поверьте мне, если вы будете работать над этим и расти в среде, где люди ко многому относятся с долькой юмора, у вас есть все шансы воспитать в себе чувство юмора. Тут главное – желание!