«Я был рядом с женой во время родов»: актер Михаил Башкатов – о пополнении в семье, чувстве юмора и новых ролях

3 июля ведущим шоу «Юмор FM Чарт» на канале МУЗ-ТВ станет актер Михаил Башкатов. Артист появится в эфире вместе с анимационным котом и поделится с аудиторией смешными светскими новостями и летними клипами. Как признается сам Михаил, юмор прежде всего помогает успешно справляться с перипетиями семейной жизни.
Впрочем, сейчас у актера гораздо больше поводов для радости. Недавно в семье Башкатовых появилась новорожденная. Творческая жизнь Михаила тоже бьет ключом. В ближайшее время ожидаются премьеры новых фильмов и спектаклей с его участием.
Подробнее обо всем Михаил Башкатов рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
Михаил Башкатов на шоу «Юмор FM Чарт». Фото: канал МУЗ-ТВ
«Мне хочется надеяться, что у меня неплохое чувство юмора»
- Михаил, вас пригласили стать ведущим «Юмор FM Чарта» на телеканале «МУЗ-ТВ». Каковы ваши впечатления? Смотрели ли выпуски с другими ведущими?
- Впечатления прекрасные. Юмор и музыка – то, что в жизни я люблю больше всего. Когда они вместе – это просто комбо. Здорово, что «МУЗ-ТВ» создали такой проект, в котором есть прекрасный синтез двух вещей – классных клипов и шуток.
Зрителям, наверняка, будет над чем посмеяться от души, а еще и услышать любимые хиты! Съемки прошли отлично – на «МУЗ-ТВ» классная команда. Все очень четко, профессионально. Приходилось работать с анимационным котом – тоже весьма необычный опыт. Я смотрел выпуск с Леной Борщевой. Лена как всегда на высоте!
- В программе новости шоу-бизнеса подаются в юмористическом ключе. А вы сами следите за тем, что происходит в жизни коллег-актеров?
- Да, в чарте я рассказываю о новостях шоу-биза через призму юмора, и порой многие новости подаются с долей фантазии. Сам я, честно, не особо интересуюсь светскими новостями, но слежу за жизнью коллег-актеров, которые являются моими друзьями и теми, кто находится в поле моего зрения!
- Как вы думаете, хорошее ли у вас чувство юмора? В каких случаях юмор помогал вам по жизни?
- Мне хочется надеяться, что у меня неплохое чувство юмора. Обычно об этом судят другие люди, не сам человек. Если он утверждает, что у него хорошее чувство юмора, возможно, человек ошибается. В каких случаях юмор помогал мне по жизни?
Безусловно, первое, что приходит на ум – это семейная жизнь. Это то, где юмор просто необходим, иначе, если не обращать внимание на какие-то моменты, происходящие в семье, в юмор, то все становится слишком серьезным и драматичным.
В работе сложнее. На самом деле, ко всему, что происходит с тобой, в жизни нужно относиться с долей юмора. На могиле у идиота было написано, что он слишком серьезно ко всему относился.
- Как вы думаете, чувство юмора – это врожденное или приобретенное качество?
- Это спорный вопрос. Вопрос, о который сломано множество копий. Я лично считаю, что это приобретенное, конечно. Есть, безусловно, люди, даже не то, чтобы с врожденным, не чувством юмора, а с определенным взглядом на жизнь, который помогает на все смотреть под другим углом.
Но если вы родились супер серьезным ребенком, то, поверьте мне, если вы будете работать над этим и расти в среде, где люди ко многому относятся с долькой юмора, у вас есть все шансы воспитать в себе чувство юмора. Тут главное – желание!
Михаил Башкатов. Фото: личный архив
- А что может вас вогнать в состояние грусти?
- Из-за плотного графика и ограниченного количества времени последнее время даю много интервью при помощи телефона, отвечая на вопросы голосовыми сообщениями.
Вот этот разговор с самим собой меня может вогнать в состояние грусти. Хочется находить больше времени на личное общение. Но это тоже способ коммуникации с аудиторией.
«Дочку назвали Тея»
- Как отвлекаетесь от новостей актуальной повестки?
- У меня очень-очень насыщенная жизнь. Впереди - выпуск нескольких спектаклей: «Преступление и наказание» в Школе Драмы Германа Сидакова и еще один антрепризный спектакль «Шалость аристократов». Премьеры состоятся уже в июле.
Также я как продюсер снимаю сейчас второй сезон сериала для развлекательного канала. У меня родился четвертый ребенок – это моя дочка. У меня насыщенная личная и профессиональная жизнь и мне есть чем заняться, кроме как следить за политикой.
- Как назвали дочку?
- Мы выбрали ей имя – Тея. Интересно то, что до рождения ребенка мы в этот раз решили не узнавать его пол. Подумали, что вдруг, если мы не будем знать, то родится девочка.
Мы узнали это только во время родов, причем одновременно с Катей. Я присутствовал на родах, был рядом. И у нас было несколько вариантов имен, в том числе Марфа и Тея. Когда она родилась, мы решили, что это не Марфа. Оставалась Тея!
Михаил Башкатов с семьей. Фото: личный архив
- Чем увлекаются ваши три сына?
- Все увлекаются разным. Младший, например, повар. Все трое играют в футбол, но младший прям фанат игры. Средний тоже играет в футбол, но он еще занимается параллельно брейк-дансем. Старший также увлечен футболом, но дополнительно у него еще множество интересов: музыка, брейк-данс, чтение книг. Да, он такой мальчик, который залипает в книги!
- Каких кинопроектов с вашим участием ждать зрителям?
- 2 июля на кинофестивале будет премьера фильма «Быть», где у меня одна из главных ролей. Ну и впереди ожидается выход других проектов – скоро узнаете.
- Как планируете провести лето?
- На самом деле, как и всегда, лето я провожу в работе достаточно плотно. Как правило, в это время года происходят все съемки.
Потому что лето в России короткое, и все пытаются успеть все отснять. На лето я планирую много работать. Возможно, в сентябре мы с семьей куда-то съездим. Ну, а пока, у нас есть бабушки и дедушки, которые живут в Краснодаре и Томске, куда, собственно, мы отправляем детей, где они и отдыхают.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.