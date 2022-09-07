Вячеслав Макаров: «Задумываюсь о семье, но пока просто нет времени»

- Как вам кажется, виртуальный Макаров поет хуже настоящего?

- Нет, поет-то как раз настоящий, а вот виртуальный только рот открывает под фонограмму. Так что с вокалом все в порядке (смеется).

- Это факт. Не зря же два раза вы побеждали в номинации «Золотой голос КВН», а там поющих хватает. Кстати, почему у вас на личном ютуб-канале вообще нет юмора? Вы столько лет ему посвятили...

- На самом деле я слежу за тем, что происходит в мире юмора. Люблю смотреть стендап. Следил за шоу «Игра» (проект выходил на ТНТ. - Ред.), в котором участвовала моя команда - сборная Камызякского края. Но дело в том, что изначально, когда я только пришел в КВН, то был ответственным за музыкальную составляющую и пел.

То есть всегда был вокалистом. Поэтому говорить, что я как-то перестроился, отстранился от юмора, не совсем правильно. Просто, скажем так, зашел в шоу-бизнес через КВН, - а музыка в моей жизни присутствовала всегда. При этом профессиональным юмористом, который приходит на работу, чтобы писать скетчи, шутки, я никогда не был. Да, у меня есть чувство юмора, шутки рождаются импровизационно, но чтобы корпеть, сидеть и сочинять - такого не было.

- Проект «Игра» был закрыт после того, как участник вашей команды и по совместительству отец вашего крестного сына Денис Дорохов поцеловал мужчину в одном из номеров. Это был шок?

- Безусловно, у меня вызвало большое удивление, что ребята решились на такой эпатажный поступок. Но я знаю, что ни у кого из нас во время творческого процесса никогда не было никаких ограничений и такие выходки вполне ожидаемы. Мы всегда шли напролом, рушили стереотипы, и это шоу не оказалось исключением.

Жаль, что программа пропала из эфира, - мне бы хотелось, чтобы она вернулась. Переживаю за ребят и буду болеть (на момент публикации шоу «Игра» переформатировали и запустили под названием «Лучшие». - Ред.).

«Я фанат «Евровидения» с детства»