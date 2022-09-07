Вячеслав Макаров: «Задумываюсь о семье, но пока просто нет времени»

Его называют русским Луисом Суаресом (за визуальное сходство со знаменитым уругвайским футболистом) и одним из самых талантливых поющих кавээнщиков за всю историю игры. Однако от юмора звезда сборной Камызякского края уже довольно давно уплыл в сторону ведения популярных телешоу (зрители отлично помнят Макарова по проекту «Маска») и сольного творчества.
Теперь он записывает и выпускает собственные треки и даже готовит концерты на крупнейших площадках Москвы и Санкт-Петербурга, а также ведет на НТВ новый проект - «Шоу Аватар».
«Никогда не был профессиональным юмористом»
Как ведущий Вячеслав стал широко известен благодаря проекту «Маска». Фото: соцсети
- Вячеслав, поздравляю с назначением в инновационный проект. «Шоу Аватар», которое вы ведете, предполагает работу в условиях виртуальной реальности. Здесь в отличие от «Маски» перед зрителем поют не переодетые попугаями и павлинами звезды, цифровые аватары...
- Когда я увидел проект этого шоу, у меня совершился флешбэк: я словно вернулся в детство, когда был фанатом игры Mortal Kombat, и вспомнил, как играл в эту игру на приставке Sega…
- За кого любили драться больше всего?
- Нуб Сайбот (один из самых популярных персонажей игры. - Ред.). Я вам больше скажу: даже помню комбинацию клавиш, которую нужно было нажимать на джойстике, чтобы всех уничтожить. Зачем у меня эта информация в голове? (Смеется.) Так вот, к «Шоу Аватар». Мы снимали анонс первого выпуска, и с меня «срисовали» электронного аватара.
- Как это?
- На мне были датчики, я двигался и одновременно видел свое изображение на экране (по такому же принципу с футболистов «срисовывают» пластику и мимику для популярных видеоигр-симуляторов. - Ред.). Получался такой виртуальный Вячеслав Макаров в особенном костюме и со своим лицом. Конечно, мои черты лица у него есть, но в целом это воссозданный при помощи компьютерных технологий персонаж. И это необычно. Так происходит и с участниками шоу - с каждого из них снимают «слепок», воссоздают аватара, после чего зритель смотрит на выступление героя и пытается угадать, кто же это.
Благодаря съемкам в «Шоу Аватар» Макаров на себе опробовал новейшие голливудские технологии. Фото: соцсети
- Как вам кажется, виртуальный Макаров поет хуже настоящего?
- Нет, поет-то как раз настоящий, а вот виртуальный только рот открывает под фонограмму. Так что с вокалом все в порядке (смеется).
- Это факт. Не зря же два раза вы побеждали в номинации «Золотой голос КВН», а там поющих хватает. Кстати, почему у вас на личном ютуб-канале вообще нет юмора? Вы столько лет ему посвятили...
- На самом деле я слежу за тем, что происходит в мире юмора. Люблю смотреть стендап. Следил за шоу «Игра» (проект выходил на ТНТ. - Ред.), в котором участвовала моя команда - сборная Камызякского края. Но дело в том, что изначально, когда я только пришел в КВН, то был ответственным за музыкальную составляющую и пел.
То есть всегда был вокалистом. Поэтому говорить, что я как-то перестроился, отстранился от юмора, не совсем правильно. Просто, скажем так, зашел в шоу-бизнес через КВН, - а музыка в моей жизни присутствовала всегда. При этом профессиональным юмористом, который приходит на работу, чтобы писать скетчи, шутки, я никогда не был. Да, у меня есть чувство юмора, шутки рождаются импровизационно, но чтобы корпеть, сидеть и сочинять - такого не было.
- Проект «Игра» был закрыт после того, как участник вашей команды и по совместительству отец вашего крестного сына Денис Дорохов поцеловал мужчину в одном из номеров. Это был шок?
- Безусловно, у меня вызвало большое удивление, что ребята решились на такой эпатажный поступок. Но я знаю, что ни у кого из нас во время творческого процесса никогда не было никаких ограничений и такие выходки вполне ожидаемы. Мы всегда шли напролом, рушили стереотипы, и это шоу не оказалось исключением.
Жаль, что программа пропала из эфира, - мне бы хотелось, чтобы она вернулась. Переживаю за ребят и буду болеть (на момент публикации шоу «Игра» переформатировали и запустили под названием «Лучшие». - Ред.).
«Я фанат «Евровидения» с детства»
Вряд ли этот астраханский мальчуган мог предположить, что, повзрослев, будет красоваться на журнальных обложках. Фото: соцсети
- Хорошо, тогда к музыке. В августе у вас вышел трек «Посмотри мне в глаза», название которого напоминает о хите Натальи Ветлицкой...
- Только у нее нет слова «мне»!
- Справедливо. А что у вас за песня? Как она родилась?
- Это летний трек, абсолютно легкий, танцевальный, ненавязчивый, нет там никакого замысловатого текста. Потому что сейчас скопилось большое количество агрессии, происходит очень много всего сложного. И мне хотелось выпустить что-то простое, чтобы слушатель приехал к морю с любимым человеком и танцевал под мою песню, получал удовольствие от жизни и признавался в любви.
Я 10 лет занимался бальными танцами (Макаров даже выигрывал первенство Южного федерального округа. - Ред.), поэтому все, что связано с латиноамериканскими ритмами, темпами и вообще с этой стилистикой, мне очень близко: самба, ча-ча-ча, румба, джайв, пасодобль. Как только я слышу реггетон или сальсу, у меня все внутри отзывается, самому хочется танцевать, поэтому и трек этот мне сразу отозвался.
- Пишете сами? Как этот процесс происходит?
- Я что-то пишу сам, что-то - вместе с друзьями. Бывает, пишу песню и у меня не идет второй куплет, и все. Тогда обращаюсь за помощью к коллегам, которые занимаются написанием музыки. Бывает, мне целый трек предлагают, как, собственно, и было с песней «Посмотри мне в глаза». Мой товарищ Ваня Гуторов прислал демоверсию, и поначалу мне совсем не зашло.
Хотелось глубины. Но чем больше я его слушал, тем скорее понял: если мы такую простую, легкую мелодию нагрузим тяжелым текстом, магии не случится. Возможно, причина была в том, что я послушал эту демку, когда была холодная погода. Потом наступило лето - и я поменял решение. Просто поймал настроение и сразу понял, что нужно добавить.
- Дорого нынче песни стоят? Вот Григорий Лепс купил «Рюмку водки» за 300 долларов, а заработал, как сам прикинул, более $50 миллионов...
- Все зависит от автора. Я вам так скажу. Музыкальное творчество - само по себе недешевое удовольствие. Потому что очень много вкладывается ресурсов: эмоциональных, материальных и так далее.
С Азаматом Мусагалиевым (в белом) и другими партнерами по команде «Сборная Камызякского края». Фото: соцсети
- И все же. За одну песню - менее 500 тысяч рублей?
- Да. Но это если мы говорим только про трек. А есть же еще и клип... Это в разы дороже! И потом, понимаете, это не работает так: вложил много денег - получил хит. Таких примеров очень много. У нас есть известные продюсеры, не будем называть имена, после работы с которыми люди жаловались: «Я заплатил ему 2 миллиона рублей за песню, а она не выстрелила». Ну и такое бывает.
- Но ведь можно встать под крыло именитого продюсера, чтобы он помог получить заветный шанс на этот «выстрел»? Вот в «Маске» вы работаете с Филиппом Киркоровым, у него отличные связи во вселенной «Евровидения». Хотели бы представить Россию на этом конкурсе, когда такое будет возможно?
- Я, признаться, фанат «Евровидения» с детства. Смотрел все выпуски, которые показывали, помню, кто участвовал и кто на каком месте оказался. Даже составлял собственные котировки на победы артистов и призовые места стран.
Так что желание спеть на «Евровидении», конечно, есть. Но такой фанатичной цели - нет. Если звезды так сойдутся, с удовольствием приму участие в конкурсе. Это, безусловно, популярность, некий европейский взлет, к тому же, как мне кажется, я бы подошел этому шоу по формату.
«Отдых - это солнце, море, пальмы»
Вячеслав Макаров. Фото: Оксана Зуйко
- Наверняка в соцсетях и на концертах вас атакуют красивые девушки. У них есть шансы или уже поздно стараться?
- Я сейчас настолько погружен в работу, очень много параллельных, идущих одновременно проектов и дел, к тому же еще и бытовые вопросы приходится решать - ремонт. Так что на личную жизнь катастрофически нет времени. И мыслей тоже. Но, как любой адекватный человек, конечно, задумываюсь о семье. Просто пока это сейчас не стоит в моем хит-параде на первом месте.
- Тогда про ремонт. Вы переехали за город во время пандемии, как многие?
- Совсем нет, я живу в городе.
- А мыслей таких не возникало? Умчаться подальше от раскаленного асфальта, пробок, гула...
- Я обожаю природу, это единственное место, где я могу перезаряжаться и напитываться энергией, но, поскольку у меня в жизни множество перемещений - гастроли, съемки и так далее, каждый раз добираться из Подмосковья в город очень сложно. Мне удобнее находиться в Москве, чтобы быть максимально оперативным и мобильным. Чтобы хотя бы элементарно оставалось время для здорового сна.
- На дворе - осень. Что насчет отпуска?
- Если отпуск, то однозначно теплые страны. Я не люблю холод ни в каком его проявлении. А если покататься где-то в горах на лыжах или сноуборде, то только очень короткий период. А так, для меня отдых - это солнце, море, пальмы, теплые страны и острова: Таиланд, Бали.
- Предлагаю завершить беседу теплым музыкальным аккордом и сообщить читателям, где вас можно будет послушать и увидеть, кроме канала НТВ.
- Сольный концерт пройдет 19 сентября в Санкт-Петербурге, в клубе «Космонавт». Так что, жители прекрасной Северной столицы, приходите, будет живой бенд, все по-настоящему, никакой фонограммы, интерактивные вещи - даже, возможно, споем с кем-нибудь из зала.
А 30 октября у меня запланирован концерт в Москве - в оранжерее на ВДНХ рядом с павильоном «Азербайджан». Невероятно красивое место, все в растениях. Очень уютно. Всех сильно буду ждать. Спою песни из моего репертуара, а еще композиции, которые исполнялись в телешоу, - кавер-версии хитов.
«Шоу Аватар» по субботам в 20.10 на НТВ