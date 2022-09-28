Стас Ярушин: «В воспитании детей мы с женой используем метод кнута и пряника»

Ярушина многие помнят по его герою в сериале «Универ» - мажору Антону Мартынову. Но «Универ» уже в прошлом, а в настоящем у Стаса множество связанных с ТВ проектов - сейчас его можно увидеть в жюри КВН и в шоу «Звезды в Африке». При этом главным в жизни артиста стали музыка и его интернет-шоу. А еще он примерный семьянин: с женой Аленой воспитывает 10-летнюю Стефанию и 8-летнего Ярослава.
«Алену называют адекватной мамой»
- Вы недавно вернулись из Геленджика, где часто бываете всей семьей и даже строите дом. Почему именно там?
- Геленджик выбрали по нескольким причинам. Во-первых, шесть лет назад мы туда перевезли мою маму. Если вы были
там последний раз где-то в нулевых, то сейчас Геленджик не узнаете - из него сделали русское Монако. Спокойно, красиво, солнечно, отличная экология. Геленджик для нас стал вторым домом.
Недавно Ярушины отдыхали на море, откуда привезли множество эффектных фото для семейного архива. Фото: личный архив
Во-вторых, я подсел на гольф - это потрясающая игра, которая заставляет думать, дает возможность отдыхать, знакомиться с интересными людьми. Поэтому дом в Геленджике строится в гольф-поселке. Сейчас гольф в нашей стране развивается, и если вы хотите грамотно вложить деньги в недвижимость, то мой совет - инвестируйте в недвижимость на гольф-полях.
- Сейчас вы уже вернулись в Москву, здесь вы все же бываете чаще, чем в Геленджике. В столице тоже живете в доме?
- В Москве мы живем в квартире. Образно можно сказать, что в столицу приезжаем как в огромный офис, где живем в режиме дом - работа - дом. У детей работа - ходить в школу, у их родителей - заниматься своими делами и кайфовать от того, что мы делаем на своих работах.
- Вы требуете от детей, чтобы они учились хорошо? Или считаете, что оценки не главное?
- Хорошие оценки детей дисциплинируют. Но мы с Аленой совмещаем метод кнута и пряника. Если за первую тройку я могу не ругать, то по второй разговор будет жесткий, так как вывод ребенком не сделан.
Наши дети учатся в обычной государственной школе. Стефанию сразу определили в «А» класс - для интеллектуалов, с повышенным уровнем сложности. А Ярика после собеседования взяли в обычный класс, в таком же я учился в Челябинске. Директор объяснила нам: «Мальчику спокойнее будет учиться в обычном». Супруга согласилась: «И хорошо, что сына не станут загружать дополнительными заданиями и знаниями». В ответ директор назвала Алену «адекватной мамой».
Считаю, что не нужно перегружать школьников, все-таки у них должно быть детство. Не понимаю родителей, которые пытаются уже в 6 - 8 лет сделать из детей вундеркиндов, артистов или спортсменов, поэтому нагружают, как взрослых. Пользуясь связями, засовывают ребенка на съемки или отдают в хоккей в три года. Человек еще не сформирован, а от него требуют результата. В итоге лет в десять ребенок вымотан и бросает спорт или музыку…
К примеру, я очень люблю хоккей и знаю, что некоторые родители пытаются сделать из детей звезд спорта, чтобы обеспечить себе безбедную пенсию. Нашим детям мы даем право выбора. Пока интересы часто меняются, но, попробовав многое, они станут уверены, чем именно хотят заниматься. Уже сейчас объясняю Ярику и Стеше: вам вдвойне будет тяжелее, так как будут спрашивать больше из-за известной фамилии, поэтому и стараться надо больше.
- Какие сейчас в расписании детей секции и кружки?
- Сегодня Стешка занимается плаванием и посещает вокальную студию - ее взяли в детский мюзикл. Стефания по этому поводу немножко комплексует, потому что нам есть над чем работать, и она отдает себе в этом отчет. Ярослав уверенно катается на коньках, но хоккеист из него не получится, да он и сам не хочет - просто парень энергичный и осваивает все, что интересно. Учится кататься на экстремальном самокате, захотел пойти на карате. Пусть пробует малыш! Кстати, Ярослав хорошо рисует. Недавно нарисовал Гарри Поттера, и мы несколько футболок сделали с этим рисунком. Думаю, что в скором времени будем это монетизировать.
- Вы с женой вместе больше 10 лет, посвятили ей песню под названием «Только ты одна». Какие черты супруги вы цените все эти годы особенно? И часто ли ссоритесь?
- У нас с Аленкой минимум ссор. Да это и не ссоры даже. Скорее легкое недопонимание, ситуации, которые всегда быстро разрешаются, так как мы оба очень отходчивые. Она женщина умная, мудрая, спокойно относится к специфике моей профессии, терпит моих «творческих тараканов». Алена раньше работала в добровольческом отряде «Лиза Алерт», который ищет пропавших людей.
Поэтому нельзя не заметить ее доброту к людям, желание помочь. Сейчас она на госслужбе, где ценятся честность, дисциплина, порядочность. И, естественно, всегда ценю красоту моей супруги.
«Сам себе автор и продюсер»
20 лет назад Ярушин (слева) вместе с Евгением Никишиным (в центре), Сергеем Писаренко (справа) и другими звездами команды «Уездный город» стал чемпионом Высшей лиги КВН. Фото: личный архив
- Вы пели и писали музыку в юности, в КВН и вот теперь вернулись к этой теме - на этой неделе у вас концерт в Туле...
- Однажды продюсеры «Универа» попросили, чтобы мой персонаж Антон Мартынов спел героине Насти Самбурской песню. Ее когда-то написал мой папа. Я познакомился с солистом группы «Динамит» Ильей Зудиным и на студии у него записал эту песню. Илья мне и говорит: «А почему ты не поешь?» Тут я ему рассказываю историю, что у меня была группа в Челябинске, я писал музыкальные альбомы, занял второе место на международном вокальном детском конкурсе и т. д.
Так Илья пять лет назад вновь подтолкнул меня к возвращению в музыкальный мир. Я записал первый альбом «Об этом», где в основном были песни Ильи и моего папы. Сейчас с музыкантами мы исполняем на сцене только мою авторскую музыку: профессионально и по-настоящему. Если вы придете на наш концерт первый раз, то потом придете еще раз - это сто процентов. Отдохнете душой! Сегодня я ввожу интересный формат - на концертах в промежутках между лирическими поп-рок-песнями я делаю юмористические зарисовки.
Я не считаю себя стендапером, но это похоже на такие стендап-монологи - истории, которые подводят к песням. Это круто, когда на концертах люди могут и посмеяться, и погрустить, и поплакать.
- Вы сам себе продюсер, работаете без лейбла?
- Продюсерами не рождаются - ими становятся. Да, я сам себе автор и продюсер. Пока выпускаю свою музыку через стороннюю компанию, но мне хочется сделать свой музыкальный лейбл.
- 10 марта у вас будет большой концерт в Москве. Волнуетесь? Часто ведь такие большие столичные выступления не окупаются...
Стас не только делает музыкальное интернет-шоу, но и сам пишет и исполняет песни. Фото: личный архив
- Для меня этот концерт в «Вегас Сити Холле» - шаг вперед. Причем осознанно рискованный. Зал собрать будет непросто, ведь меня в первую очередь знают как актера - на мне висит это классное клеймо. Но даже если концерт будет «минусовый» с финансовой точки зрения, то на следующий год уже можем выйти в ноль, а через года два - уже в плюс. Здесь дело не столько в финансах. Важно, чтобы люди купили билеты именно на тебя и ты выступил при полном зале.
Недавно был забавный случай. Мы отмечали день рождения Ларисы Александровны Долиной, и в этот день я узнал, что 10 марта следующего года еще и у Леонида Николаевича Агутина концерт рядом с нами - в «Крокус Сити Холле». Я в шутку предложил Леониду Николаевичу выложить в соцсетях видео: «Да сколько можно слушать «На сиреневой луне»?! Лучше приходите на концерт к Ярушину, у него хорошие песни». Хочу сказать огромное спасибо мэтрам за доверие.
С Ларисой Александровной мы записали дуэтную песню и сняли клип, дали потрясающий концерт в Сочи на форуме Леонида Агутина… Но, безусловно, работать мне еще придется очень много, и я от этого испытываю какую-то эйфорию…
«Конфликтов с Сябитовой больше не будет»
- В интернет-шоу МузLoft на RUTUBE вы общаетесь с нашими музыкантами первой величины. Кого из приходивших к вам героев смотрели лучше всего?
- МузLoft - это шоу, где, говоря музыкальным техническим языком, не тюнят на постпродакшене, не вытягивают нотки тем, кто пришел к нам, а вот как спели, так и спели. Да и у нас не вокальный конкурс, а музыкальные посиделки. Бывает, что мы звоним некоторым известным артистам, а они не идут, хотя хотели бы. А почему не идут?
Потому что надо петь живьем. Вот такие есть искусственные люди. Есть МузLoft студийного формата, а есть со зрителями. Вот именно формат МузLoft со зрителями является одним из самых популярных проектов на RUTUBE. Благодаря импровизациям можно увидеть героя настоящим. Не только на RUTUBE, но и на других площадках очень хорошо слушают и смотрят Шамана - он мегапопулярен, сильно выстрелил. Мы пришли к тому, что в целом в наш проект можно привести талантливых артистов, пусть и недостаточно медийных, и их все равно будут смотреть.
Я стал двигаться, развиваться с RUTUBE, где сегодня потихонечку начинаю уже монетизировать свой контент. Это наша российская сеть, до которой проще достучаться, чем до других платформ. Мой продакшен сейчас готовит ряд классных проектов для них. Я рад, что являюсь амбассадором RUTUBE, и это не пустые слова, скоро подкрепим их новым контентом - моя команда готовит для платформы ряд проектов.
- В телеэфире сейчас идет шоу «Звезды в Африке». По прошлым сезонам многие помнят ваше столкновение с Розой Сябитовой... В свежих выпусках вас с ней вновь можно увидеть. Чего теперь ждать от вашей встречи?
- Никаких конфликтов у нас с Розой больше не будет. Наоборот, в этот раз я счастлив был играть с ней в одной команде. Роза сделала выводы из первого сезона и в третьем показала себя классным героем. Просто в первый раз она стала играть не по моим правилам…
- Сейчас в КВН, где вас можно увидеть в жюри, вместо Александра Маслякова ведущие другие, и они постоянно меняются - Хрусталев, Пельш, Бурковский. Предлагали ли вам?
- Последний раз я был на играх КВН в феврале, сидел в жюри на месте Юлия Соломоновича Гусмана, вел тогда Митя Хрусталев. Безусловно, КВН - это бренд. Безусловно, мы будем любить эту игру при любом раскладе - не важно, кто будет ее ведущим. Спасибо Александру Васильевичу за то, что создал такую невероятную планету КВН, заразил всех этой прекрасной игрой, дал нам дорогу в жизнь - мы воспользовались услугами этой планеты и сделали себя.
Кавээновская сцена давала возможность набраться опыта. И да, действительно, мне предлагали вести летний кубок, но пока мы ни к каким договоренностям не пришли. Но если все получится, буду вести КВН с большим удовольствием.
Личное дело
Стас Ярушин родился 14 января 1981 года в Челябинске. С 7 лет профессионально занимался хоккеем. С 13 лет пишет музыку. Окончил Челябинский государственный агроинженерный институт. В 2000 году закончил с хоккеем и начал играть в команде КВН «Уездный город», в составе которой в 2002-м стал чемпионом Высшей лиги. С 2003 по 2007 год играл в команде «ЛУНА».
Получил большую известность после того, как в 2011-м начал играть в сериале «Универ». Выпустил три музыкальных альбома. В 2018 году создал компанию Y-Generation Production, которая занимается созданием телевизионного и интернет-контента.