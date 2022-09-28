Стас Ярушин: «В воспитании детей мы с женой используем метод кнута и пряника»

Во-вторых, я подсел на гольф - это потрясающая игра, которая заставляет думать, дает возможность отдыхать, знакомиться с интересными людьми. Поэтому дом в Геленджике строится в гольф-поселке. Сейчас гольф в нашей стране развивается, и если вы хотите грамотно вложить деньги в недвижимость, то мой совет - инвестируйте в недвижимость на гольф-полях.

- Сейчас вы уже вернулись в Москву, здесь вы все же бываете чаще, чем в Геленджике. В столице тоже живете в доме?

- В Москве мы живем в квартире. Образно можно сказать, что в столицу приезжаем как в огромный офис, где живем в режиме дом - работа - дом. У детей работа - ходить в школу, у их родителей - заниматься своими делами и кайфовать от того, что мы делаем на своих работах.

- Вы требуете от детей, чтобы они учились хорошо? Или считаете, что оценки не главное?

- Хорошие оценки детей дисциплинируют. Но мы с Аленой совмещаем метод кнута и пряника. Если за первую тройку я могу не ругать, то по второй разговор будет жесткий, так как вывод ребенком не сделан.

Наши дети учатся в обычной государственной школе. Стефанию сразу определили в «А» класс - для интеллектуалов, с повышенным уровнем сложности. А Ярика после собеседования взяли в обычный класс, в таком же я учился в Челябинске. Директор объяснила нам: «Мальчику спокойнее будет учиться в обычном». Супруга согласилась: «И хорошо, что сына не станут загружать дополнительными заданиями и знаниями». В ответ директор назвала Алену «адекватной мамой».

Считаю, что не нужно перегружать школьников, все-таки у них должно быть детство. Не понимаю родителей, которые пытаются уже в 6 - 8 лет сделать из детей вундеркиндов, артистов или спортсменов, поэтому нагружают, как взрослых. Пользуясь связями, засовывают ребенка на съемки или отдают в хоккей в три года. Человек еще не сформирован, а от него требуют результата. В итоге лет в десять ребенок вымотан и бросает спорт или музыку…

К примеру, я очень люблю хоккей и знаю, что некоторые родители пытаются сделать из детей звезд спорта, чтобы обеспечить себе безбедную пенсию. Нашим детям мы даем право выбора. Пока интересы часто меняются, но, попробовав многое, они станут уверены, чем именно хотят заниматься. Уже сейчас объясняю Ярику и Стеше: вам вдвойне будет тяжелее, так как будут спрашивать больше из-за известной фамилии, поэтому и стараться надо больше.

- Какие сейчас в расписании детей секции и кружки?

- Сегодня Стешка занимается плаванием и посещает вокальную студию - ее взяли в детский мюзикл. Стефания по этому поводу немножко комплексует, потому что нам есть над чем работать, и она отдает себе в этом отчет. Ярослав уверенно катается на коньках, но хоккеист из него не получится, да он и сам не хочет - просто парень энергичный и осваивает все, что интересно. Учится кататься на экстремальном самокате, захотел пойти на карате. Пусть пробует малыш! Кстати, Ярослав хорошо рисует. Недавно нарисовал Гарри Поттера, и мы несколько футболок сделали с этим рисунком. Думаю, что в скором времени будем это монетизировать.

- Вы с женой вместе больше 10 лет, посвятили ей песню под названием «Только ты одна». Какие черты супруги вы цените все эти годы особенно? И часто ли ссоритесь?

- У нас с Аленкой минимум ссор. Да это и не ссоры даже. Скорее легкое недопонимание, ситуации, которые всегда быстро разрешаются, так как мы оба очень отходчивые. Она женщина умная, мудрая, спокойно относится к специфике моей профессии, терпит моих «творческих тараканов». Алена раньше работала в добровольческом отряде «Лиза Алерт», который ищет пропавших людей.

Поэтому нельзя не заметить ее доброту к людям, желание помочь. Сейчас она на госслужбе, где ценятся честность, дисциплина, порядочность. И, естественно, всегда ценю красоту моей супруги.

«Сам себе автор и продюсер»