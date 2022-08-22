«Сложно – это когда массово снимают мордобой»: Константин Юшкевич – о съемках в «Балаболе» и «Склифосовском»

В Москве проходят съемки седьмого сезона ироничного детективного сериала «Балабол». В новых сериях неутомимого Саню Балабина ждут новые вызовы и борьба с преступниками мирового масштаба. Но он, привыкший на все смотреть через призму юмора, не пасует перед трудностями.
По словам исполнителя роли Балабина Константина Юшкевича, его персонажа зрители любят отнюдь не за супергеройство. Он не всегда поступает правильно и порой попадает в нелепые ситуации. Но, как признается Константин, ему нравится играть эпизоды, когда Балабин откровенно «лажает», потому что это больше похоже на правду жизни.
В интервью Teleprogramma.pro Константин Юшкевич также рассказал об импровизациях на съемочной площадке, и о том, как реагируют на его приход в больницу врачи – поклонники сериала «Склифосовский».
«Наша задача – тактично обмануть зрителей, а не наносить друг другу увечья»
- Константин, приоткройте, пожалуйста, завесу тайны. Что случится с вашим героем Саней Балабиным в седьмом сезоне?
- Во-первых, Балабин продолжит свои отношения. Во-вторых, вернутся те персонажи, которые когда-то исчезли из его жизни.
Кстати, когда-то очень давно этот сериал назывался «Одинокий волк». Впоследствии, конечно, название изменили, но теперь оно по смыслу подходит больше. Вначале у Балабина была жена, но теперь он остался один. Хотя женщины по-прежнему присутствуют в его жизни, но не в качестве супруги.
Также в этом сезоне, судя по плотности съемок, будет больше экшена. Второй день мы снимаем мордобой. Видимо, я стал постарше, и значит, меня можно больше загружать (смеется).
Кадр из сериала «Балабол». Фото: телеканал НТВ
- Даже не будем спрашивать, где вы проведете остаток лета… Наверное, также на съемках…
- Да. «Я знаю, что вы делали прошлым летом» - это про меня. Обычно натуру снимают в летнее время, но осенью я тоже собираюсь на съемки.
- Какие сцены можно назвать самыми сложными для вас?
- Сложно – это когда массово снимают мордобой в какой-то определенной локации, поскольку там очень много кадров и людей, которых нужно синхронизировать.
Но наши каскадеры – настоящие профессионалы, да и за столько лет все сработались. Если бы мы снимали такой эпизод первый раз, мы бы потратили на него смену. А так мы можем снять его до обеда, часа за три.
- Стали ли вы выполнять больше трюков в других сезонах?
- Конечно, я разочарую зрителей, но есть человек, который мне помогает. Потому что годы идут не назад, а вперед. Мягко говоря, с каждым годом я становлюсь старше. Соответственно, здесь появляются некоторые нюансы.
Пока физическая память на действия работает довольно неплохо. Правда, недавно во время съемок я немножко получил по носу, но все в порядке. Тут уже, скорее, моя вина. Это рабочие моменты.
А вообще, наша задача - тактично обмануть зрителей, а не наносить друг друга увечья.
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«У нас существует свой «птичий язык»
- Ваш учитель Марк Захаров любил такое понятие – «коллектив единомышленников». А можно ли так назвать съемочную группу сериала «Балабол»?
- Несомненно. Который год мы уже снимаем вместе. И у нас даже существует «птичий язык», с помощью которого мы друг друга понимаем. Когда формируется такой коллектив, работать в нем – большое счастье. Это идеально.
Кадр из сериала «Балабол». Фото: телеканал НТВ
- А бывает так, что вы не ладите с кем-то из съемочной группы?
- Такое, конечно, случается. Но, слава Богу, не со мной. Иначе это мучение, а не работа. А хотелось бы все-таки отдаваться своему любимому делу радостно, а не заниматься на площадке какой-то ерундой.
- Режиссер Михаил Галин работает на этом проекте впервые. Сумел ли он вписаться в коллектив?
- Да. До этого момента же ведется подготовительная работа со сценаристами. Мы, конечно, ее не видим. Это мы, артисты, просто пришли на площадку и начали работать.
Нюансы всегда существовали. Приходят режиссер, оператор, и у каждого своя правда. Наше дело – это совместить и сделать так, чтобы соблюдался жанр и снять классную историю. А еще сохранить сюжет, мотивацию героев и атмосферу, которая написана в сценарии.
Поэтому важно привыкать к объекту и к обсуждению. Так что все идет по плану.
- Много ли импровизаций на съемочной площадке?
- Что-то мы действительно добавляем от себя. Когда у кого-то возникает какая-то мысль, она, конечно, обсуждается. Но это можно назвать общей импровизацией, не только лично моей.
Но главный креативный лидер у нас - режиссер. В итоге он решает, что делать, и мы приходим к консенсусу.
Кстати, сегодняшняя сцена была написана прекрасно. И нашей задачей было только не испортить ее. Поэтому, когда я сегодня читал этот эпизод, я хихикал.
- Получали ли вы какие-то необычные отзывы о сериале за эти годы?
- Обычно с этим сталкиваешься, если выезжаешь на гастроли. Люди подходят в поезде, на вокзале, где-то на улице. Понятно, что у нас обширная аудитория по всей России. И когда выезжаешь подальше от Москвы, как ни странно, узнают.
- Вас узнают больше как Саню Балабина или доктора Куликова?
- Раньше было поровну. Теперь «Балабола» узнают больше. Но женщины, конечно, больше поклонницы другого сериала, который идет на другом канале. Хотя бывает, что и про Балабина говорят: «Мы вас смотрим».
Кто-то знает меня по имени-фамилии. А кто-то может воскликнуть: «О! Ни фига себе!», быстро смотрят Интернет и называют уже по имени.
«Люди думают, как хирург-травматолог приходит к хирургу-травматологу»
- Вот давайте и поговорим о другом вашем проекте – сериале «Склифосовском». В новом сезоне вернутся многие прежние персонажи, которые исчезали из этого фильма, те же Эммануил Виторган, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер. Общались ли вы с ними все это время, после их «исчезновения» из сериала?
- Конечно. Мы же снимаемся не только в павильонах «Склифосовского». Например, с Димой Миллером мы играли какое-то время совместный спектакль. И сейчас мы испытали радость, вновь встретившись на площадке
Кадр из сериала «Склифосовский»
- В одном из своих интервью вы сказали, что, готовясь к смене, не просто заучиваете термины, а подробно расспрашиваете консультантов, что они означают. Наверное, вы стали больше разбираться в медицине…
- Если ты понимаешь термины, то их легче произносить. Иногда складывается впечатление, что это хирурги занимались сценической речью, а не я. Потому что они очень быстро выговаривают сложные медицинские названия.
Приходится их учить и еще репетировать, чтобы быстро произносить, дабы глаза не стекленели при этом. Но когда ты знаешь, что это обозначает и как делается технически операция, мозг легче воспринимает информацию.
- Но все-таки эти знания помогают вам в жизни?
- Я же обманщик, я ненастоящий. На врачей учатся много лет.
Однажды я ходил к врачу со снимками. И тут пазл не складывается. Большинство все-таки воспринимает тебя как персонажа, а не как человека. И думают: как это хирург-травматолог пришел к хирургу-травматологу со снимками проконсультироваться или зачем-то еще. То есть у людей происходит легкая потеря ориентации.
- «Склифосовский» снимается уже десять лет. Наверное, за это время группа отметила немало праздников…
- У нас традиция праздновать дни рождения. Артисты, режиссеры, съемочная группа обычно поздравляют друг друга. Еще также празднуем Новый год.
- Все же вернемся к «Балаболу». А есть ли у вас постоянные поклонники сериала среди родственников и знакомых?
- .Конечно, они смотрят, чем я занимаюсь, проявляют интерес. Видимо, зрителям зашел формат. Потому что это полицейский сериал, который отличается от других.