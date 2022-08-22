«Сложно – это когда массово снимают мордобой»: Константин Юшкевич – о съемках в «Балаболе» и «Склифосовском»

В Москве проходят съемки седьмого сезона ироничного детективного сериала «Балабол». В новых сериях неутомимого Саню Балабина ждут новые вызовы и борьба с преступниками мирового масштаба. Но он, привыкший на все смотреть через призму юмора, не пасует перед трудностями.

По словам исполнителя роли Балабина Константина Юшкевича, его персонажа зрители любят отнюдь не за супергеройство. Он не всегда поступает правильно и порой попадает в нелепые ситуации. Но, как признается Константин, ему нравится играть эпизоды, когда Балабин откровенно «лажает», потому что это больше похоже на правду жизни.

В интервью Teleprogramma.pro Константин Юшкевич также рассказал об импровизациях на съемочной площадке, и о том, как реагируют на его приход в больницу врачи – поклонники сериала «Склифосовский».

«Наша задача – тактично обмануть зрителей, а не наносить друг другу увечья»

- Константин, приоткройте, пожалуйста, завесу тайны. Что случится с вашим героем Саней Балабиным в седьмом сезоне?

- Во-первых, Балабин продолжит свои отношения. Во-вторых, вернутся те персонажи, которые когда-то исчезли из его жизни.

Кстати, когда-то очень давно этот сериал назывался «Одинокий волк». Впоследствии, конечно, название изменили, но теперь оно по смыслу подходит больше. Вначале у Балабина была жена, но теперь он остался один. Хотя женщины по-прежнему присутствуют в его жизни, но не в качестве супруги.

Также в этом сезоне, судя по плотности съемок, будет больше экшена. Второй день мы снимаем мордобой. Видимо, я стал постарше, и значит, меня можно больше загружать (смеется).