Слава: «Честно признаюсь - сделала липосакцию. Еще и грудь подтянула!»

- Ваша старшая дочь Александра школу окончила на отлично, бакалавриат РУДН - с красным дипломом лингвиста. Вы говорили, что характер у Саши такой, что учиться не бросит. Какие у нее планы?

- У нас большая новость: Саша поступила в магистратуру на бюджет! До этого у нее был год перерыва - обдумывала планы на ближайшее будущее. Саша готовилась к поступлению, параллельно закончила обучение в модельной школе, курсы SMM. Не сидела без дела, и это радует! Сейчас она зачислена в РУДН на юридический факультет, переводчик в системе государственных учреждений. Она вдохновлена, рвется к знаниям и новым навыкам.

- Не вышла ли Александра замуж за год, минувший с нашего прошлого интервью?

- Вы меня давно знаете: скрывать ничего не умею - в этом вся я! Когда радостные события, я в эту же минуту захожу в соцсети и всем делюсь. Чувствую, впереди много всего хорошего. Может, и свадьба не за горами, кто знает, дело молодое. Я только рада буду, уже даже и к внукам готова.

- Вы продюсер дочери, но развивать карьеру в пандемию было непросто. Какие у вас с дочерью планы, какие амбиции по поводу Александры как певицы? Не берете ее с собой на гастроли?

- Сашка ищет себя, свое направление. Я чуть отпустила хватку, доверилась полностью ее идеям. Сейчас она в подборе музыкального репертуара, каждая песня - в своей манере. Недавняя работа «Спутник» собрала очень много положительных откликов от коллег и слушателей. Дочь полностью сама занималась записью и продакшеном - конечно, под руководством профессионалов. Знаю, что часть текста написана ее рукой.

Мы будем продолжать искать ту самую песню, которая сделает ее настоящей и узнаваемой артисткой - такую, как мое «Одиночество». Я дочь поддерживаю во всем, она это знает и чувствует. Уверена, что Сашу ждет успех. Что касается совместных гастролей, то это будет не совсем верными выбором для молодого артиста. У нас разная музыкальная стилистика, аудитория… Сашка и так выступает на главных музыкальных площадках Москвы, поэтому опыт постепенно набирает. Все еще придет - как и у меня в свое время. На ошибках учимся!

- Ваша песня «Одиночество - сволочь» звучит во всех караоке страны и на женских вечеринках. Наверняка вы столько историй выслушали, связанных с этой песней. Есть такая, что тронула душу и запомнилась?

- В первую очередь я выражаю огромную благодарность за эту песню Виктору Яковлевичу Дробышу. Он сотворил шикарный хит, еще и позволил мне написать тридцать процентов слов песни, чем я безумно горжусь! Это стало истоком моего авторского пути. Изначально эта композиция была написана для другой певицы, но при ее исполнении на студии не сложился нужный пазл - трек и исполнитель. Не зашло, такое бывает.

Виктор Яковлевич уже хотел отложить эту песню в долгий ящик, но я предложила попробовать ее спеть. И тогда мы поняли, что она моя! Более того, когда «Одиночество» уже ротировалось по радио, мы как-то сидели в ресторане в большой компании и я вдруг придумала бридж (смысловой или мелодический мост между куплетами, обоснование смены тональности и темы. - Авт.): «Я ж сама дверь закрыла, я собою довольна, отчего же так плохо, отчего же так больно»… Виктор Яковлевич тут же организовал студию, мы резко сорвались и помчались на запись этой фразы, без которой теперь представить существование песни невозможно.

«Жила в потоке негативных мыслей»