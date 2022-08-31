Слава: «Честно признаюсь - сделала липосакцию. Еще и грудь подтянула!»

В новом учебном году в семье певицы Слава две ученицы: 10-летняя Антонина идет в 5-й класс, а 23-летняя Александра поступила на бюджет в магистратуру РУДН.
Мама-артистка дочками гордится. Их учебу Слава контролирует нечасто - плотный гастрольный график, но девчонки и сами справляются. Этой осенью у певицы начинается большой тур по регионам. Перед новой встречей со зрителями Слава сделала пластику. О чем честно рассказала «Телепрограмме».
- Антонина скучала по одноклассникам? Или желание продлить каникулы сильнее этих чувств?
- Как бы помягче сказать… Моя Антонина в школу не хочет от слова совсем. Ей нужно находиться в постоянном движении, она не любит сидеть на месте - вся в маму. Особенно не хочется учиться после таких длинных летних каникул, когда ребенок разгулялся. Но ничего: думаю, первые пару недель будут напряженными, а затем вольется в график.
- Вы разрешили Тоне покрасить волосы. Это было летнее послабление?
- Я не против экспериментов с волосами, потому что запрещать подобные девичьи хотелки бессмысленно. Проверено лично на своей голове. И имеется опыт сестры Ленки и старшенькой дочери Сашки, которая красилась и в блонд, и в зеленый, и в оранжевый - все цвета радуги присутствовали. Повзрослела и, к счастью, вернулась к более натуральному цвету.
Гривы у нас у всех шикарные! Слушать истории о том, как окрашивание портит волосы, девочки не будут, пока сам не узнают это на своем опыте. Поэтому, если хочет, пускай стрижется, красится! Будут ли замечания в школе? Вот на этой неделе и узнаем (смеется).
«Подготовка к школе на мне»
Слава была очень рада, когда ее Александра получила красный диплом бакалавра. Впереди - магистратура. Фото: пресс-служба певицы Славы
- В чем для вас с мужем плюсы обучения ребенка в частной школе?
- Главные плюсы - постоянный контроль за учениками и никаких домашних заданий. На карантине, когда все мы были в изоляции, я чуть с ума не сошла от этого круговорота уроков. Сразу вспомнила свою учебу в обычной школе: моя любимая мамулечка контролировала, чтобы все было сделано от и до.
Но у меня необычный график работы - вечные разъезды, гастроли, съемки. Я физически не могу постоянно контролировать учебу Тошки. Поэтому нам помогает учеба в частной школе. Еще из плюсов: серьезная охрана, все идет четко по расписанию и внутреннему уставу, индивидуальный мониторинг учеников педагогами. И огромный выбор дополнительных развивающих занятий и секций. Тошка там с утра и до вечера.
- Но наверняка иногда приходится и задачку решить, и поделку смастерить? Кто из семьи чаще участвует в этом домашнем процессе?
- Всегда на подхвате и папа Толя, и моя сестренка Лена. Часто приезжает Сашка - она больше помогает с иностранными языками, так как по профессии переводчик-лингвист. Няня контролирует выполнение дополнительных школьных заданий.
Если я не в туре, не на съемках, не работаю - тогда мы с дочкой делаем что-то вдвоем, очень ценю это время. Но подготовка к школе ежегодно на мне. В начале августа по приезде из Сочи мы поехали, закупились - приобрели форму и все принадлежности для учебы.
- Кем сейчас Тоня мечтает стать?
- Выбор профессии меняется чуть ли не каждый месяц! То она хотела стать спортсменкой, сегодня утром - моделью. Даже про певицу речь шла. Все очень быстро меняется, как и у многих в таком возрасте. Я приму любое ее решение и помогу, чем смогу.
«На ошибках учимся»
Певица с мужем Анатолием и дочерью Антониной. Фото: пресс-служба певицы Славы
- Ваша старшая дочь Александра школу окончила на отлично, бакалавриат РУДН - с красным дипломом лингвиста. Вы говорили, что характер у Саши такой, что учиться не бросит. Какие у нее планы?
- У нас большая новость: Саша поступила в магистратуру на бюджет! До этого у нее был год перерыва - обдумывала планы на ближайшее будущее. Саша готовилась к поступлению, параллельно закончила обучение в модельной школе, курсы SMM. Не сидела без дела, и это радует! Сейчас она зачислена в РУДН на юридический факультет, переводчик в системе государственных учреждений. Она вдохновлена, рвется к знаниям и новым навыкам.
- Не вышла ли Александра замуж за год, минувший с нашего прошлого интервью?
- Вы меня давно знаете: скрывать ничего не умею - в этом вся я! Когда радостные события, я в эту же минуту захожу в соцсети и всем делюсь. Чувствую, впереди много всего хорошего. Может, и свадьба не за горами, кто знает, дело молодое. Я только рада буду, уже даже и к внукам готова.
- Вы продюсер дочери, но развивать карьеру в пандемию было непросто. Какие у вас с дочерью планы, какие амбиции по поводу Александры как певицы? Не берете ее с собой на гастроли?
- Сашка ищет себя, свое направление. Я чуть отпустила хватку, доверилась полностью ее идеям. Сейчас она в подборе музыкального репертуара, каждая песня - в своей манере. Недавняя работа «Спутник» собрала очень много положительных откликов от коллег и слушателей. Дочь полностью сама занималась записью и продакшеном - конечно, под руководством профессионалов. Знаю, что часть текста написана ее рукой.
Мы будем продолжать искать ту самую песню, которая сделает ее настоящей и узнаваемой артисткой - такую, как мое «Одиночество». Я дочь поддерживаю во всем, она это знает и чувствует. Уверена, что Сашу ждет успех. Что касается совместных гастролей, то это будет не совсем верными выбором для молодого артиста. У нас разная музыкальная стилистика, аудитория… Сашка и так выступает на главных музыкальных площадках Москвы, поэтому опыт постепенно набирает. Все еще придет - как и у меня в свое время. На ошибках учимся!
- Ваша песня «Одиночество - сволочь» звучит во всех караоке страны и на женских вечеринках. Наверняка вы столько историй выслушали, связанных с этой песней. Есть такая, что тронула душу и запомнилась?
- В первую очередь я выражаю огромную благодарность за эту песню Виктору Яковлевичу Дробышу. Он сотворил шикарный хит, еще и позволил мне написать тридцать процентов слов песни, чем я безумно горжусь! Это стало истоком моего авторского пути. Изначально эта композиция была написана для другой певицы, но при ее исполнении на студии не сложился нужный пазл - трек и исполнитель. Не зашло, такое бывает.
Виктор Яковлевич уже хотел отложить эту песню в долгий ящик, но я предложила попробовать ее спеть. И тогда мы поняли, что она моя! Более того, когда «Одиночество» уже ротировалось по радио, мы как-то сидели в ресторане в большой компании и я вдруг придумала бридж (смысловой или мелодический мост между куплетами, обоснование смены тональности и темы. - Авт.): «Я ж сама дверь закрыла, я собою довольна, отчего же так плохо, отчего же так больно»… Виктор Яковлевич тут же организовал студию, мы резко сорвались и помчались на запись этой фразы, без которой теперь представить существование песни невозможно.
«Жила в потоке негативных мыслей»
Певица Слава. Фото: пресс-служба певицы Славы
- В туре зрители в регионах увидят вас с новой фигурой. Говорят, что вы пластику сделали. Правда?
- Да, совсем недавно я решилась на пластическую операцию. Мысли о ней, если честно, подкрадывались очень давно. Последние годы оказались нелегкими в моей жизни: много разочарований в людях, их прямое влияние на мое эмоциональное состояние. Из-за чего нескончаемая депрессия и стресс. Я жила в потоке негативных мыслей, которые сопровождались обжорством, алкоголем, ненормированным графиком и постоянными перелетами.
Как результат я стала недовольна тем, как выглядит мое тело. Спасали эмоционально концерты: та энергетика, улыбки и эмоции, которые дарил мой любимый и самый лучший зритель. А вот тело нужно было привести в порядок. Вот честно, вплоть до дня операции и сразу после нее был безумный страх и сомнения: стоит ли! Конечно, я осознавала, что пару месяцев в тренажерном зале с интенсивными тренировками, правильным питанием сделали бы свое дело. Но в моем случае это оказалось нереальным. Неделя в графике, а дальше ломалась. Организму тоже нужен период восстановления. Его не было, ведь артисты не живут дома. Многие видят идеальную картинку: приехал - выступил - уехал, но, поверьте, за этим стоит большой труд и затраты энергии.
Порой случаются сутки без сна в дороге, в разных часовых поясах. Конечно, я должна была чем-то компенсировать такой режим: поэтому после выступлений случались и еда, и алкоголь. Мое тело так перестроилось, что, даже ограничив себя в этом, я не могла скинуть лишние килограммы. По итогу, спросив совета абсолютно у всех из моего окружения, я решилась. Сделала небольшую липосакцию рук, живота, ног, спины, подбородка, еще и грудь подтянула - все разом. Попу трогать не стала, она у меня и так то, что надо: даст фору молодым. Хотя в соцсетях меня часто подозревают в увеличении ягодиц. Ну что я могу сказать, пускай завидуют, редиски, моя генетика в этом плане о-го-го. Сейчас уже прошло несколько недель с момента моего преображения.
Я довольна результатом и вижу, что чуть позже, после реабилитационного периода, все будет вообще огонь. Многие меня осудят, а я вам скажу так: ничего нет лучше, чем видеть себя такой, какой ты хочешь. Не верьте всему, что говорят наши звезды: все на спорте, на диетах… Врут! Почти все [пластическим хирургом] переделанные, за исключением единиц. Я самая честная, поэтому взяла и все сама вам рассказала! (Смеется.)
- Гастрольный тур - это разлука с мужем. Наверное, так соскучитесь, что и не ругаетесь?
- Буду краткой: мы с Толей очень долго вместе, в этом году отметили 20-летнюю годовщину, это особый уровень в отношениях. Мы ценим друг друга, и каждая минута, проведенная вместе, для нас по-особенному дорога.
Личное дело
Слава (Анастасия Сланевская) родилась 15 мая 1980 года. Первый альбом «Попутчица» вышел в 2004 году. Сейчас у певицы 5 студийных альбомов. Снималась в главной роли в фильме «Параграф 78». Замужем за бизнесменом Анатолием Данилицким. Воспитывает двух дочерей.