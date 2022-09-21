Сергей Лазарев: «Хочу, чтобы мои дети жили в реальном, а не виртуальном мире»

- Победа в таком конкурсе - хороший шанс заявить о себе. Но это лишь первая ступень пути. Далее все зависит от самого артиста: насколько быстро он сможет понять, что надо много работать. Часто люди победу в конкурсе воспринимают так: ну все, я имя заработал, а теперь мне все должны. Никто ничего не должен, артист должен продолжать творить и выдавать классный музыкальный продукт.

Важно зацепить аудиторию другими своими работами - так происходит связь со зрителем, появляется интерес к артисту. Этот сезон «Ну-ка, все вместе!» вышел очень сильным - много потрясающе талантливых исполнителей. Уверен, что финал проекта разорвет вообще все телевизионные рейтинги, потому что таких вокалистов не было давно.

Крутой подарил сыну айфон

- Никита пошел во второй класс. Нравится ему в школе?

- Разница характеров Никиты и Ани в том, что дочке очень хорошо самой с собой. А вот Никите нужен коллектив, друзья, поэтому он рвется в школу. Понятно, что занятия во втором классе пока еще несложные, тем более Никита пошел в школу подготовленным. Посмотрим, что будет дальше, но пока в школе ему очень нравится.

- В этом году ученикам запретили пользоваться телефонами. Поддерживаете? Все же родители привыкли, когда ребенок всегда на связи.

- Речь о том, чтобы на уроках не отвлекаться на телефоны, ведь есть соблазн зайти в соцсети, поиграть… Эти ограничения поддерживаю. При этом телефоны можно включать на переменах.

- Телефоны для детей - это еще такой способ похвастаться. Никита выпрашивал у вас какую-то конкретную модель?

- Никита очень скромный, он никогда ничего не будет выпрашивать. Свой первый очень простой телефон сын получил только для того, чтобы я мог ему позвонить, а он мне. Потом сын взрослел, видел смартфоны у других детей, ему тоже захотелось. Но я говорил так: вот подрастешь еще, и я тебе его подарю. Но так случилось, что телефон моему сыну подарил Игорь Яковлевич Крутой, когда в прошлом году мы были в Сочи на «Новой волне».

Я тогда впервые вышел на красную дорожку с детьми. В какой-то момент мы столкнулись с Игорем Яковлевичем, который уже был знаком с Никитой. Они поздоровались. И вдруг Крутой говорит Никите: «Хочу тебе сделать подарок. Что ты хочешь?» Мой сын ответил: «Спасибо, у меня все есть». Но Игорь Яковлевич настаивал, и Никита попросил телефон. Несмотря на то, что на «Новой волне» у Игоря Яковлевича было много забот, он не забыл об обещании и на следующий день передал Никите коробочку с айфоном.

- Нынешние дети быстро учатся разбираться в гаджетах. Как вы их отрываете от виртуального мира?