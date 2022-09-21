Сергей Лазарев: «Хочу, чтобы мои дети жили в реальном, а не виртуальном мире»

Этой осенью певец представляет грандиозное шоу «Я не боюсь». А еще надо успеть на съемки многочисленных телепрограмм, сыграть спектакли в театре. Но сложный рабочий график - не помеха для выполнения родительских обязанностей: Лазарев воспитывает 8-летнего сына Никиту и 4-летнюю дочь Анну.
- На съемки вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия» вы приезжали с детьми. Они сами попросились с папой на работу? Никита и Аня любят петь?
- Дети очень любят проект «Ну-ка, все вместе!». Сейчас смотрим новый сезон по пятницам вечером. Когда дети узнали о съемках, захотели поехать со мной - им интересно посмотреть, как там все происходит. Я завел Никиту и Анюту на стену, они постояли на сцене. А петь они, безусловно, любят. Никите сейчас 8 лет. Раньше он был более раскрепощенным, а теперь началось взросление, появляются «стеснялки».
Сын танцует в «Тодесе», но сейчас у него появились другие интересы: увлекся IT-технологиями и пошел на курсы информатики. Уже делает на компьютере мультфильмы. Еще занимается английским. Сын очень усидчивый, интересующийся новыми знаниями ребенок. Видимо, у него будет профессия, не связанная со сценой. А вот Анюта все еще по-детски непосредственна - поет много, хотя не всегда попадает в ноты. Ходит по дому и постоянно что-то напевает, сама сочиняет.
Анютка - артистичная девочка и большая «актриса»: очень уж хорошо она манипулирует всеми нами. Но пока рано говорить, какие дети выберут профессии. Они растут, меняются интересы.
- Победитель шоу получает миллион рублей, свой сингл, ротацию на музыкальной радиостанции. Если человек хочет стать звездой, что он должен делать?
На шоу «Ну-ка, все вместе!» Лазарев возглавляет жюри. На фото - с Николаем Басковым и Любовью Успенской. Фото: канал «Россия 1»
- Победа в таком конкурсе - хороший шанс заявить о себе. Но это лишь первая ступень пути. Далее все зависит от самого артиста: насколько быстро он сможет понять, что надо много работать. Часто люди победу в конкурсе воспринимают так: ну все, я имя заработал, а теперь мне все должны. Никто ничего не должен, артист должен продолжать творить и выдавать классный музыкальный продукт.
Важно зацепить аудиторию другими своими работами - так происходит связь со зрителем, появляется интерес к артисту. Этот сезон «Ну-ка, все вместе!» вышел очень сильным - много потрясающе талантливых исполнителей. Уверен, что финал проекта разорвет вообще все телевизионные рейтинги, потому что таких вокалистов не было давно.
Крутой подарил сыну айфон
- Никита пошел во второй класс. Нравится ему в школе?
- Разница характеров Никиты и Ани в том, что дочке очень хорошо самой с собой. А вот Никите нужен коллектив, друзья, поэтому он рвется в школу. Понятно, что занятия во втором классе пока еще несложные, тем более Никита пошел в школу подготовленным. Посмотрим, что будет дальше, но пока в школе ему очень нравится.
- В этом году ученикам запретили пользоваться телефонами. Поддерживаете? Все же родители привыкли, когда ребенок всегда на связи.
- Речь о том, чтобы на уроках не отвлекаться на телефоны, ведь есть соблазн зайти в соцсети, поиграть… Эти ограничения поддерживаю. При этом телефоны можно включать на переменах.
- Телефоны для детей - это еще такой способ похвастаться. Никита выпрашивал у вас какую-то конкретную модель?
- Никита очень скромный, он никогда ничего не будет выпрашивать. Свой первый очень простой телефон сын получил только для того, чтобы я мог ему позвонить, а он мне. Потом сын взрослел, видел смартфоны у других детей, ему тоже захотелось. Но я говорил так: вот подрастешь еще, и я тебе его подарю. Но так случилось, что телефон моему сыну подарил Игорь Яковлевич Крутой, когда в прошлом году мы были в Сочи на «Новой волне».
Я тогда впервые вышел на красную дорожку с детьми. В какой-то момент мы столкнулись с Игорем Яковлевичем, который уже был знаком с Никитой. Они поздоровались. И вдруг Крутой говорит Никите: «Хочу тебе сделать подарок. Что ты хочешь?» Мой сын ответил: «Спасибо, у меня все есть». Но Игорь Яковлевич настаивал, и Никита попросил телефон. Несмотря на то, что на «Новой волне» у Игоря Яковлевича было много забот, он не забыл об обещании и на следующий день передал Никите коробочку с айфоном.
- Нынешние дети быстро учатся разбираться в гаджетах. Как вы их отрываете от виртуального мира?
1 сентября - семья в сборе. Когда Сергей Лазарев на гастролях, в школу на собрания ходит его мама. На фото также: дети артиста, племянница и дядя. Фото: Первый канал
- Уже даже Анюта может спокойно что-то найти в моем телефоне, поставить нужные ей мультики… Мне хочется, чтобы при всем этом они жили в реальном, а не виртуальном мире. Дома мы много общаемся друг с другом, приучаю их что-то делать своими руками, убираться в своей комнате, помогать по дому. Никита, как и я, - чистюля, очень следит за порядком.
Ипотека подождет
- На премьерное шоу «Я не боюсь» в московском «Крокусе» вы объявили дополнительный концерт. И в Новосибирске у вас подряд два концерта. Значит, билеты расходятся хорошо?
- За два месяца до московского шоу почти все билеты разошлись, и мы приняли решение сделать дополнительный концерт 27 октября. На концерт 24 сентября в Питере билетов во Дворец спорта «Юбилейный» тоже уже почти нет. Мне безумно приятно, что ко мне такой большой интерес. Возможно, это в том числе потому, что я приучил своего зрителя к тому, что по своему билету он получает качественное шоу, театрализованное представление.
В этот раз это будет музыкальный спектакль с шестью блоками, в том числе и историческим: с невероятными костюмами, эффектной сценографией, хореографическими постановками. Разумеется, только живой звук. Мы начинаем 21 сентября тур «Я не боюсь». Будут большие города: Минск, Питер и Москва, также выступаем в регионах. При этом только 5 сентября в Сочи мы закончили N-Tour - мое предыдущее шоу, с которым объездили 163 города.
- После пандемии восстановился график региональных гастролей?
- Люди порой боятся покупать билеты заранее, опасаясь отмены. Поэтому делают это чуть ли не в последний день, когда точно понимают - артист едет. Людей можно понять, они устали от вынужденных переносов. С другой стороны, артисту тоже важно знать, когда у него собирается зал. Мы даже в небольшие города везем большое костюмированное шоу - а это огромное количество трейлеров со светом, звуком, декорациями.
Организатор концерта должен прогнозировать покрытие своих расходов на привоз шоу. Но, слава богу, нам удалось переломить эту ситуацию: по продажам билетов на концерты, которые уже объявлены, я вижу, что есть интерес. Это приятно.
Фото: Даниил Величко
- А если сэкономить - попроще декорации, поменьше трейлеров?
- Нет. Я уже не могу опустить планку и даже чуть-чуть сэкономить. У меня нет спонсоров, продюсеров - вбухиваю в «Я не боюсь» все свои деньги, которые зарабатывал несколько лет. Фактически вкладываю в новое шоу все «под ноль». Но когда вижу полный зал, это для меня как бальзам на душу: все не зря.
- Вероятно, с такими тратами ипотеку за дом вы досрочно не погасили.
- Это правда. Это подождет.
- Когда концертов не было из-за пандемии, многие артисты распускали свои команды, так как сложно было платить людям зарплату. Вы сокращали коллектив?
- Люди отдают мне свои лучшие годы. Зарабатывая у меня, кормят семьи. Я был ответственен не только за себя, но и за них. Коллектив я не распустил, все получали зарплату.
- Вы окончили Школу-студию МХАТ и по-прежнему играете в Театре им. Пушкина. 2 и 3 октября у вас «Женитьба Фигаро», где вы в главной роли. Намерены ли вы «усугублять» актерскую карьеру? В сериале, например, сыграть.
- Искренне говорю: не хочу. Для меня самое нелюбимое в моей музыкальной жизни - съемки клипов. Я не люблю эти 20 дублей, когда надо повторять одно и то же на камеры с разных сторон. Но я люблю театр, где артист выходит на сцену и ведет роль от начала до конца, без стопов. В кино же нужно моментально впрыгнуть в какую-то сцену, а следующая может быть вообще из конца фильма, а тебе нужно и туда впрыгнуть…
Я хорошо себя чувствую в кадре и могу все это делать, но меня это адски выматывает, и я не получаю удовольствия от процесса. А в театре или на концертном шоу я сразу вижу реакцию людей. Мне важно живое дыхание зрителей. Поэтому музыкальная и театральная сцена - это мое.