Певец SHAMAN – о песне «Встанем», отношении к Алле Пугачевой и мистике

Необъяснимо, но факт: песню «Встанем» в исполнении SHAMAN сегодня поет вся Россия. Ее исполняют курсанты военных училищ, разные музыкальные коллективы, а однажды композиция даже прозвучала в Совете федерации. Под эту патриотическую песню сенаторы почтили память солдат, погибших на Украине. А число ее просмотров на YouTube перевалило отметку за 16 миллионов. Интересно, что SHAMAN написал ее в первые дни Нового года.
Песня, посвященная ушедшим героям России, заняла свое место в сердцах слушателей благодаря своей искренности, пронзительности, а также сильному вокалу и действительно колдовской энергетике исполнителя. Недаром он взял себе такой яркий псевдоним. Сегодня число его подписчиков в соцсетях составляет более двух миллионов пользователей.
Впрочем, этого певца зрители могли видеть еще в шоу «Фактор А» и проекте «Голос». Но тогда зрители знали его как Ярослава Дронова. И кажется, что это два совершенно разных человека. Хотя еще тогда о потенциале певца говорила сама Алла Пугачева, а в шоу «Голос» он занял второе место.
Понадобилось время, чтобы SHAMAN нашел свой собственный стиль, образ, уникальную манеру исполнения и даже обращение к аудитории. «Родные» - так артист обращается к своим зрителям. И аудитория отвечает ему взаимной любовью. К своему успеху этот музыкант шел больше 15 лет.
С артистом я познакомилась на концерте Николая Носкова, где он исполнил песню «Исповедь». А 7 июля в Зеленом театре ВДНХ в Москве состоится сольный концерт самого SHAMANа.
Накануне своих концертов певец дал интервью Teleprogramma.pro, где рассказал о рождении своего главного хита, отношениях с Аллой Пугачевой и мистических способностях.
SHAMAN. Фото: личный архив
«У них такой путь, у меня другой»
- Как вы познакомились с Николаем Носковым?
- Заочно мы с ним познакомились на просторах Интернета. Он одобрил мое творчество и связался со мной. Знаю, что Николай Иванович тепло ко мне относится. Но лично мы увиделись только на концерте. Поэтому для меня это был уникальный, и не скрою, очень волнительный момент. Конечно, это человек-легенда. На меня серьезно повлияло творчество Николая Носкова. Я перепел много его песен. А на концерте исполнил одну из самых любимых своих композиций «Исповедь».
- Недавно видела ваше выступление на ледовом шоу «Союз чемпионов»…
- Меня туда пригласили мои хорошие друзья – Яна Рудковская и Евгений Плющенко. В шоу «Союз чемпионов» катались потрясающие ребята. И для меня было честью исполнить три свои авторские песни: «Ты моя», «До самого неба» и «Встанем».
- А как вы начали работать с Виктором Дробышем?
- Мы познакомились осенью прошлого года, в середине октября. Но я бы не смог назвать это работой, потому что мы с ним партнеры. Виктор является моим концертным агентом. Мы с ним видимся в его офисе, чаевничаем, разговариваем о жизни и делах. Но что касается творчества, музыкального материала, то этим я полностью занимаюсь в своей студии. И здесь мне никто ничего не может посоветовать и сказать, потому что все свои песни, музыку, слова, аранжировку, сведение я делаю самостоятельно.
Я могу только приехать к Виктору и сообщить, что у меня продан очередной концерт, что у меня там-то, там-то аншлаг. И мы с ним разговариваем о каких-то приятных вещах. Виктор видит, что все прекрасно работает, функционирует, поэтому дает свободу и не вмешивается в процесс.
- Вы ведь и в «Голосе» дошли до финала, и в шоу «Фактор А» выступали, часто удостаивались похвалы Аллы Пугачевой. Почему, на ваш взгляд, именно сейчас к вам такое большое внимание?
- Я думаю, что наконец-то паззл сложился. Пришло время. Я шел к этому 15 лет. Но, конечно, ключевым моментом стало то, что я начал писать песни, которые стали нравиться людям и подняли меня на вот такой уровень.
- Еще в шоу «Фактор А» Алла Борисовна хвалила вас. Похоже, вы ей нравились…
- Вы можете посмотреть эти выпуски и послушать ее высказывания. Конечно, Алла Борисовна говорила приятные вещи, но я старался показать все, на что я способен. Потому что любой телевизионный проект – это сложная история, рамки, в которые ты загнан, условия, в которых ты должен жить, а где-то даже и выживать.
Поэтому я не очень хорошо отношусь к телепроектам, они дают популярность на время. И там не позволяют исполнять свои песни, поэтому сейчас для меня важно, что я могу реализоваться благодаря собственным композициям. У меня это получается и слава Богу!
- А как вы относитесь к сплетням, что Алла Борисовна может навсегда остаться в Израиле?
- Слухи ходят разные. Даже если это и так, то это ее выбор. Вообще, я могу сказать, что с момента окончания нашего проекта мы не общались. В рамках телешоу все между собой общаются. Но как только проект заканчивается, все принадлежат самим себе. Вот и все.
- А как вообще относитесь к тенденции эмиграции некоторых наших звезд?
- Это их выбор. Значит, такая судьба. У них такой путь, у меня другой.
SHAMAN. Фото: личный архив
«Я не могу радоваться по щелчку»
- Ваша песня «Встанем» стала такой жизнеутверждающей композицией для тех, кто остался…
- Я написал ее 2 января этого года ровно за день, а выложил на YouTube 23 февраля до всех этих событий. После этого песню подхватил народ. И может, это звучит нескромно, но она стала хитом. Этому способствовал исключительно Интернет, потому что композицию не крутят по радио и телевидению.
- Получается, Муза посетила вас, когда все вокруг отмечали Новый год, ели салаты и смотрели телевизор…
- Вы знаете, я особо не отмечаю праздники, потому что не умею радоваться по щелчку. Вот в день концерта Николая Носкова у меня в душе был праздник. Я не заглядываю в календарь с мыслью, что сегодня такое число, и мне нужно радоваться. Кстати, и не праздную свой день рождения, потому что тоже не могу заставить себя испытать чувство радости.
- Но ведь в этот день именинника все любят, поздравляют…
- Это просто день. Очень мало людей знают, когда у меня день рождения на самом деле. И я этому очень рад.
- В одном из своих интервью вы говорили, что сами создаете свой стиль…
- Абсолютно верно. Более того, я езжу в магазины, выбираю и покупаю ткани, самостоятельно занимаюсь этим вопросом. После этого портная шьет мне одежду по моим задумкам.
- Так было всегда?
- Недавно стал этим пользоваться. Мне кажется, что это дико круто, потому что даже брендовые и люксовые магазины – это все-равно, по большему счету, масс-маркет. И он сделан, скажем так, для общего потребления. Там все равно все не будет сшито по тебе, так чтобы тютелька в тютельку. А здесь можно сделать чуть-чуть уже или шире и так далее. Вот это и есть свобода действия.
К тому же я получаю удовольствие, когда просто смотрю на фактуру ткани и думаю: «А вот это можно сделать сюда, а это туда». Это фантазия. Одежда для меня – это способ выразить настроение.
- А как на счет дред?
- С такой прической я хожу уже три года. Дреды – это мои натуральные волосы. Просто они заплетены таким образом. Кстати, это тоже визуальная фишка, которая повлияла на мою узнаваемость.
Это необычная экзотическая история, но в моем мире она прекрасно вписывается в творчество. Такая прическа принесла мне много хорошего, поэтому пока я не хочу с ней расставаться.
- В одном из своих интервью вы говорили, что псевдоним SHAMAN появился благодаря поклонникам. Но, возможно, вы обладаете мистическими способностями….
- Я вообще считаю, что то, что у меня сейчас получается с моей музыкой и песнями, - это в данных реалиях тоже мистика. Там нет ничего провокационного типа голых поп или грудей, а только музыка. Если через музыку и слова мои мысли и чувства доходят до сердец людей, то это настоящее чудо, шаманство.
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