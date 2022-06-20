Певец SHAMAN – о песне «Встанем», отношении к Алле Пугачевой и мистике

«У них такой путь, у меня другой»

- Как вы познакомились с Николаем Носковым?

- Заочно мы с ним познакомились на просторах Интернета. Он одобрил мое творчество и связался со мной. Знаю, что Николай Иванович тепло ко мне относится. Но лично мы увиделись только на концерте. Поэтому для меня это был уникальный, и не скрою, очень волнительный момент. Конечно, это человек-легенда. На меня серьезно повлияло творчество Николая Носкова. Я перепел много его песен. А на концерте исполнил одну из самых любимых своих композиций «Исповедь».

- Недавно видела ваше выступление на ледовом шоу «Союз чемпионов»…

- Меня туда пригласили мои хорошие друзья – Яна Рудковская и Евгений Плющенко. В шоу «Союз чемпионов» катались потрясающие ребята. И для меня было честью исполнить три свои авторские песни: «Ты моя», «До самого неба» и «Встанем».

- А как вы начали работать с Виктором Дробышем?

- Мы познакомились осенью прошлого года, в середине октября. Но я бы не смог назвать это работой, потому что мы с ним партнеры. Виктор является моим концертным агентом. Мы с ним видимся в его офисе, чаевничаем, разговариваем о жизни и делах. Но что касается творчества, музыкального материала, то этим я полностью занимаюсь в своей студии. И здесь мне никто ничего не может посоветовать и сказать, потому что все свои песни, музыку, слова, аранжировку, сведение я делаю самостоятельно.

Я могу только приехать к Виктору и сообщить, что у меня продан очередной концерт, что у меня там-то, там-то аншлаг. И мы с ним разговариваем о каких-то приятных вещах. Виктор видит, что все прекрасно работает, функционирует, поэтому дает свободу и не вмешивается в процесс.

- Вы ведь и в «Голосе» дошли до финала, и в шоу «Фактор А» выступали, часто удостаивались похвалы Аллы Пугачевой. Почему, на ваш взгляд, именно сейчас к вам такое большое внимание?

- Я думаю, что наконец-то паззл сложился. Пришло время. Я шел к этому 15 лет. Но, конечно, ключевым моментом стало то, что я начал писать песни, которые стали нравиться людям и подняли меня на вот такой уровень.

- Еще в шоу «Фактор А» Алла Борисовна хвалила вас. Похоже, вы ей нравились…

- Вы можете посмотреть эти выпуски и послушать ее высказывания. Конечно, Алла Борисовна говорила приятные вещи, но я старался показать все, на что я способен. Потому что любой телевизионный проект – это сложная история, рамки, в которые ты загнан, условия, в которых ты должен жить, а где-то даже и выживать.

Поэтому я не очень хорошо отношусь к телепроектам, они дают популярность на время. И там не позволяют исполнять свои песни, поэтому сейчас для меня важно, что я могу реализоваться благодаря собственным композициям. У меня это получается и слава Богу!

- А как вы относитесь к сплетням, что Алла Борисовна может навсегда остаться в Израиле?

- Слухи ходят разные. Даже если это и так, то это ее выбор. Вообще, я могу сказать, что с момента окончания нашего проекта мы не общались. В рамках телешоу все между собой общаются. Но как только проект заканчивается, все принадлежат самим себе. Вот и все.

- А как вообще относитесь к тенденции эмиграции некоторых наших звезд?

- Это их выбор. Значит, такая судьба. У них такой путь, у меня другой.