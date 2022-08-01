Павел Деревянко - о новом сезоне «Дылд», купленной квартире, бизнесе и неразделенной любви

8 августа в 19:00 на СТС вернется комедийный хит «Дылды», в котором герои откроют для себя мир пляжного волейбола. В третьем сезоне к актерской команде во главе с Павлом Деревянко присоединились Максим Лагашкин, Полина Ауг и Анастасия Стежко.

В преддверии премьеры журналисты Teleprogramma.pro пообщались с главным героем сериала Павлом Деревянко о том, что осталось за кадром сериала и вообще о жизни.

- В новом сезоне «Дылд» вы, наконец, вырвались из московского зала на пляж в Анапу. Хотя с погодой вам не повезло. Как согревались, помогал ли вам костюм-толщинка?

- Действительно была просто какая-то аномальная погода для октября в Анапе. «Ветер с моря дул» — как в той песне (улыбается.) Но особенно тяжело было девчонкам, которые играли в пляжный волейбол. Мне в этом смысле было проще, потому что на мне был непродуваемый костюм-толщинка с поролоном. Самое забавное, когда мы уезжали, вышло солнце и исчез ветер.

- Анапу часто вспоминают как летний отдых в детстве. Вы отдыхали там ребенком?

- Нет, я постоянно ездил в Туапсе, проводил много времени в пионерском лагере «Жемчужина». Если говорить про юг, то это, конечно, Красная поляна, Сочи, где у меня много друзей. Я, как и все, люблю море, горы, зелень!

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- На юге главное кинособытие — «Кинотавр». Прошлый год вам принес награду за фильм «Подельники». Вы продолжаете собирать награды за этот фильм. Насколько в целом важно признание?

- Друзья, кстати, спрашивали: «Ну что, ты рад?» А я отвечал, что, конечно же, рад, но не то чтобы я прям повизгивал от восторга. Мне хорошо, будто так и должно было быть. Но, безусловно, я благодарен. Такое признание всегда приятно.