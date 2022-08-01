Павел Деревянко - о новом сезоне «Дылд», купленной квартире, бизнесе и неразделенной любви

8 августа в 19:00 на СТС вернется комедийный хит «Дылды», в котором герои откроют для себя мир пляжного волейбола. В третьем сезоне к актерской команде во главе с Павлом Деревянко присоединились Максим Лагашкин, Полина Ауг и Анастасия Стежко.
В преддверии премьеры журналисты Teleprogramma.pro пообщались с главным героем сериала Павлом Деревянко о том, что осталось за кадром сериала и вообще о жизни.
- В новом сезоне «Дылд» вы, наконец, вырвались из московского зала на пляж в Анапу. Хотя с погодой вам не повезло. Как согревались, помогал ли вам костюм-толщинка?
- Действительно была просто какая-то аномальная погода для октября в Анапе. «Ветер с моря дул» — как в той песне (улыбается.) Но особенно тяжело было девчонкам, которые играли в пляжный волейбол. Мне в этом смысле было проще, потому что на мне был непродуваемый костюм-толщинка с поролоном. Самое забавное, когда мы уезжали, вышло солнце и исчез ветер.
- Анапу часто вспоминают как летний отдых в детстве. Вы отдыхали там ребенком?
- Нет, я постоянно ездил в Туапсе, проводил много времени в пионерском лагере «Жемчужина». Если говорить про юг, то это, конечно, Красная поляна, Сочи, где у меня много друзей. Я, как и все, люблю море, горы, зелень!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
- На юге главное кинособытие — «Кинотавр». Прошлый год вам принес награду за фильм «Подельники». Вы продолжаете собирать награды за этот фильм. Насколько в целом важно признание?
- Друзья, кстати, спрашивали: «Ну что, ты рад?» А я отвечал, что, конечно же, рад, но не то чтобы я прям повизгивал от восторга. Мне хорошо, будто так и должно было быть. Но, безусловно, я благодарен. Такое признание всегда приятно.
Кадр со съемок нового сезона сериала «Дылды». Фото: СТС
- Где сейчас храните награды?
- Скоро мы с моими партнерами откроем большой офис. Возможно, там и появится специальное место для наград. Но пока часть стоит в моей новой квартире, которую я наконец купил в мае прошлого года. А что-то осталось в Таганроге у брата и мамы.
- Вы, кстати, в этом смысле Плюшкин? Или по душе, когда нет ничего лишнего?
- Вот недавно я как раз собрал много вещей, которые давно не ношу. Что-то выбросил, но, основное количество моя подруга продаст на специальных сайтах, все вырученные деньги пойдут детям на благотворительность. Я люблю незахламленное пространство, достаточно открытое, но уютное. А что у нас уют создает? Цвет, зелень, музыка. Здесь, как и в кино, важна каждая деталь.
- Вы рассказали, что собираетесь с партнерами открыть офис. Поделитесь, какие проекты планируете?
- Я взялся за свой мерч. Мы шьем с подругой Юлей, у которой в Турции большое производство. Начали с котов, делаем принты забавных пушистиков на футболках. Скоро будет много классной одежды.
Параллельно с близким другом, стоматологом Антоном Криворотовым, выпускаем зубную пасту. Это полностью органическая паста с невероятным апельсиновым вкусом, она успокаивает, немножко дезинфицирует, в общем, удивительный продукт. На самом деле, планов много с разных сторон. И все это выходит далеко за рамки основной профессии.
- Как считаете, в чем несомненный плюс вашей популярности?
- Люди любят меня и доверяют, улыбаются при встрече. Девчонки считают привлекательным, чего у меня раньше не было в такой степени. А все парни жмут руки, уважают. Вот это самый большой бонус (улыбается.)
Кадр со съемок нового сезона сериала «Дылды». Фото: СТС
- От неразделенной любви когда-нибудь страдали?
- Раньше были влюбленности и несколько ситуаций, когда я действительно начинал страдать. Но это достаточно быстро проходило. Просто когда путем осознания, видел ситуацию со всех сторон, для меня все становилось очевидным, и влюбленность проходила.
Поэтому не понимаю людей, которые наступают на одни и те же грабли. Проблемы только мы сами себе создаем. Я считаю себя осознанным человеком, поэтому в себе не обманываюсь.
- А какой лучший подарок когда-либо сделали самому себе?
- Деньги на себя я трачу нормально. И на одежду, и на что-то еще, люблю ни в чем не нуждаться. Очень много уходит также на достойную жизнь близких и любимых. Вообще, главное желание, чтобы все родные и близкие жили хорошо. Если всем будет хорошо, то мне будет вообще замечательно. К этому и стремлюсь.
- Кстати, о родных. Как сейчас удивляют дочки?
- Недавно мне на улице подарили деревянного «Оскара» со словами: «У вас ведь нет еще «Оскара», вот мы вам его и дарим!». Я в ответ посмеялся. И как-то мы с Варей долго говорили, обсуждали серьезные темы, и я ей сказал: «Дочка, за твою осознанность и доверие мне ты получаешь деревянного «Оскара».
А она мне ответила: «Если к концу года сама для себя пойму, что заслужила, тогда заберу». Вот такой ребенок!
- А что вы любите делать вместе?
- Раньше постоянно играли в мобильные игры на быстроту реакции и разные настольные игры. А сейчас просто вместе обедаем, ужинаем, делаем домашние задания, смотрим кино, можем поиграть в прятки. Все как у всех.