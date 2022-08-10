Ольга Дибцева: «Я свой океан боли уже выпила»

- После школы вы сначала поступили на худграф, но быстро поняли, что это не ваше, чем огорчили родителей. Как скоро они приняли ваш новый выбор?

- Мой переезд из Петербурга в Москву был связан с не очень хорошими событиями в моей жизни. Я не хочу про них говорить, но я бежала от страшных историй. Не знаю, что бы со мной было, если бы я тогда осталась в Петербурге. Я горжусь, что выбрала себя и пошла наперекор всем. Это очень важное решение в жизни для каждого человека - в какой-то момент он должен выбрать себя. Какую-то цену придется за это заплатить - может быть, расстроить близких, но без этого выбора не будет тебя реализованного, счастливого.

Можно погибнуть духовно, если этого не сделать. Я не жалею ни о чем, но тогда мне было очень трудно. И я всегда себе говорю, когда у меня появляются страхи за будущее: я свой океан боли уже выпила. Меня уже ничем не напугаешь. Не хочу гневить Бога, чтобы он мне показал, что может быть еще страшнее, но тогда было так. Родители сначала вообще не поверили, что я поступила в ГИТИС на актерский факультет. Тот самый ГИТИС, где учился Высоцкий, другие великие люди! Они поверили, что я там учусь, а не просто где-то тусуюсь по клубам, только когда приехали на показ - увидели, что я на сцене, что педагоги меня обсуждают. Вот тогда они выдохнули.

- Смотрите ли вы свои фильмы и сериалы вместе с мужем? Быть супругом известной актрисы - это испытание? Когда в любой момент могут подойти, сфотографировать и т. п.

- Я сама не очень люблю смотреть фильмы и сериалы со своим участием, потому что помню съемки, не могу отключиться и посмотреть историю как зритель. Начинаю переживать: ой, надо было здесь вот так сыграть, ой, а чего взяли не тот дубль? А муж смотрит. Он посмотрел первую серию «Нереалити» и сказал, что даже проронил скупую мужскую слезу - так переживал за отношения моей героини с дочкой. Хотя вру, мы с мужем вместе смотрели «Мылодраму». Но у меня там не очень большая роль. Там смешной Бурунов и такая смешная тема!

Испытание ли быть супругом известной актрисы? Это, наверное, непросто, но муж у меня очень мудрый человек. У него нет раздутого эго, глупой ревности. Он дает мне полную свободу заниматься тем, чем я хочу. У него никогда не бывает такого: ты женщина, ты должна то-то и то-то. И я тоже так с ним общаюсь, ничего от него не требую. У нас все происходит по взаимному желанию.

Мы не святые люди, у нас тоже случаются конфликты, разногласия. Но мы стараемся это все проговаривать. У нас большой опыт психотерапии - и у него, и у меня. Мы знаем, что это такое - говорить о чувствах, не держать их в себе. Нас очень спасает общее понимание, что мы делаем одно дело, что мы семья. При этом мы все-таки отдельные личности внутри семьи, но у нас одни цели.

- Ваши героини, как правило, дерзки и подчеркнуто сексуальны. Как часто вам приходится сталкиваться с живучим стереотипом «красивая - значит, дура»? Вы рассказывали, что даже педагоги ГИТИСа поначалу воспринимали вас не очень всерьез. А ведь, казалось бы, интеллигентные люди, должны разбираться.