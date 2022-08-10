Ольга Дибцева: «Я свой океан боли уже выпила»

Рита, дерзкая девица чуть за 30, вылетает из реалити-шоу, где «звездила» много лет, и возвращается в свой родной городок. Прошлое вновь накрывает ее с головой. Не сразу, но до нее доходит: прежде чем разобраться с обстоятельствами, нужно кое-что понять в себе самой. Комедийный по форме, сериал «Нереалити» обернулся пронзительной драмой о запоздалом взрослении и исцелении незаживающих ран.
Актрисе Ольге Дибцевой, пожалуй, впервые досталась такая сложная и многоплановая роль, и она справилась с ней блестяще. Весной сериал с огромным успехом показали в онлайн-кинотеатрах, а прямо сейчас проект идет на канале ТНТ.
Не сразу, но лед между Ритой и ее дочерью начинает таять (с Мирой Малаховой, кадр из сериала «Нереалити»)
- Многие даже очень хорошие сериалы остаются малозамеченными. «Нереалити» заметили. Стал ли для вас этот успех неожиданностью? Воспринимаете ли вы эту роль как актерскую победу?
- Я понимала, что это сериал режиссера Анны Пармас, каждую работу которой ждут и в профессиональном сообществе, и зрители. Наш шоураннер, креативный продюсер Борис Хлебников, на мой взгляд, лучший режиссер в России сейчас. Плюс сценарий написала Катя Сазонова (сценарист сериала «Вы все меня бесите». - Авт.), Дуня Смирнова (режиссер сериала «Вертинский», фильма «Кококо». - Авт.) принимала участие в продюсировании. Все лучшие люди индустрии сошлись, чтобы сделать этот проект. Он не мог не получиться.
Плюс эта роль мне подходит. У актера в карьере самое главное - чтобы к нему пришла роль, которая раскроет его потенциал. И вот она ко мне пришла. Я благодарю и Бога, и всех людей, которые в меня верили. То, что обо мне столько писали, конечно, было приятно читать. Я люблю, когда меня хвалят, как и любой человек. Даже в интернете я не прочитала ни одного плохого комментария, хотя там часто пишут гадости.
- Вы выросли в Питере. А там, даже если жить в хрущевке на окраине, рукой подать до имперской красоты. При этом вы говорили, что сериальные коллизии вам близки и понятны, потому что вы помните свои 90-е. Снимали город Костров, как известно, в Кимрах. То есть там все по-прежнему как в 90-х? Чем вас поразила русская провинция?
- Да, я выросла в спальном районе. В 90-х это был жесткий район с постоянными разборками, гопниками. Я помню ощущение страха, когда ты боишься зайти в подъезд. На лифте нельзя ехать, по черной лестнице нельзя идти. Очень много всего было страшного. При этом Петербург прекрасный: Эрмитаж, дворцы, набережные. Это были два разных полюса. Я про русскую провинцию много знаю. Когда я училась на режиссуре первый год, у нас преподавала Марина Разбежкина - великий режиссер-документалист.
Мы снимали очень много документального кино про Россию, про глубинку. Я это все люблю и не боюсь - поразить меня мало чем можно, я человек бывалый. Но Кимры мне очень понравились. Там красивая архитектура - деревянный модерн. Много чего хотелось бы отремонтировать - дороги, дома, но в то же время город очень романтичный. О съемках у меня осталось очень приятное впечатление.
«Хотела попасть в телевизор»
Ольга Дибцева. Фото: Екатерина Афонина
- Ваша героиня с опозданием принимает себя такой, какая она есть, разрешает себе любить себя и других. А у вас был период нелюбви к себе?
- Я абсолютно так же лишь в 33 - 35 лет, с рождением ребенка, начала осознавать, что я есть, что я человек. Не через других себя воспринимать, а быть собой. Невозможно никого любить, если ты не понимаешь, что такое «я».
Ты свое «я» пока не полюбишь, другого никого любить не можешь! Ни родителей, ни близких, ни мужа, ни жену, ни детей. Я, как и Рита, поняла это достаточно поздно. А кто-то этого до конца жизни не понимает. Мне очень повезло. Я еще иду к принятию себя такой, какая я есть. Но большой путь уже пройден.
- Правда, что в юности вы пытались попасть на «Дом-2»?
- Да, когда объявили кастинг, мы только окончили школу и с девчонками писали туда письмо. Никого не взяли, мы были совсем маленькими, 15 - 16 лет. Но мечта была. Мы были девчонками из спального района, которые боятся, что не поступят в институт, что жизнь не очень интересная грозит. А тут шоу, телевидение. Еще не было блогеров, интернета. Казалось, что на экране небожители.
Тогда шли «Фабрики звезд», и «фабриканты» были самыми знаменитыми людьми в стране. Ты понимаешь, что можно не обладать особыми талантами, а просто петь, танцевать, быть интересной - и тебя возьмут. Я очень хотела попасть в телевизор. Но попала в ГИТИС и стала актрисой. И ни о чем не жалею.
- Николай Фоменко в «Нереалити» впервые сыграл возрастного мужчину, почти деда. Какой он был вне кадра, как вам с ним работалось?
- Я уважаю Николая, его чувство юмора, его глубину, его ум. Он очень умный и добрый человек. Он не звезда в том плане, в котором мы привыкли это воспринимать. Очень земной, добрый, любит своих детей, рассказывал про семью, про свою жизнь. Мы с ним очень душевно общались. При этом он суперартист, и не только комедийный - сыграл глубокую драматическую роль.
У нас были сцены, где я по-настоящему плакала от того, что происходит между нашими героями, когда отец и дочь выясняют отношения. Мне даже не нужно было ничего играть. Я просто по-настоящему чувствовала от Николая трогательную отеческую энергию.
«Надо выбрать жизнь, а не страдание»
С дочерью Серафимой. Фото: личный архив
- После школы вы сначала поступили на худграф, но быстро поняли, что это не ваше, чем огорчили родителей. Как скоро они приняли ваш новый выбор?
- Мой переезд из Петербурга в Москву был связан с не очень хорошими событиями в моей жизни. Я не хочу про них говорить, но я бежала от страшных историй. Не знаю, что бы со мной было, если бы я тогда осталась в Петербурге. Я горжусь, что выбрала себя и пошла наперекор всем. Это очень важное решение в жизни для каждого человека - в какой-то момент он должен выбрать себя. Какую-то цену придется за это заплатить - может быть, расстроить близких, но без этого выбора не будет тебя реализованного, счастливого.
Можно погибнуть духовно, если этого не сделать. Я не жалею ни о чем, но тогда мне было очень трудно. И я всегда себе говорю, когда у меня появляются страхи за будущее: я свой океан боли уже выпила. Меня уже ничем не напугаешь. Не хочу гневить Бога, чтобы он мне показал, что может быть еще страшнее, но тогда было так. Родители сначала вообще не поверили, что я поступила в ГИТИС на актерский факультет. Тот самый ГИТИС, где учился Высоцкий, другие великие люди! Они поверили, что я там учусь, а не просто где-то тусуюсь по клубам, только когда приехали на показ - увидели, что я на сцене, что педагоги меня обсуждают. Вот тогда они выдохнули.
- Смотрите ли вы свои фильмы и сериалы вместе с мужем? Быть супругом известной актрисы - это испытание? Когда в любой момент могут подойти, сфотографировать и т. п.
- Я сама не очень люблю смотреть фильмы и сериалы со своим участием, потому что помню съемки, не могу отключиться и посмотреть историю как зритель. Начинаю переживать: ой, надо было здесь вот так сыграть, ой, а чего взяли не тот дубль? А муж смотрит. Он посмотрел первую серию «Нереалити» и сказал, что даже проронил скупую мужскую слезу - так переживал за отношения моей героини с дочкой. Хотя вру, мы с мужем вместе смотрели «Мылодраму». Но у меня там не очень большая роль. Там смешной Бурунов и такая смешная тема!
Испытание ли быть супругом известной актрисы? Это, наверное, непросто, но муж у меня очень мудрый человек. У него нет раздутого эго, глупой ревности. Он дает мне полную свободу заниматься тем, чем я хочу. У него никогда не бывает такого: ты женщина, ты должна то-то и то-то. И я тоже так с ним общаюсь, ничего от него не требую. У нас все происходит по взаимному желанию.
Мы не святые люди, у нас тоже случаются конфликты, разногласия. Но мы стараемся это все проговаривать. У нас большой опыт психотерапии - и у него, и у меня. Мы знаем, что это такое - говорить о чувствах, не держать их в себе. Нас очень спасает общее понимание, что мы делаем одно дело, что мы семья. При этом мы все-таки отдельные личности внутри семьи, но у нас одни цели.
- Ваши героини, как правило, дерзки и подчеркнуто сексуальны. Как часто вам приходится сталкиваться с живучим стереотипом «красивая - значит, дура»? Вы рассказывали, что даже педагоги ГИТИСа поначалу воспринимали вас не очень всерьез. А ведь, казалось бы, интеллигентные люди, должны разбираться.
Муж Роман смотрит все сериалы и фильмы с участием жены. Фото: личный архив
- Я много переживала по этому поводу. Тут же главное - как ты к себе относишься. Где-то я сама себе не доверяла, где-то думала, что не справлюсь. Во мне самой это жило, наверное. Поэтому так ко мне и относились люди. К счастью, я это преодолела в себе. Благодаря работе с большими режиссерами и работе над собой я стала очень в себя верить.
Но вообще я из-за этого настрадалась и в жизни, и в профессии. Когда я пришла учиться в Московскую школу кино на режиссера, я была нарядная, яркая, с макияжем. А однокурсники пришли, незамороченные своим внешним видом. Потом, когда мы уже подружились и я доказала, что снимаю классные работы, они мне сказали: «Мы подумали, что тут какая-то актриса пришла по блату». У всего есть цена, как я уже говорила. Цена того, чтобы быть красивой женщиной и при этом умной, в том, что не все готовы тебе эту успешность простить.
- В прошлом интервью «Телепрограмме» вы рассказывали, что много работали с психологами, чтобы преодолеть внутренние страхи, мешавшие вам чувствовать себя счастливой. Наверное, их испытывают многие. С чего начать, как сделать первый шаг?
- Нужно оттолкнуться от дна, чтобы всплыть на поверхность. Я искала психолога и нашла замечательную женщину, с которой я занималась много лет. И она мне очень помогла. У меня было очень много работы над собой. То, что я сейчас делаю, как я живу - это моя заслуга во многом. Как сделать первый шаг? Просто сделать его. Человек только сам может выбрать жизнь, а не страдание.
«Нереалити»
С понедельника по четверг в 21.00 на ТНТ
Личное дело
Ольга Дибцева родилась 25 июня 1986 года в Ленинграде. Окончила актерский факультет ГИТИСа, училась режиссуре в Московской школе кино. Играла в сериалах «Метод Лавровой», «Метод Фрейда», «Последний министр», «Учителя», «Семейка», в фильмах «Холоп», «День города», «Рашн Юг» и др.
Как режиссер выпустила две отмеченные фестивалями короткометражки, сняла одну из новелл в фильме «Настоящее будущее». В данный момент заканчивает первую полнометражную картину, работает над проектами сериалов.
Муж Роман - предприниматель, их дочери Серафиме 2,5 года.