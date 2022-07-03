Никита Кологривый: «Моя жена мудрее меня»

Если вышел новый российский сериал, с большой долей вероятности в нем снимался Никита Кологривый. 27-летний выпускник ГИТИСа на глазах превратился из актера-эпизодника в исполнителя уже десятков заметных, в том числе главных ролей. В подростковой драме «Жиза» (онлайн-кинотеатр Start) про детдомовцев, сбежавших из провинциального городка с украденными у бандитов деньгами, Кологривый сыграл жестокого и наглого авторитета по кличке Респект.
- «Жиза» - сериал про молодых и для молодых. Должны ли сериалы чему-то учить зрителя? Или достаточно того, что они нескучно проведут время?
- Я считаю, что задача кого-то чему-то научить [против его воли] - она провальная. Человек должен сам захотеть учиться. В нашем сериале есть пища для раздумий. Мы показываем страшную сторону безответственности взрослых, от нее никуда не деться. Но герои стремятся из нее выбраться. Очень сложный материал, в нем много тем, но прежде всего я бы назвал безотцовщину и сиротство. Вот о чем это.
- Детдомовцев окружают сволочи-взрослые: педагоги, полицейские, просто воплощающие зло. Разве может ребенок этому противостоять? Проще самому стать частью этого зла.
- Конечно может. Противовес всему этому - дело. Нужно стараться искать то, что детям понравится, и дать им это. Тогда им не нужно будет идти в гараж клей нюхать. Я по себе знаю: меня годы спорта спасли от определенных вещей на улице. Просто потому, что у меня были тренировки и я не пошел куда-то. Нужны хорошие приключения, скажем так - больше бесплатных секций, кружков. Проблема в том, что не у всех родителей есть на это деньги. Какой-то мальчик на море с младенчества ездит, а у меня есть друзья, которые только в 27 лет впервые его увидели. И куда молодежь идет отдыхать? В подъезд курить план. И я вместе с ними ходил.
- Вы как-то упоминали, что росли парнем с не самым покладистым характером и только спорт и жесткое отцовское воспитание удержали вас от ошибок. Каких именно? Тусили с наркоманами, условно говоря?
- Да, наркоманы меня часто по жизни окружали... Я мог бы избрать совсем другой путь. Допустим, многие ребята реально мечтают посидеть в тюрьме, чтобы выйти оттуда «авторитетным человеком». В глубинке очень многое держится на вопросах, которые решаются не в МФЦ и Сбербанке, а серьезными людьми. Вот украли у тебя телефон. Ты можешь отнести заявление в полицию и ждать месяца два, а то и вообще не дождаться. А можешь пойти к смотрящему на районе и сказать: «У меня какие-то чувачки отобрали телефон по беспределу». И тебе его вечером же вернут. Не все то зло, что преступный мир. Сергей Витальевич Безруков ответил на многие вопросы о природе зла, сыграв Сашу Белого - вот вам абсолютный пример честного, воспитанного, мужественного, благородного человека, который по воле случая стал бандитом.
- Есть ощущение, что, работая над ролью Респекта, вы опирались на опыт личного общения с лихими ребятами.
- Конечно. Я стараюсь ту среду, в которой рос и воспитывался, не забывать. Она мне помогает воспроизводить этих людей, снимать с них манеру поведения, общения.
- Одна из тем сериала - «одиночество юности», почти неизбежное ощущение взрослеющего человека. У вас оно было?
- У подростков самая ранимая душа. Когда мы подростки, мы еще мечтаем, у нас есть иллюзии. Знаете эту поговорку: наша жизнь идет от счастья к несчастью, от незнания к знанию? В детстве мы не знаем, что могут умереть папа и мама, что кто-то может ударить и т. д. А потом мы начинаем путь познания, постигаем страдание. Я с детдомовцами сколько общался - это очень взрослые внутри люди, они не верят ни в каких Дедов Морозов. Мне мальчик рассказывал, что в 12 лет, пока мать пьяная уходила, он менял замки. То есть он в 12 лет научился это делать. Очень хорошо, что мы обращаем внимание на это, помогаем молодым отрефлексировать боль и почувствовать себя не такими одинокими.
«Если честно, я неуверенный в себе человек»
- Фильмы и сериалы с вашим участием выходят один за другим. Есть такое ощущение, что вот он, успех?
- Если честно, пока нет. Я его очень жду, это ощущение. Предложений много, но я так долго к этому стремился, что у меня это не вызывает удивления. Все только начинается. Мне очень хочется на долгие дистанции зайти, на большие роли - посмотреть, как я с ними справляюсь. Я выбрался из артистов, которые играют только в эпизодах, мне стали давать второплановые роли. Сейчас дают главные. Вот сейчас я в них поработаю, и посмотрим, как меня рассудит зритель.
- Вы практически во всех интервью неизменно повторяете: «Я не считаю себя хуже ДиКаприо», «Хочу посоревноваться с Сашей Петровым». И даже на странице ВКонтакте у вас цитата из Чкалова: «Если быть, то быть первым». Выглядит довольно демонстративно. Это у вас аутотренинг такой или вы действительно очень уверенный в себе человек?
- Если честно, я совсем неуверенный в себе человек. Но что касается актерской профессии, здесь я в себе верен. Да, это мотивация для самого себя - я пришел не баклуши бить, а сражаться за свое место под солнцем. И я хочу, чтобы актеры это услышали. Потому что, когда мы встретимся, это будет происходить. Пусть они будут готовы к этому. Это вызов от меня миру и самому себе.
- Вам не прилетало в ответ, что это нескромно?
- О, очень часто мне такое говорят. Но у меня это все равно часть образа. Я же это говорю больше с шуткой, иронией, а не угрожаю кому-то. Я предельно уважаю своих коллег, которые многого добились, Это и Саша Петров, и Юра Борисов, и Саша Кузнецов. Когда я увидел, что вышел фильм «Фантастические твари» с Кузнецовым, я ему написал, что за него порадовался, потому что на его примере мы понимаем, что все возможно. Я же этого «Гарри Поттера» с детства читал. А сейчас парень, с которым мы знакомы, - мы в одном институте учились, в эту историю попал. Это круто! Его надо поддержать в этом, а не завидовать ему. У всех нас разный путь - и у Саши Петрова, и у меня. У нас разные роли, амплуа, разный путь, поэтому тут претендовать на одно место, мне кажется, бессмысленно. У каждого будет свой зритель. Но претендовать на титул одного из самых успешных людей в стране я хочу.
- Не могут же все быть первыми. Все, кто не первый, неудачники?
- Я был во многих местах неудачник. Каждый человек первый. Просто в своем деле, в котором он действительно ферзь. И вопрос в том, чтобы найти его вовремя. Мне повезло это обнаружить в себе. Вы же понимаете, что чемпиона без чемпионского характера не будет. Если ты мечтаешь стать чемпионом мира по боксу и смотрел фильм «Рокки», бои Мухаммеда Али, ты по-любому захочешь стать первым. А если захочешь, то проснешься утром на час раньше и будешь отжиматься лишний раз. А если ты неудачник, ничего страшного - послезавтра ты можешь стать очень удачливым. Дело в терпении, в долгосрочной воле и в твоей мечте. Поэтому я не скажу, что все неудачники. Просто я не буду ждать, пока вы будете думать - вот что я скажу.
Молодой, но уже опытный бандос Респект (кадр из сериала «Жиза»). Фото: онлайнкинотеатр START
- Рефлексия, самоедство, которые приписывают актерам, вам несвойственны?
- Да нет, я спокойно пускаюсь в депрессии и переживания. Как кто-то однажды сказал - это все наша жизнь. И плохие моменты, и хорошие. Кстати, неуверенность в себе иногда очень хорошо помогает сыграть. Приходит парень на вступительные и может картавить, заикаться, но его возьмут. А придет другой с гитарой, с гармошкой, на шпагат сядет, сальто сделает, станцует - и ему откажут. Дело-то в душе. Я насчет других профессий не знаю, а насчет актерской скажу точно: здесь нет четкой грани, куда надо дорасти. Есть люди, которые интересны другим людям, способные понимать тонкости человеческой души и транслировать их. Тут волшебства никакого нет.
- Вы приехали покорять столицу из Новосибирска. Сибиряки и жители средней полосы разные?
- Я встречал крепких ребят как в Москве, так и в Новосибирске. Но в Сибири проще общение у людей. Сколько раз замечал: застрял ты на трассе в Новосибирске - мимо проехали три машины, оттуда выскочили люди, толкнули. А в Москве мимо тебя 500 машин проедет и никто не остановится. Не хочу сказать, что сибиряки лучше, просто ритм жизни разный. Когда ты живешь в трудных условиях, единственное, что помогает выжить, - это коммуникация. Поэтому сибиряки просты в общении и открыты для помощи. Слава богу, и в меня что-то от этого попало от моих предков. Я стараюсь в себе это качество культивировать.
- Вам всего 27, вашей дочери год. Отцовство смягчает характер мужчины?
- Ой, по-любому. Дает много сил и уверенности, но и страхи появляются - боишься, что не справишься, что не получится что-то сделать правильно. Но вообще это кайф. Когда у меня плохое настроение, я понимаю, ради кого я встаю с кровати. Или когда мне трудно, я говорю себе: «У тебя есть дочь - про себя забывай». Я и на родах был.
- Не каждый мужчина решится.
- Я даже не решился, я прямо хотел! Не спал сутки, весь был на нервах. Но я верил, что все будет хорошо и что я обязан не пропустить этот момент. Пуповину резал… Все хорошо получилось, слава богу.
«Стараемся жить порядочно»
- Вы встретили свою будущую жену Александрину, еще будучи первокурсником. Дружили, получается, все студенчество и потом поженились. Это потому, что сибиряки - однолюбы? Казалось бы, парень молодой - влюбился в одну, завтра в другую…
- Это заслуга моей супруги, наверное. У нас были разногласия, мы и расставались, и сходились. У нас абсолютно человеческие отношения. Мы и ссоримся, и миримся, и учимся. Просто она меня постарше и из-за этого помудрее. Некоторые мои особенности характера она в силу своей женской мудрости сглаживает. За что я ей очень благодарен.
- Двое актеров в семье - это тяжело? Актер Данила Якушев недавно нам рассказывал, что, мол, актрис в числе его возлюбленных больше не будет никогда.
- Я не люблю работать с женой, у каждого должно быть свое рабочее пространство. А так, мне кажется, нам это не мешает. Она поймет, если я в кадре целуюсь с актрисой, а я пойму, если она целуется с актером. Ничего страшного. Стараемся жить порядочно, а выйдет ли у нас - посмотрим.
- Вы в семье главный? На правах сибиряка. Есть у вас в семье разделение на мужские дела, женские?
- Ни в коем случае. Я люблю мыть посуду, убираться, помогать жене. Конечно, пока я снимаюсь, она занимается тем, что происходит в нашем доме, - воспитанием дочери, уборкой, стиркой. Вместе с моей замечательной тещей выполняют всю эту работу. Поэтому мы решили так, что мы работаем вместе. Она работает на дом, а я - на то, чтобы этот дом существовал. Но разделения нет ни в коем случае. Она устала - я сделаю, если я устал, она сделает. В основном, конечно, жена не оставляет мне выбора - она все делает сама. Мне только остается руками разводить. Мне с ней очень повезло.
- Кто из действующих российских актеров, на ваш взгляд, самый крутой? Назовите троих.
- Даниил Воробьев, Евгений Ткачук… И Владимир Машков, наверное. ￼
Личное дело
Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. В школьные годы серьезно занимался боксом. В 2018-м закончил ГИТИС. Уже в студенческие годы выходил на театральную сцену. Снимался в фильмах «Балканский рубеж», «Крепость Бадабер», «Зоя», «Бендер. Начало», «Девятаев», в сериалах «В клетке», «Игра на выживание», «Вертинский», «Пищеблок», «Пассажиры-2», «Оффлайн», «Два холма» и др.
Женат, супруга - актриса Губернского театра Александрина Питиримова. Дочери Есении 1 год.
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