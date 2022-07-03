Никита Кологривый: «Моя жена мудрее меня»

Если вышел новый российский сериал, с большой долей вероятности в нем снимался Никита Кологривый. 27-летний выпускник ГИТИСа на глазах превратился из актера-эпизодника в исполнителя уже десятков заметных, в том числе главных ролей. В подростковой драме «Жиза» (онлайн-кинотеатр Start) про детдомовцев, сбежавших из провинциального городка с украденными у бандитов деньгами, Кологривый сыграл жестокого и наглого авторитета по кличке Респект.

- «Жиза» - сериал про молодых и для молодых. Должны ли сериалы чему-то учить зрителя? Или достаточно того, что они нескучно проведут время?

- Я считаю, что задача кого-то чему-то научить [против его воли] - она провальная. Человек должен сам захотеть учиться. В нашем сериале есть пища для раздумий. Мы показываем страшную сторону безответственности взрослых, от нее никуда не деться. Но герои стремятся из нее выбраться. Очень сложный материал, в нем много тем, но прежде всего я бы назвал безотцовщину и сиротство. Вот о чем это.

- Детдомовцев окружают сволочи-взрослые: педагоги, полицейские, просто воплощающие зло. Разве может ребенок этому противостоять? Проще самому стать частью этого зла.

- Конечно может. Противовес всему этому - дело. Нужно стараться искать то, что детям понравится, и дать им это. Тогда им не нужно будет идти в гараж клей нюхать. Я по себе знаю: меня годы спорта спасли от определенных вещей на улице. Просто потому, что у меня были тренировки и я не пошел куда-то. Нужны хорошие приключения, скажем так - больше бесплатных секций, кружков. Проблема в том, что не у всех родителей есть на это деньги. Какой-то мальчик на море с младенчества ездит, а у меня есть друзья, которые только в 27 лет впервые его увидели. И куда молодежь идет отдыхать? В подъезд курить план. И я вместе с ними ходил.

- Вы как-то упоминали, что росли парнем с не самым покладистым характером и только спорт и жесткое отцовское воспитание удержали вас от ошибок. Каких именно? Тусили с наркоманами, условно говоря?

- Да, наркоманы меня часто по жизни окружали... Я мог бы избрать совсем другой путь. Допустим, многие ребята реально мечтают посидеть в тюрьме, чтобы выйти оттуда «авторитетным человеком». В глубинке очень многое держится на вопросах, которые решаются не в МФЦ и Сбербанке, а серьезными людьми. Вот украли у тебя телефон. Ты можешь отнести заявление в полицию и ждать месяца два, а то и вообще не дождаться. А можешь пойти к смотрящему на районе и сказать: «У меня какие-то чувачки отобрали телефон по беспределу». И тебе его вечером же вернут. Не все то зло, что преступный мир. Сергей Витальевич Безруков ответил на многие вопросы о природе зла, сыграв Сашу Белого - вот вам абсолютный пример честного, воспитанного, мужественного, благородного человека, который по воле случая стал бандитом.

- Есть ощущение, что, работая над ролью Респекта, вы опирались на опыт личного общения с лихими ребятами.

- Конечно. Я стараюсь ту среду, в которой рос и воспитывался, не забывать. Она мне помогает воспроизводить этих людей, снимать с них манеру поведения, общения.

- Одна из тем сериала - «одиночество юности», почти неизбежное ощущение взрослеющего человека. У вас оно было?

- У подростков самая ранимая душа. Когда мы подростки, мы еще мечтаем, у нас есть иллюзии. Знаете эту поговорку: наша жизнь идет от счастья к несчастью, от незнания к знанию? В детстве мы не знаем, что могут умереть папа и мама, что кто-то может ударить и т. д. А потом мы начинаем путь познания, постигаем страдание. Я с детдомовцами сколько общался - это очень взрослые внутри люди, они не верят ни в каких Дедов Морозов. Мне мальчик рассказывал, что в 12 лет, пока мать пьяная уходила, он менял замки. То есть он в 12 лет научился это делать. Очень хорошо, что мы обращаем внимание на это, помогаем молодым отрефлексировать боль и почувствовать себя не такими одинокими.

«Если честно, я неуверенный в себе человек»

- Фильмы и сериалы с вашим участием выходят один за другим. Есть такое ощущение, что вот он, успех?

- Если честно, пока нет. Я его очень жду, это ощущение. Предложений много, но я так долго к этому стремился, что у меня это не вызывает удивления. Все только начинается. Мне очень хочется на долгие дистанции зайти, на большие роли - посмотреть, как я с ними справляюсь. Я выбрался из артистов, которые играют только в эпизодах, мне стали давать второплановые роли. Сейчас дают главные. Вот сейчас я в них поработаю, и посмотрим, как меня рассудит зритель.

- Вы практически во всех интервью неизменно повторяете: «Я не считаю себя хуже ДиКаприо», «Хочу посоревноваться с Сашей Петровым». И даже на странице ВКонтакте у вас цитата из Чкалова: «Если быть, то быть первым». Выглядит довольно демонстративно. Это у вас аутотренинг такой или вы действительно очень уверенный в себе человек?

- Если честно, я совсем неуверенный в себе человек. Но что касается актерской профессии, здесь я в себе верен. Да, это мотивация для самого себя - я пришел не баклуши бить, а сражаться за свое место под солнцем. И я хочу, чтобы актеры это услышали. Потому что, когда мы встретимся, это будет происходить. Пусть они будут готовы к этому. Это вызов от меня миру и самому себе.

- Вам не прилетало в ответ, что это нескромно?

- О, очень часто мне такое говорят. Но у меня это все равно часть образа. Я же это говорю больше с шуткой, иронией, а не угрожаю кому-то. Я предельно уважаю своих коллег, которые многого добились, Это и Саша Петров, и Юра Борисов, и Саша Кузнецов. Когда я увидел, что вышел фильм «Фантастические твари» с Кузнецовым, я ему написал, что за него порадовался, потому что на его примере мы понимаем, что все возможно. Я же этого «Гарри Поттера» с детства читал. А сейчас парень, с которым мы знакомы, - мы в одном институте учились, в эту историю попал. Это круто! Его надо поддержать в этом, а не завидовать ему. У всех нас разный путь - и у Саши Петрова, и у меня. У нас разные роли, амплуа, разный путь, поэтому тут претендовать на одно место, мне кажется, бессмысленно. У каждого будет свой зритель. Но претендовать на титул одного из самых успешных людей в стране я хочу.

- Не могут же все быть первыми. Все, кто не первый, неудачники?

- Я был во многих местах неудачник. Каждый человек первый. Просто в своем деле, в котором он действительно ферзь. И вопрос в том, чтобы найти его вовремя. Мне повезло это обнаружить в себе. Вы же понимаете, что чемпиона без чемпионского характера не будет. Если ты мечтаешь стать чемпионом мира по боксу и смотрел фильм «Рокки», бои Мухаммеда Али, ты по-любому захочешь стать первым. А если захочешь, то проснешься утром на час раньше и будешь отжиматься лишний раз. А если ты неудачник, ничего страшного - послезавтра ты можешь стать очень удачливым. Дело в терпении, в долгосрочной воле и в твоей мечте. Поэтому я не скажу, что все неудачники. Просто я не буду ждать, пока вы будете думать - вот что я скажу.