Леонид Ярмольник: «Когда-то я завоевывал зрителя с пистолетом в руках!»

С21 марта в прокате - фильм режиссера Ильи Учителя «Летучий корабль», киноверсия знаменитого мультфильма, снятого в советские времена Гарри Бардиным. В картине снялись Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов. И на этом фоне, естественно, не потерялся Леонид Ярмольник, сыгравший царя, отца красавицы Забавы, влюбленной в строителя летучего корабля, мореплавателя Ваню. Играть в фильме, по словам Ярмольника, было сплошным удовольствием: режиссера он знает с детства (с его отцом, Алексеем Учителем, они давно дружны), роль ему понравилась. Перед премьерой «Телепрограмма» задала Леониду Исааковичу несколько вопросов, которые касались не только «Летучего корабля» (6+).

«Я смотрю за год много фильмов, а нравятся четыре или пять»

- Вы говорили, что в «Летучем корабле» царя играть было не очень сложно. А не поменялось местами, что сейчас играть сложно и просто?

- В этом смысле вообще ничего не изменилось. Изменилось качество продукта. Раньше фильмы снимали долго, очень тщательно, не торопясь. А сегодня кино страдает в основном от того, что все делают очень быстро. Раньше могли три-четыре дня снимать двухминутный кадр. А сегодня съемочный график очень плотный, и за день нужно снять семь или девять минут полезного метража. Даже если не выстроился какой-то сюжетный нюанс, если работать приходится впопыхах - все равно снимают…

Кстати, Илюша - в хорошем смысле старорежимный режиссер. Очень тщательно и ответственно подходит к тому, чем занимается. И он очень талантлив. Не то что я хочу делать ему комплименты, просто я действительно счастлив, когда у меня в жизни появляются такие люди, с которыми мне интересно работать. И честно могу вам сказать: я смотрю много фильмов, но в год мне нравится 3 - 4, ну 5. Вот фильм «Летучий корабль» - как раз тот фильм, который мне как зрителю понравился.