Леонид Ярмольник: «Когда-то я завоевывал зрителя с пистолетом в руках!»

С21 марта в прокате - фильм режиссера Ильи Учителя «Летучий корабль», киноверсия знаменитого мультфильма, снятого в советские времена Гарри Бардиным. В картине снялись Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов. И на этом фоне, естественно, не потерялся Леонид Ярмольник, сыгравший царя, отца красавицы Забавы, влюбленной в строителя летучего корабля, мореплавателя Ваню. Играть в фильме, по словам Ярмольника, было сплошным удовольствием: режиссера он знает с детства (с его отцом, Алексеем Учителем, они давно дружны), роль ему понравилась. Перед премьерой «Телепрограмма» задала Леониду Исааковичу несколько вопросов, которые касались не только «Летучего корабля» (6+).
«Я смотрю за год много фильмов, а нравятся четыре или пять»
- Вы говорили, что в «Летучем корабле» царя играть было не очень сложно. А не поменялось местами, что сейчас играть сложно и просто?
- В этом смысле вообще ничего не изменилось. Изменилось качество продукта. Раньше фильмы снимали долго, очень тщательно, не торопясь. А сегодня кино страдает в основном от того, что все делают очень быстро. Раньше могли три-четыре дня снимать двухминутный кадр. А сегодня съемочный график очень плотный, и за день нужно снять семь или девять минут полезного метража. Даже если не выстроился какой-то сюжетный нюанс, если работать приходится впопыхах - все равно снимают…
Кстати, Илюша - в хорошем смысле старорежимный режиссер. Очень тщательно и ответственно подходит к тому, чем занимается. И он очень талантлив. Не то что я хочу делать ему комплименты, просто я действительно счастлив, когда у меня в жизни появляются такие люди, с которыми мне интересно работать. И честно могу вам сказать: я смотрю много фильмов, но в год мне нравится 3 - 4, ну 5. Вот фильм «Летучий корабль» - как раз тот фильм, который мне как зрителю понравился.
В новой киносказке сыграл царя - отца главной героини Забавы... Фото: кадр из фильма
- А что вам понравилось еще из того, что вы смотрели в последнее время?
- Замечательная работа «Лед-3» (6+), просто обалденная. Понравилась «Мастер и Маргарита» (18+), где я сыграл профессора Стравинского, хотя это в данном случае совершенно не важно. Кстати, после съемок в фильме я записал аудиоверсию всего романа Булгакова, вскоре она должна выйти. Еще был фильм Андрея Смирнова «За нас с вами» (18+), где я тоже имел честь и радость сниматься. «Единица Монтевидео» Татьяны Лютаевой с Алексеем Серебряковым в главной роли… А вот «Оппенгеймера», например, я очень ждал, но не могу сказать, что я в восторге от этой картины, с трудом ее досмотрел. Невероятное количество звезд не сделало ее динамичной и интересной. Документальное кино про Оппенгеймера мне нравится намного больше.
- Вокруг экранизации «Мастера и Маргариты» кипели споры.
- Знаете, каждый человек имеет право на свое мнение. Но у меня такое ощущение, что очень многие из тех, кто осуждал эту картину, либо не закончили в свое время читать роман Булгакова, либо даже не начинали… Главное - чувство вкуса. И в фильме «Мастер и Маргарита» оно есть. По-моему, там только один недостаток, который исправить невозможно: не хватает Москвы, второплановых персонажей, из-за которых обожают «Мастера и Маргариту» - Соковых, Римских, Варенух. Но если снимать так, чтобы все они остались, то фильм должен идти 6 - 7 часов!
...а в «Мастере и Маргарите» - доктора Стравинского. Фото: кадр из фильма
А вот история самих Мастера и Маргариты еще никогда так не снималась, это невероятная удача режиссера, и замечательно эти роли сыграли Женя Цыганов и Юля Снигирь. Между ними какая-то химия, может быть, оттого, что они муж и жена: там есть то, что сыграть нельзя, а можно только выразить в глазах. Невероятный Воланд. И кот мне понравился!
«Илья Учитель подарил мне стул с надписью «Царь»
- Если сравнивать три поколения артистов: поколение вашего учителя Александра Ширвиндта, поколение Ярмольника и нынешних 25-летних, в чем разница?
- Молодые артисты, даже те, кого узнают на улице, мало чем отличаются друг от друга. Мне очень трудно запомнить их фамилии: все высокопрофессиональные, но все почему-то очень похожи друг на друга… И мне не хватает в современных артистах харизмы, то есть непохожести на других. Наверное, это относится к человеческой индивидуальности, если хотите попроще - к оригинальности. Нельзя же было перепутать Зиновия Гердта с Николаем Гриценко, Михаила Ульянова с Юрием Яковлевым, Олега Табакова со Станиславом Любшиным и так далее. Все настолько были яркие, если хотите - отдельные планеты! А потом их собирали прекрасные режиссеры в замечательных сценариях…
- Вам исполнилось 70 лет в январе. Какой лучший подарок вы получили?
Любимые люди в жизни артиста - дочь Александра и внуки Петя и Паша. Фото: личная страница Оксаны Ярмольник в социальной сети
- Спасибо большое, что напомнили о возрасте. Как раз сегодня смотрел на себя в зеркало - и понял, что да, исполнилось 70… Я получил замечательное кресло от Илюши. Такой, знаете, режиссерский стул, как у американцев, где сзади написано твое имя. Но на моем стуле написано: «Царь»... Вообще подарков было много. А самый большой подарок, наверное, то, что я собрал очень близких друзей, которые сделали мою жизнь счастливой, - это мои коллеги, моя семья, мои друзья, необязательно артисты. Как часто случается на 70-летиях, были и мои любимые врачи.
- Раньше вам пытались к круглым датам присваивать звания, например, народный артист России, а вы от них отказывались. На этот раз не пришлось?
С женой Оксаной в прошлом году отметили 40-летие семейной жизни. Фото: личная страница Оксаны Ярмольник в социальной сети
- Я просто знаю два-три телефона, по которым можно позвонить и попросить, чтобы не возвращались к этому вопросу… Я отношусь к званию «народный артист» невероятно уважительно, когда речь идет об Ульянове, Яковлеве, Гриценко, Табакове. Сегодняшнее звание «народный артист» как-то утратило свою ценность: народные артисты стали другие. Это не значит, что я кого-то обвиняю в том, что он недостоин. Просто очень уж много сегодня стало народных артистов! В конце концов в СССР в этом звании был какой-то практический, коммерческий, если хотите, смысл. Тебе платили другие деньги.
Если ты ехал на гастроли, то в купе СВ, а потом в гостинице жил в люксе. Мог претендовать на квартиру с дополнительными квадратными метрами. На афише твое имя выделяли красной строкой. Ну, какие-то такие вещи, абсолютно советские. А сегодня я даже не знаю, какой смысл в том, что тебя обзывают народным артистом.
«С Сашей Абдуловым стучались к режиссерам: «Хорошие молодые актеры не нужны?»
С лучшим другом Александром Абдуловым, которому в прошлом году могло бы исполниться 70. Фото: Globl Look Press
- С каким ощущением вы сейчас пересматриваете свои ранние работы? Например, фильм «Сыщик» (18+), где вы играете преступника по кличке Гнус, или «Возвращение резидента», где вы играете молодого циничного киллера Чарли Брайтона? Это все-таки неожиданно - сейчас включить телевизор и увидеть, как Ярмольник бегает с пистолетом за Георгием Жженовым…
- Ну это мое начало, я так завоевывал зрителя - с пистолетом в руках! Если серьезно, это были замечательные годы, я невероятно благодарен Вениамину Давыдовичу Дорману за то, что он меня взял в свою легендарную картину «Возвращение резидента». Не знаю, насколько это серьезные актерские работы, но сам процесс, общение с Дорманом, с Георгием Степановичем Жженовым, с моей крестной мамой в кино, вторым режиссером на Студии имени Горького Беллочкой Дунаевой, вспоминаю с огромной нежностью. Но вообще есть ощущение, что это уже из какой-то другой жизни. Что это уже не очень-то я.
Когда-то, если меня звали в кино, я бежал со всех ног, не сильно выясняя, что это за роль и что за фильм. Студентами мы с Сашей Абдуловым перелезали через забор на «Мосфильме» и стучались в каждую комнату в производственном корпусе, где сидели съемочные группы и именитые режиссеры. Заглядывали и говорили: «Хорошие молодые артисты не нужны?» Нам говорили: «Мальчики, вы уже вчера были, уйдите, ради бога, закройте дверь!»
Я этого не стыжусь, мы с Сашкой в этом смысле кайфовали, развлекались. Но, видите, в конце концов допросились!