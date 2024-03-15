Лолита: «Я уже два с половиной месяца не плачу людям зарплату»

Лолита. Фото: Global Look Press 

Певица рассказала журналистам, как последствия скандала сказались на ее финансовом положении и здоровье.

После участия певицы Лолиты в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой были отменены почти все ее выступления. И все это время артистка занималась домашними делами и помощью родственникам. 

Лолита воспринимает все происшедшее философски и уверена, что так было угодно Богу. О причинах так считать она рассказала журналистам после пресс-завтрака премии Муз-ТВ. Сама церемония вручения награды телеканала намечена на 14 июня. 

«Я ненавижу тренажерный зал» 

- Лолита, вы заметно похорошели…

- Мне сказали, что я стала хорошо выглядеть, потому что у меня случился единственный отпуск, который я сама бы никогда не взяла. И он получился таким, каким и должен был быть у меня после 40 лет. 

- Вы похудели… 

 - Я смотрю по вещам. Если брюки тяжело сходятся, то значит набрала. 

- Фитнесом занялись…

- Я же не любитель фитнеса. 

- А как вы поддерживаете свою физическую форму? 

- Швабра, сикатор. Ребята, я не кокетничаю, но я ненавижу тренажерный зал. Стрижка кустов заменяет мне фитнес и доставляет моральное и эмоциональное удовольствие. 

- Еще вы подстриглись… 

- Я заросла за два с половиной месяца, а потом пошла и подстриглась. Когда занимаешься кустами, собакой, родственниками тебе в принципе все равно, как ты выглядишь.

- А вот поклонникам не все равно. Кстати, они вам когда-нибудь дарили что-то неприятное? 

- Самый неприятный подарок - это тот, который произошел в виду отмены концертов. Других нет. Все, что делают поклонники, - это всегда в удовольствие, потому что это идет от чистого сердца. 

- Но есть то, что вам дарить нежелательно? 

- Все мои друзья знают, что собак мне дарить нельзя, особенно после смерти моей собаки. И я дала клятву, что я беру только тех, кто ко мне приблудят. Получилось так, что ко мне прибилась собака, и теперь ей уже пять лет. Но живых существ я не приму, потому что у меня нет возможности за ними ухаживать. 

Лолита на пресс-завтраке премии канала Муз-ТВ. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro 

- В основном у вас беспородные животные. Почему? 

- У меня пес подобранный, коты тоже. Дворняги также любят своих хозяев. Просто не нужно уделять так много времени стрижке их ногтей, расчесыванию. Встал, пришел, поцеловал, лизнул, воняет псиной. А у меня собака такая, что любит и мороз, и холод, и маму. 

- Как обычно проходил ваш день после всего случившегося? 

- Проснулась в семь утра, а в восемь уже стекла моешь, либо ездишь за продуктами, либо ходишь со шваброй. Если дико подрался пес, то это означало уколы. Я сама их не умею делать, к нам приходил сосед, промывать собаке раны тоже было страшновато.  

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«Я выходили на улицу с ожиданием, что кто-то плюнет мне в спину» 

- Кто-нибудь из коллег или друзей перестал общаться с вами после скандала на вечеринке? 

- Нет. Ни один человек от меня не открестился, не отказался, не предал меня анафеме. Наоборот, коллеги мне звонили и выражали соболезнования. Я сказала: «Ребята, но я же не умерла». Но зато я услышала, как это будет выглядеть, когда я сдохну, потому что кто-то плакал в трубку. 

Я выходила на улицу с ожиданием, что кто-то плюнет в спину. А люди, наоборот, фотографируются и спрашивают: «А когда же вы вернетесь?». Где вот эти самые люди, которые пишут невероятное количество хейта? Я ни одного не встретила. 

- Вы недавно сказали, что готовы петь за еду. А что еще готовы делать за нее? 

- Все. Еда – это же смысл жизни. 

- А за алкоголь? 

- Нет. Я позволяю себе алкоголь раз в два-три месяца, потому что чаще не могу - у меня нет такой потребности. А вот в вышеназванный срок обязательно происходит какой-нибудь юбилей, праздник. И когда ты сидишь и не выпиваешь, то не соответствуешь компании. У меня в окружении нет ни одного трезвенника. 

- Какие качества вы в себе открыли после отмены? 

- Что я стойкая, не вышибаюсь по всем поводам, не теряю сознание и смотрю на все, как на естественный процесс. 

- А депрессия вас накрывала? 

- Нет. Была только усталость и дикое повышение давления. Приехала скорая помощь и спросила: «А вы чего?». А я ответила, что мало того, что устала, так еще и сказались последствия этой вечеринки. 

А скорая мне сказала: «Знаете, когда мы ездим по Москве, то такое видим, что эта вечеринка – просто скопище ангелов…». Врач мне разъяснила, что это не то, из-за чего стоит зарабатывать инсульт. Ну вот так случилось и случилось! 

 Вы сейчас общаетесь с Настей Ивлеевой? 

- И с Настей, и с остальными. Мы не прерывали человеческие отношения ни на шаг. Мы очень заботливо относимся друг к другу. 

Настя являлась лицом вечеринки, а не организатором. А я была в концертном костюме. От того, что так сложились планеты, и мы попали под раздачу, в этом есть провидение Господа. 

Я считаю, что все закономерно, иначе я бы уже лежала в больнице с каким-нибудь тяжелым заболеванием, потому что я была настолько вымотана... Мне кажется, что Бог правильно убрал от меня это.   

Лолита. Фото: Global Look Press  

- У вас приостановлены практически все выступления. Как у вас сейчас с деньгами?  

- Я уже два с половиной месяца не плачу людям зарплату. Я выплатила все, что у меня было по расписанию, вернула деньги всем клиентам за корпоративы, но дальше я должна думать о своей семье. Поэтому больше материально потерял мой коллектив.   

- Люди уже увольняются? 

- Пока никто не увольняется. Мы смотрим, ждем, как все получится. Мои привыкли хорошо зарабатывать, они все планируют. Я всегда много вкладываю в работу. Это не значит, что ты получил гонорар, выдал зарплаты, а твои расходы никого не волнуют. 

Ты сам во все вкладываешь, и дальше коллектив живет на то, во что ты вкладываешь бесконечно. 

А сейчас я должна поразмыслить над тем, что у меня отложено, чтобы все было безболезненно для семьи. Мне нельзя болеть, потому что на восстановление здоровья понадобятся немалые деньги. Это самое дорогое и то, что не чинится. 

Мне сейчас надо посмотреть, какую сумму выделять, чтобы в семье не чувствовали моей безработицы. 

- А вы вообще расточительный человек? 

- Я на работу расточительна, а на личное нет. Я же не выросла с серебряной ложкой во рту. Я знаю, что такое полное отсутствие денег. 

Понимала, что наступит период, когда у тебя снова их не будет. Я старалась его избегать, поэтому всегда откладывала какую-то сумму. 

Моей маме 81, у меня есть ребенок. Я могу быть какой угодно безбашенной, но когда касается их, я должна знать про финансовые запасы. В конце концов у меня есть квартира, которую я могу продать. 

- Какая у вас сейчас пенсия? 

- Пенсия копеечная – 23 000 рублей, учитывая, какие налоги я плачу. В прошлом году я заплатила не меньше 10 миллионов налогов. 

- Как вы думаете, когда эти отмены закончатся? 

- Я же не Бог. Не знаю, сколько продлится этот период, просто принимаю это смиренно. Так сложились обстоятельства. Я не могу на них повлиять. Так почему я должна тратить свои нервы, убиваться, лежать в больнице? Кто будет ухаживать за мной, если со мной что-то случится? 

- Вы ведь и родственникам продолжаете помогать... 

-- Я до сих пор помогаю разным людям. Просто сейчас чуть меньше.  

«Не с кем хотеть отношений, потому что мне нужен человек зрелый» 

- Сейчас весна – пора любви. Не занято ли ваше сердце? 

- Во-первых, у меня нет времени, во-вторых, стоящего объекта. 

- Вы же говорили, что у вас много свободного времени… 

- Я его потратила на домашнее хозяйство, на решение проблем близких. С кем я могла познакомиться в этом графике? 

- А вам самой не хочется новых отношений? 

- Нет, не хочется. Хотеться должно тогда, когда все естественно, когда это созреет. А пока не с кем хотеть отношений, потому что мне нужен человек зрелый. 

Лолита. Фото: Global Look Press  

- А что думаете о романах с женатыми мужчинами? 

- Это дико неудобно. В праздники он с женой, а ты что? К тебе только забегают. Я себя слишком люблю, чтобы из-за какого-то мужика сидеть дома и блюсти ему верность, пока он будет заниматься сексом с женой. 

Это надо так себя не любить, чтобы верить обещаниям: «Я от нее уйду и обязательно на тебе женюсь». Нет, это не моя история. Ко мне клеились пара женатых, но я очень быстро говорила: «Нет», потому что я люблю свободу и не хочу прятаться по углам. Мне нравится ходить за ручку, в рестораны, а не ждать, как бы меня там не увидели. 

Я и мужьям своим не изменяла, потому что это опасно. 

- Что для вас сейчас значит счастье? 

- Нет работы – хотел работы. Нет денег – хотел денег. Нет мужика – хотела мужика, сумку, колечко в конце концов. 

А когда взрослеешь, просто хочешь здоровья близким и мира во всем мире! Вот это и есть счастье, но к нему нужно прийти!  

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