Лолита: «Я уже два с половиной месяца не плачу людям зарплату»

После участия певицы Лолиты в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой были отменены почти все ее выступления. И все это время артистка занималась домашними делами и помощью родственникам.
Лолита воспринимает все происшедшее философски и уверена, что так было угодно Богу. О причинах так считать она рассказала журналистам после пресс-завтрака премии Муз-ТВ. Сама церемония вручения награды телеканала намечена на 14 июня.
«Я ненавижу тренажерный зал»
- Лолита, вы заметно похорошели…
- Мне сказали, что я стала хорошо выглядеть, потому что у меня случился единственный отпуск, который я сама бы никогда не взяла. И он получился таким, каким и должен был быть у меня после 40 лет.
- Вы похудели…
- Я смотрю по вещам. Если брюки тяжело сходятся, то значит набрала.
- Фитнесом занялись…
- Я же не любитель фитнеса.
- А как вы поддерживаете свою физическую форму?
- Швабра, сикатор. Ребята, я не кокетничаю, но я ненавижу тренажерный зал. Стрижка кустов заменяет мне фитнес и доставляет моральное и эмоциональное удовольствие.
- Еще вы подстриглись…
- Я заросла за два с половиной месяца, а потом пошла и подстриглась. Когда занимаешься кустами, собакой, родственниками тебе в принципе все равно, как ты выглядишь.
- А вот поклонникам не все равно. Кстати, они вам когда-нибудь дарили что-то неприятное?
- Самый неприятный подарок - это тот, который произошел в виду отмены концертов. Других нет. Все, что делают поклонники, - это всегда в удовольствие, потому что это идет от чистого сердца.
- Но есть то, что вам дарить нежелательно?
- Все мои друзья знают, что собак мне дарить нельзя, особенно после смерти моей собаки. И я дала клятву, что я беру только тех, кто ко мне приблудят. Получилось так, что ко мне прибилась собака, и теперь ей уже пять лет. Но живых существ я не приму, потому что у меня нет возможности за ними ухаживать.
Лолита на пресс-завтраке премии канала Муз-ТВ. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- В основном у вас беспородные животные. Почему?
- У меня пес подобранный, коты тоже. Дворняги также любят своих хозяев. Просто не нужно уделять так много времени стрижке их ногтей, расчесыванию. Встал, пришел, поцеловал, лизнул, воняет псиной. А у меня собака такая, что любит и мороз, и холод, и маму.
- Как обычно проходил ваш день после всего случившегося?
- Проснулась в семь утра, а в восемь уже стекла моешь, либо ездишь за продуктами, либо ходишь со шваброй. Если дико подрался пес, то это означало уколы. Я сама их не умею делать, к нам приходил сосед, промывать собаке раны тоже было страшновато.
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«Я выходили на улицу с ожиданием, что кто-то плюнет мне в спину»
- Кто-нибудь из коллег или друзей перестал общаться с вами после скандала на вечеринке?
- Нет. Ни один человек от меня не открестился, не отказался, не предал меня анафеме. Наоборот, коллеги мне звонили и выражали соболезнования. Я сказала: «Ребята, но я же не умерла». Но зато я услышала, как это будет выглядеть, когда я сдохну, потому что кто-то плакал в трубку.
Я выходила на улицу с ожиданием, что кто-то плюнет в спину. А люди, наоборот, фотографируются и спрашивают: «А когда же вы вернетесь?». Где вот эти самые люди, которые пишут невероятное количество хейта? Я ни одного не встретила.
- Вы недавно сказали, что готовы петь за еду. А что еще готовы делать за нее?
- Все. Еда – это же смысл жизни.
- А за алкоголь?
- Нет. Я позволяю себе алкоголь раз в два-три месяца, потому что чаще не могу - у меня нет такой потребности. А вот в вышеназванный срок обязательно происходит какой-нибудь юбилей, праздник. И когда ты сидишь и не выпиваешь, то не соответствуешь компании. У меня в окружении нет ни одного трезвенника.
- Какие качества вы в себе открыли после отмены?
- Что я стойкая, не вышибаюсь по всем поводам, не теряю сознание и смотрю на все, как на естественный процесс.
- А депрессия вас накрывала?
- Нет. Была только усталость и дикое повышение давления. Приехала скорая помощь и спросила: «А вы чего?». А я ответила, что мало того, что устала, так еще и сказались последствия этой вечеринки.
А скорая мне сказала: «Знаете, когда мы ездим по Москве, то такое видим, что эта вечеринка – просто скопище ангелов…». Врач мне разъяснила, что это не то, из-за чего стоит зарабатывать инсульт. Ну вот так случилось и случилось!
Вы сейчас общаетесь с Настей Ивлеевой?
- И с Настей, и с остальными. Мы не прерывали человеческие отношения ни на шаг. Мы очень заботливо относимся друг к другу.
Настя являлась лицом вечеринки, а не организатором. А я была в концертном костюме. От того, что так сложились планеты, и мы попали под раздачу, в этом есть провидение Господа.
Я считаю, что все закономерно, иначе я бы уже лежала в больнице с каким-нибудь тяжелым заболеванием, потому что я была настолько вымотана... Мне кажется, что Бог правильно убрал от меня это.
Лолита. Фото: Global Look Press
- У вас приостановлены практически все выступления. Как у вас сейчас с деньгами?
- Я уже два с половиной месяца не плачу людям зарплату. Я выплатила все, что у меня было по расписанию, вернула деньги всем клиентам за корпоративы, но дальше я должна думать о своей семье. Поэтому больше материально потерял мой коллектив.
- Люди уже увольняются?
- Пока никто не увольняется. Мы смотрим, ждем, как все получится. Мои привыкли хорошо зарабатывать, они все планируют. Я всегда много вкладываю в работу. Это не значит, что ты получил гонорар, выдал зарплаты, а твои расходы никого не волнуют.
Ты сам во все вкладываешь, и дальше коллектив живет на то, во что ты вкладываешь бесконечно.
А сейчас я должна поразмыслить над тем, что у меня отложено, чтобы все было безболезненно для семьи. Мне нельзя болеть, потому что на восстановление здоровья понадобятся немалые деньги. Это самое дорогое и то, что не чинится.
Мне сейчас надо посмотреть, какую сумму выделять, чтобы в семье не чувствовали моей безработицы.
- А вы вообще расточительный человек?
- Я на работу расточительна, а на личное нет. Я же не выросла с серебряной ложкой во рту. Я знаю, что такое полное отсутствие денег.
Понимала, что наступит период, когда у тебя снова их не будет. Я старалась его избегать, поэтому всегда откладывала какую-то сумму.
Моей маме 81, у меня есть ребенок. Я могу быть какой угодно безбашенной, но когда касается их, я должна знать про финансовые запасы. В конце концов у меня есть квартира, которую я могу продать.
- Какая у вас сейчас пенсия?
- Пенсия копеечная – 23 000 рублей, учитывая, какие налоги я плачу. В прошлом году я заплатила не меньше 10 миллионов налогов.
- Как вы думаете, когда эти отмены закончатся?
- Я же не Бог. Не знаю, сколько продлится этот период, просто принимаю это смиренно. Так сложились обстоятельства. Я не могу на них повлиять. Так почему я должна тратить свои нервы, убиваться, лежать в больнице? Кто будет ухаживать за мной, если со мной что-то случится?
- Вы ведь и родственникам продолжаете помогать...
-- Я до сих пор помогаю разным людям. Просто сейчас чуть меньше.
«Не с кем хотеть отношений, потому что мне нужен человек зрелый»
- Сейчас весна – пора любви. Не занято ли ваше сердце?
- Во-первых, у меня нет времени, во-вторых, стоящего объекта.
- Вы же говорили, что у вас много свободного времени…
- Я его потратила на домашнее хозяйство, на решение проблем близких. С кем я могла познакомиться в этом графике?
- А вам самой не хочется новых отношений?
- Нет, не хочется. Хотеться должно тогда, когда все естественно, когда это созреет. А пока не с кем хотеть отношений, потому что мне нужен человек зрелый.
Лолита. Фото: Global Look Press
- А что думаете о романах с женатыми мужчинами?
- Это дико неудобно. В праздники он с женой, а ты что? К тебе только забегают. Я себя слишком люблю, чтобы из-за какого-то мужика сидеть дома и блюсти ему верность, пока он будет заниматься сексом с женой.
Это надо так себя не любить, чтобы верить обещаниям: «Я от нее уйду и обязательно на тебе женюсь». Нет, это не моя история. Ко мне клеились пара женатых, но я очень быстро говорила: «Нет», потому что я люблю свободу и не хочу прятаться по углам. Мне нравится ходить за ручку, в рестораны, а не ждать, как бы меня там не увидели.
Я и мужьям своим не изменяла, потому что это опасно.
- Что для вас сейчас значит счастье?
- Нет работы – хотел работы. Нет денег – хотел денег. Нет мужика – хотела мужика, сумку, колечко в конце концов.
А когда взрослеешь, просто хочешь здоровья близким и мира во всем мире! Вот это и есть счастье, но к нему нужно прийти!