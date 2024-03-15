Лолита: «Я уже два с половиной месяца не плачу людям зарплату»

- В основном у вас беспородные животные. Почему?

- У меня пес подобранный, коты тоже. Дворняги также любят своих хозяев. Просто не нужно уделять так много времени стрижке их ногтей, расчесыванию. Встал, пришел, поцеловал, лизнул, воняет псиной. А у меня собака такая, что любит и мороз, и холод, и маму.

- Как обычно проходил ваш день после всего случившегося?

- Проснулась в семь утра, а в восемь уже стекла моешь, либо ездишь за продуктами, либо ходишь со шваброй. Если дико подрался пес, то это означало уколы. Я сама их не умею делать, к нам приходил сосед, промывать собаке раны тоже было страшновато.

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«Я выходили на улицу с ожиданием, что кто-то плюнет мне в спину»

- Кто-нибудь из коллег или друзей перестал общаться с вами после скандала на вечеринке?

- Нет. Ни один человек от меня не открестился, не отказался, не предал меня анафеме. Наоборот, коллеги мне звонили и выражали соболезнования. Я сказала: «Ребята, но я же не умерла». Но зато я услышала, как это будет выглядеть, когда я сдохну, потому что кто-то плакал в трубку.

Я выходила на улицу с ожиданием, что кто-то плюнет в спину. А люди, наоборот, фотографируются и спрашивают: «А когда же вы вернетесь?». Где вот эти самые люди, которые пишут невероятное количество хейта? Я ни одного не встретила.

- Вы недавно сказали, что готовы петь за еду. А что еще готовы делать за нее?

- Все. Еда – это же смысл жизни.

- А за алкоголь?

- Нет. Я позволяю себе алкоголь раз в два-три месяца, потому что чаще не могу - у меня нет такой потребности. А вот в вышеназванный срок обязательно происходит какой-нибудь юбилей, праздник. И когда ты сидишь и не выпиваешь, то не соответствуешь компании. У меня в окружении нет ни одного трезвенника.

- Какие качества вы в себе открыли после отмены?

- Что я стойкая, не вышибаюсь по всем поводам, не теряю сознание и смотрю на все, как на естественный процесс.

- А депрессия вас накрывала?

- Нет. Была только усталость и дикое повышение давления. Приехала скорая помощь и спросила: «А вы чего?». А я ответила, что мало того, что устала, так еще и сказались последствия этой вечеринки.

А скорая мне сказала: «Знаете, когда мы ездим по Москве, то такое видим, что эта вечеринка – просто скопище ангелов…». Врач мне разъяснила, что это не то, из-за чего стоит зарабатывать инсульт. Ну вот так случилось и случилось!

Вы сейчас общаетесь с Настей Ивлеевой?

- И с Настей, и с остальными. Мы не прерывали человеческие отношения ни на шаг. Мы очень заботливо относимся друг к другу.

Настя являлась лицом вечеринки, а не организатором. А я была в концертном костюме. От того, что так сложились планеты, и мы попали под раздачу, в этом есть провидение Господа.

Я считаю, что все закономерно, иначе я бы уже лежала в больнице с каким-нибудь тяжелым заболеванием, потому что я была настолько вымотана... Мне кажется, что Бог правильно убрал от меня это.