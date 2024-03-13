Жанна Бадоева: «Мне нравится, когда дети не сидят на шее у родителей, а двигаются и растут»

- Была ли история на съемках, когда все пошло не по плану из-за непосредственности участников?

- (Смеется.) Конечно, очень много. Одну из таких снимали несколько часов, притом что сюжет в эфире занимает минут десять. Был у нас мальчик, который лепил пельмени (Леша Васильев, 5 лет, Астрахань). Было поздно, все устали. И парень начал делать все что угодно - танцевал, уходил, приходил, пел, - кроме пельменей. Которые нам надо было снять! Мы пытались подвести его к этой кулинарии, а он просто хохочет, занимается всем остальным, но ничего не собирается готовить. Или была еще девочка-ветеринар (Алиса Базаркулова, 4 года, Москва): вот захотелось ей акуле глазки закапать, и всё.

Мы пытаемся выспросить, что нужно делать, если у акулы болит животик и так далее, а ей хоть бы что. «Закапать глазки» - и хохочет. Снимали все это часа два. Поэтому в кадре на момент выхода программы я выгляжу, скажем так, немного утомленной и адекватной тому самому дню, когда все это происходило. В итоге девочка лечит животных, а ведущая сидит с недовольным лицом. Почему - непонятно (смеется). Никто же не знает, что остается за кадром. Дети не будут идти на поводу, если не хотят чего-то делать сами. В этом тоже огромный нюанс нашего проекта.

- А вы умеете отключать режим мамы во время съемок?

- Такой режим у меня активируется, когда возникает реальная опасность: ребенок вдруг начинает идти по краю сцены, где высоко и можно упасть, сразу начинаю переживать. Был бы мой ребенок - уже бежала бы спасать. Да, иногда мы опекаем наших детей гораздо больше, чем требует ситуация. Зато когда на съемках нужно подыграть, я всегда готова. Все это уже проходила со своими детьми (Борис, 25 лет, и Лолита, 19 лет): и лошадкой была, и танцевала, и бегала, и все остальное. Это скорее не режим мамы, а обычный режим общения с детьми. Я-то думала, что уже забыла, что это. Но нет, снова стала лошадкой, коровкой, тигром и зайцем.

«Почему каждый зритель должен меня любить?»

- Чем именно ваш конферанс отличается от работы предыдущего ведущего, как считаете?

- Я совершенно другая: иначе говорю, иначе реагирую. Мы отличаемся максимально. И это норма. Ведь я никогда не буду подражать никому, даже если мне нравится работа этого человека.

- Почему?

- Подражание - это неправда и огромный минус. Можно быть правдивым, только будучи собой.

- В соцсетях получаете ли хейт или, наоборот, поддержку после смены предыдущего ведущего? Аудитория не всегда принимает резкую «перестройку».

- Когда я принимала приглашение работать в проекте, конечно, в облаках не витала. Проглотила хорошую «таблетку» от хейта: просто не читаю негативные комментарии. Все. Когда люди говорят, что кто-то хороший, а кто-то плохой, это всего лишь эмоции, оспорить которые невозможно. Почему каждый зритель должен меня любить? Я понимала - могу и буду работать так, как я умею. Нужно просто любить свое дело и заниматься тем, что доставляет удовольствие.

- Но есть и конструктивная критика.

- Да, есть люди, которые умеют ее высказывать. К ним часто прислушиваюсь. А еще я сама настолько самокритична, что почти никогда не бываю довольна собой. Несмотря на то что многие обвиняют меня в самолюбовании. Так что критика со стороны задевает куда меньше, чем я сама могу задеть. Не читаю и не слушаю, просто делаю свое дело. Чтобы заслужить внимание публики, нужно работать.

«Не мечтаю, когда же мой ребенок получит Нобелевскую премию»

- Какой суперспособностью или специальным навыком вы хотели бы наделить собственных детей?

- Помимо доброты и трудолюбия, мне кажется, важно, чтобы любой человек умел любить себя.

- И это говорит экстремально самокритичная Жанна Бадоева?

- Да. Любить себя очень важно. Мы так часто и много себя ругаем, что это уже идет во вред. За то, что плохие родители, плохие студенты, плохие спортсмены, плохие жены и мужья, а еще лишнюю булку съели. Вот хорошо бы научиться посмотреть на себя отстраненно, увидеть все хорошее, на что мы способны, и уметь хвалить за это. Так и появляется вера в себя и свои силы. А это исключительно важно. Страх - «я не смогу, я не умная, не талантливая, не способная» - всегда присутствует. Нужно постепенно от этого избавляться.

- Чем Лолита и Борис удивляют вас в последнее время?

- Лолита еще учится в школе, Борис уже взрослый, но тем не менее, когда я им подсказываю, как лучше и грамотнее поступать, вижу - соглашаются, но делают по-своему. И думаю: «Почему же они не могут сделать так, как я говорю?» А потом смотрю - у Бориса получается. Решение, которое он придумал сам, срабатывает. И тогда я удивляюсь: ничего себе! Оказывается, мой опыт - это всего лишь мой опыт. А сын, которого я воспитала, умеет сам думать, анализировать, делать самостоятельные шаги. Мне нравится, когда дети не сидят на шее у родителей, а двигаются и растут.

- Лолита тоже?

- Да, она учится в мультимедийной арт-школе и снимает для фестиваля фильмы с одноклассниками. Писала сама сценарий, сама монтировала - в новейших профессиональных программах ориентируется очень легко. Даже втех, в которых я, телеведущая, не умею работать. Настолько прогрессивные сейчас дети! Работают и быстро, и легко, и смело. У меня вот такой смелости не было.

- Есть ли ожидания в отношении детей, которые оправдались или, наоборот, не сбылись?