Жанна Бадоева: «Мне нравится, когда дети не сидят на шее у родителей, а двигаются и растут»

Профессиональная путешественница Жанна Бадоева не только сумела конвертировать тягу к изучению мира в успех, но и развила его: теперь телеведущая знакомит зрителя со спецификой и культурой разных стран мира («Жизнь других»), а еще представляет таланты детей в шоу «Лучше всех!», вернувшемся в эфир Первого канала после небольшой паузы. Новая работа приносит Жанне удовольствие, но, безусловно, выматывает. Поэтому журнал «Телепрограмма» решил обсудить с Бадоевой мотивацию к бесконечным съемкам, ресурс материнского инстинкта и даже готовность выйти на пенсию.
- Жанна, как вам работа с детьми в кадре в шоу «Лучше всех!»? Говорят, очень непростое и непредсказуемое занятие...
- Когда я думала над работой в этом проекте, то понимала - это трудозатратные съемки. И все же я даже представить себе не могла, насколько. Я в принципе люблю общаться с детьми и делаю это легко - в тревел-шоу «Жизнь других» (12+) в детских садах во всех странах мира на всех языках. Никаких сложностей с этим нет. Но в проекте «Лучше всех!» после первого пула съемок лежала пластом и не понимала: то ли заболела, то ли умираю, то ли просто устала.
Не могла ни ходить, ни говорить, ни двигаться! Вот до такой степени отдавалась этому шоу, потому что с детьми иначе невозможно: с ними можно или отстраниться полностью, или максимально погружаться. Отстраняться я не умею (смеется). Да и не хочу - мне и интересно, и нравится работать. И очень, конечно, сложно - даже для взрослого человека.
«Снова стала лошадкой, коровкой, тигром и зайцем»
- Чем сильнее всего поражают участники шоу «Лучше всех!»?
- Могу сказать так: дети настолько активные, талантливые и умные, что порой удивляешься, как такое может быть. Хотя я уже на этом свете чуть-чуть пожила, многое видела. И вот приходят участники в четыре года, и я вижу, что они умеют то, чего я никогда в жизни не делала и никогда уже не сделаю. Буквально кладезь знаний.
Как можно такое количество информации хранить в голове? Или в таком возрасте знать историю Древнего Рима? Или биографию, стихи Иосифа Бродского. Как это? Все без запинки, все четко. Про спорт вообще молчу. Малышка так сильно жмет мне руку, что по-настоящему больно, я не притворяюсь. Что же будет, когда им будет по 24 года? Поразительно.
Юные участники «Лучше всех!» не только удивляют, но и смешат ведущую. Фото: Первый канал
- Была ли история на съемках, когда все пошло не по плану из-за непосредственности участников?
- (Смеется.) Конечно, очень много. Одну из таких снимали несколько часов, притом что сюжет в эфире занимает минут десять. Был у нас мальчик, который лепил пельмени (Леша Васильев, 5 лет, Астрахань). Было поздно, все устали. И парень начал делать все что угодно - танцевал, уходил, приходил, пел, - кроме пельменей. Которые нам надо было снять! Мы пытались подвести его к этой кулинарии, а он просто хохочет, занимается всем остальным, но ничего не собирается готовить. Или была еще девочка-ветеринар (Алиса Базаркулова, 4 года, Москва): вот захотелось ей акуле глазки закапать, и всё.
Мы пытаемся выспросить, что нужно делать, если у акулы болит животик и так далее, а ей хоть бы что. «Закапать глазки» - и хохочет. Снимали все это часа два. Поэтому в кадре на момент выхода программы я выгляжу, скажем так, немного утомленной и адекватной тому самому дню, когда все это происходило. В итоге девочка лечит животных, а ведущая сидит с недовольным лицом. Почему - непонятно (смеется). Никто же не знает, что остается за кадром. Дети не будут идти на поводу, если не хотят чего-то делать сами. В этом тоже огромный нюанс нашего проекта.
- А вы умеете отключать режим мамы во время съемок?
- Такой режим у меня активируется, когда возникает реальная опасность: ребенок вдруг начинает идти по краю сцены, где высоко и можно упасть, сразу начинаю переживать. Был бы мой ребенок - уже бежала бы спасать. Да, иногда мы опекаем наших детей гораздо больше, чем требует ситуация. Зато когда на съемках нужно подыграть, я всегда готова. Все это уже проходила со своими детьми (Борис, 25 лет, и Лолита, 19 лет): и лошадкой была, и танцевала, и бегала, и все остальное. Это скорее не режим мамы, а обычный режим общения с детьми. Я-то думала, что уже забыла, что это. Но нет, снова стала лошадкой, коровкой, тигром и зайцем.
«Почему каждый зритель должен меня любить?»
- Чем именно ваш конферанс отличается от работы предыдущего ведущего, как считаете?
- Я совершенно другая: иначе говорю, иначе реагирую. Мы отличаемся максимально. И это норма. Ведь я никогда не буду подражать никому, даже если мне нравится работа этого человека.
- Почему?
- Подражание - это неправда и огромный минус. Можно быть правдивым, только будучи собой.
- В соцсетях получаете ли хейт или, наоборот, поддержку после смены предыдущего ведущего? Аудитория не всегда принимает резкую «перестройку».
- Когда я принимала приглашение работать в проекте, конечно, в облаках не витала. Проглотила хорошую «таблетку» от хейта: просто не читаю негативные комментарии. Все. Когда люди говорят, что кто-то хороший, а кто-то плохой, это всего лишь эмоции, оспорить которые невозможно. Почему каждый зритель должен меня любить? Я понимала - могу и буду работать так, как я умею. Нужно просто любить свое дело и заниматься тем, что доставляет удовольствие.
- Но есть и конструктивная критика.
- Да, есть люди, которые умеют ее высказывать. К ним часто прислушиваюсь. А еще я сама настолько самокритична, что почти никогда не бываю довольна собой. Несмотря на то что многие обвиняют меня в самолюбовании. Так что критика со стороны задевает куда меньше, чем я сама могу задеть. Не читаю и не слушаю, просто делаю свое дело. Чтобы заслужить внимание публики, нужно работать.
«Не мечтаю, когда же мой ребенок получит Нобелевскую премию»
- Какой суперспособностью или специальным навыком вы хотели бы наделить собственных детей?
- Помимо доброты и трудолюбия, мне кажется, важно, чтобы любой человек умел любить себя.
- И это говорит экстремально самокритичная Жанна Бадоева?
- Да. Любить себя очень важно. Мы так часто и много себя ругаем, что это уже идет во вред. За то, что плохие родители, плохие студенты, плохие спортсмены, плохие жены и мужья, а еще лишнюю булку съели. Вот хорошо бы научиться посмотреть на себя отстраненно, увидеть все хорошее, на что мы способны, и уметь хвалить за это. Так и появляется вера в себя и свои силы. А это исключительно важно. Страх - «я не смогу, я не умная, не талантливая, не способная» - всегда присутствует. Нужно постепенно от этого избавляться.
- Чем Лолита и Борис удивляют вас в последнее время?
- Лолита еще учится в школе, Борис уже взрослый, но тем не менее, когда я им подсказываю, как лучше и грамотнее поступать, вижу - соглашаются, но делают по-своему. И думаю: «Почему же они не могут сделать так, как я говорю?» А потом смотрю - у Бориса получается. Решение, которое он придумал сам, срабатывает. И тогда я удивляюсь: ничего себе! Оказывается, мой опыт - это всего лишь мой опыт. А сын, которого я воспитала, умеет сам думать, анализировать, делать самостоятельные шаги. Мне нравится, когда дети не сидят на шее у родителей, а двигаются и растут.
- Лолита тоже?
- Да, она учится в мультимедийной арт-школе и снимает для фестиваля фильмы с одноклассниками. Писала сама сценарий, сама монтировала - в новейших профессиональных программах ориентируется очень легко. Даже втех, в которых я, телеведущая, не умею работать. Настолько прогрессивные сейчас дети! Работают и быстро, и легко, и смело. У меня вот такой смелости не было.
- Есть ли ожидания в отношении детей, которые оправдались или, наоборот, не сбылись?
С сыном Борисом и дочерью Лолитой: «Мне нравится их поколение». Фото: личная страница Жанны Бадоевой в социальной сети
- Я - мама, которая ничего специально от детей не ждет. Я не сижу и не мечтаю, когда же мой ребенок получит Нобелевскую премию. Мне хочется, чтоб дети шли своим путем, были счастливы и довольны. Вот моя мама до сих пор иногда нет-нет да и проговорится: «Как было бы хорошо, если бы ты нашла наконец нормальную работу» (смеется). Для нее было бы приятнее, если б я не летала по 30 часов в сутки, а приходила в офис, сидела, работала, потом уходила. А я вот всегда поддержу детей во всем. Захочет Лолита стать режиссером? Пожалуйста. Нравится психология? Пробуй. Мода? Вперед. Я никогда не скажу: «Не иди в эту сферу, там большая конкуренция и ничего не добьешься». Каждый человек должен сам преодолевать свой путь.
- Что же, молчать все время, отстраненно наблюдая? Это буддизм какой-то получается.
- Нет, можно высказывать мнение. Отвечать, если спрашивает совета. Но ожидать или навязывать - нет. Я жду, чтобы дети были счастливы и реализованы. Если будут еще на этом и хорошо зарабатывать, вообще прекрасно. Надо - всегда приду на помощь. Но я не из тех, кто считает, что дети - наше продолжение. Вести за ручку всю жизнь не буду.
- Сын уже совсем взрослый. Как вы относитесь к слову «бабушка»? Примеряли на себя эту святую и благородную должность?
- Не знаю почему, но при слове «бабушка» сразу представляется пухленькая старушечка с пирожками и спицами в руках. Такой вот образ со мной не клеится. Зато прекрасно представляю себя бабушкой, которая будет баловать внуков. Об этом я детей сразу предупредила. Как хотите, но ко мне внуков можете приводить за радостью: театр, путешествие, веселье - это ко мне (смеется).
- Вы вообще можете представить себя в пожилом возрасте «на покое» - вне съемок, путешествий и активного образа жизни?
- Одно скажу точно: когда я уже буду на пенсии - да здравствует диван! - и не смогу снимать программы, только тогда перестану путешествовать (смеется). Хотя последние десять с лишним лет моя жизнь проходит в аэропортах, гостиницах, ресторанах и самолетах...
Работа Жанны - постоянные путешествия по миру. Фото: личная страница Жанны Бадоевой в социальной сети
- Некоторые читатели в этом месте смяли журнал и бросили его в корзину.
- Понимаю, что это может звучать как издевательство, но такова специфика профессии. Если меня спрашивают, где я отдыхала, то я отвечаю: нигде. Для того чтобы мне отдохнуть, нужно снова лететь на самолете, жить в гостинице, а ведь я только что оттуда! Так что для меня отдых - это дом. Приготовить и побыть дома, поиграть и даже поговорить с собаками - вот что для меня отдых. И на пенсии мне тоже хотелось бы получать удовольствие от жизни: сидеть с подружками в саду, делать обеды и ужины, ходить в театры и кино, съездить в термы или на море. Главное, чтоб недалеко (смеется). Вот так я вижу себя «на покое». А там - чем черт не шутит? Может, снова что-нибудь придумаю...
«Лучше всех!» 0+
Воскресенье/19.00