Роман Костомаров: «Ты выходишь на лед и под тобой словно два бревна»

В прокат выходит документальный фильм «Роман Костомаров – рожденный дважды». Картина рассказывает о том, как знаменитый фигурист и олимпийский чемпион победил смерть, которая грозила ему из-за последствий ковида, а потом вернулся к нормальной жизни. Она может стать хорошей мотивацией для тех, кто опустил руки и не готов сражаться с темной стороной своей судьбы дальше.

По словам режиссера Михаила Щедринского, только одних интервью было снято на 30 часов. А вообще, на протяжении двух месяцев съемочная группа находилась практически постоянно рядом с Романом и его семьей – супругой, фигуристкой Оксаной Домниной и детьми. Не исключено, что впоследствии зрители увидят и сериал, посвященный победам Романа Костомарова.

Накануне выхода документального проекта на экраны фигурист и его жена пообщались с журналистами.

«Теперь ты получаешь радость от того, что просто прокатился»

- Роман, как вообще начались эти съемки?

- Когда я выходил из больницы, я, конечно, не думал, что приму участие в съемках кино. Мне было абсолютно не до этого. Поначалу я не понимал, как жить дальше, как вернуться домой, боялся показаться детям, встретиться с друзьями.

Мне было больно, тревожно, волнительно, потому что жизнь действительно перевернулась, стала другой.

Первое, что произошло после выхода из больницы, – мы с Ильей Авербухом поехали на шоу в Сочи. Я тогда сказал, что хочу быть рядом с Оксаной и с Ильей, потому что мне хотелось выйти из этой зоны некомфорта и начать заняться привычными делами. Пусть не в коньках, а в кроссовках, но мы сделали специальный номер. Меня поддерживали, и это не могло не вдохновлять.

Тогда я немного подуспокоился после этих событий. А уже потом мне позвонили ребята и предложили делать документальный фильм. Никогда до этого в моей жизни не было такого кино и когда я пообщался с женой, то мы оба подумали: «А почему нет…». Ведь это станет каким-то примером силы духа, характера, преодоления жестоких условий жизни. В первую очередь хотелось быть примером для самого себя. Если ты сам будешь доволен тем, что ты делаешь, то и люди будут чувствовать это.

Я не жалею, что мы согласились работать над кино и уже месяца полтора скучаю по съемочной команде. Ребята практически жили с нами, и что мне нравилось, съемочный процесс был добрым, миролюбивым и не требующим от тебя чего-то напрягающего. Они не мешали жить, существовать, общаться.

Хотя, конечно, порой я уставал от камер, особенно, когда дома что-то происходило, поэтому потом решил: «Нет, дома больше не снимать». И все последующее время снимались какие-то помещения, где давали интервью и жена, и дети, и наши друзья. В общем, фантастические съемки!