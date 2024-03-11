Роман Костомаров: «Ты выходишь на лед и под тобой словно два бревна»

В прокат выходит документальный фильм «Роман Костомаров – рожденный дважды». Картина рассказывает о том, как знаменитый фигурист и олимпийский чемпион победил смерть, которая грозила ему из-за последствий ковида, а потом вернулся к нормальной жизни. Она может стать хорошей мотивацией для тех, кто опустил руки и не готов сражаться с темной стороной своей судьбы дальше.
По словам режиссера Михаила Щедринского, только одних интервью было снято на 30 часов. А вообще, на протяжении двух месяцев съемочная группа находилась практически постоянно рядом с Романом и его семьей – супругой, фигуристкой Оксаной Домниной и детьми. Не исключено, что впоследствии зрители увидят и сериал, посвященный победам Романа Костомарова.
Накануне выхода документального проекта на экраны фигурист и его жена пообщались с журналистами.
«Теперь ты получаешь радость от того, что просто прокатился»
- Роман, как вообще начались эти съемки?
- Когда я выходил из больницы, я, конечно, не думал, что приму участие в съемках кино. Мне было абсолютно не до этого. Поначалу я не понимал, как жить дальше, как вернуться домой, боялся показаться детям, встретиться с друзьями.
Мне было больно, тревожно, волнительно, потому что жизнь действительно перевернулась, стала другой.
Первое, что произошло после выхода из больницы, – мы с Ильей Авербухом поехали на шоу в Сочи. Я тогда сказал, что хочу быть рядом с Оксаной и с Ильей, потому что мне хотелось выйти из этой зоны некомфорта и начать заняться привычными делами. Пусть не в коньках, а в кроссовках, но мы сделали специальный номер. Меня поддерживали, и это не могло не вдохновлять.
Тогда я немного подуспокоился после этих событий. А уже потом мне позвонили ребята и предложили делать документальный фильм. Никогда до этого в моей жизни не было такого кино и когда я пообщался с женой, то мы оба подумали: «А почему нет…». Ведь это станет каким-то примером силы духа, характера, преодоления жестоких условий жизни. В первую очередь хотелось быть примером для самого себя. Если ты сам будешь доволен тем, что ты делаешь, то и люди будут чувствовать это.
Я не жалею, что мы согласились работать над кино и уже месяца полтора скучаю по съемочной команде. Ребята практически жили с нами, и что мне нравилось, съемочный процесс был добрым, миролюбивым и не требующим от тебя чего-то напрягающего. Они не мешали жить, существовать, общаться.
Хотя, конечно, порой я уставал от камер, особенно, когда дома что-то происходило, поэтому потом решил: «Нет, дома больше не снимать». И все последующее время снимались какие-то помещения, где давали интервью и жена, и дети, и наши друзья. В общем, фантастические съемки!
Роман Костомаров. Фото: Global Look Press
- Могли бы вы выделить какие-то эпизоды?
- Например, съемки в Большом театре, где раньше я был всего два раза, а теперь попал туда не как зритель. По нашей команде могли включить и потушить свет, зажечь люстру. Мы попали и на сцену. Это было очень круто, хорошо запомнилось мне. И в фильме этот момент будет отражен яркой краской.
И, конечно, вишенка на торте – мой выход на лед 17 декабря (Роман принял участие в шоу, посвященном 50-летию Ильи Авербуха - прим. ред), когда я смог выступить с Оксаной. Публика была фантастической.
Все меня поддерживали, плакали, аплодировали. Я и сам плакал. Было больно, поскольку ты не можешь делать того, что делал раньше. Конечно, ты понимаешь, как все делать, но ноги больше не слушаются тебя.
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- Каково это – в первый раз выходить на лед после всего случившегося?
- Лед был скользкий, не такой, как раньше. Правда, я сам сразу не мог выйти, мне помогали и Максим Ставиский, и Илья Авербух, и другие ребята. Я не понимал, где то чувство, что было раньше, но ведь теперь ты лишен своих главных частей – ступней и ног. А тут ты выходишь и под тобой какие-то два бревна. Ноги уезжают то вперед, то назад. Я почувствовал себя так, как чувствуют себя звезды на «Ледниковом периоде» (в шоу участвуют известные во всех сферах люди и профессиональные фигуристы - прим. ред). Сейчас меня можно брать как звезду проекта.
Таня (партнерша Романа по фигурному катанию Татьяна Навка - прим. ред), теперь ты моя партнерша, а я звезда. В кино я уже снимался (Смеется). Конечно, во время некоторых тренировок я чувствовал разочарование, но постепенно все получалось. Ты получаешь радость от того, что просто прокатился, и ветер подул тебе в лицо. Понимаешь, что это кайф!
«Я очень боюсь терять своих близких»
- Как ваши родители смогли воспитать такого сильного человека?
- Мы родились в те времена, когда царили жесткие устои и было много разных поговорок. Например, что под лежачий камень вода не течет.
Когда я начал заниматься фигурным катанием, поначалу хотелось все бросить. Ведь все хотят гулять во дворе и быть свободным человеком - от нагрузок и всего остального. Хотелось просто печь картошку.
Но мама мне говорила: «Либо ты будешь печь картошку в масле, либо станешь известным спортсменом, поэтому подумай своей глупой головой». В общем, закалка была довольно жесткая и не только в плане спорта.
Мы достаточно рано стали самостоятельными, и уже с 11 лет я ездил в метро по 45 минут, в автобусе по полчаса. При этом дорога на тренировку в одну сторону занимала полтора часа.
Наверное, мы жесткие, потому что не умеющего плавать кутенка бросают в воду. Родители, конечно, нас любили, но говорили, что делу нужно отдаваться полностью! И тогда тебя ждет успех! А спорт закаляет по-любому!
Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото: Global Look Press
- Осталось ли еще что-то, чего вы боитесь?
- Я очень боюсь терять своих близких, родителей, кого бы то ни было, потому что на моих глазах умирала маленькая собачка. Она с нами прожила 13 лет. Это невозможное зрелище, на разрыв сердца! А что уж говорить о людях...
- Наверное, после выхода этого фильма многие поймут, как хорошо они живут…
- Когда ты сталкиваешься с более глобальными проблемами, в жизни, со здоровьем, какие-то эпизоды, происходящие в твоей судьбе, кажутся действительно мелочами. Однажды я пришел в зал, и один из инструкторов сказал: «Как я рад, что ты пришел. Мой сын занимается, но жалуется, что колено болит. Тебя увидел – сразу побежал».
Людям кажется, что у них какая-то проблема, но когда они увидят что-то большее, эта проблема перестает существовать!