Покашливал: как Роман Костомаров довел себя до реанимации

Известный фигурист Роман Костомаров находится сейчас в реанимации. Врачи борются за его жизнь. Предварительный диагноз - пневмония.

По некоторым данным, Костомаров мог заболеть во время выступления на Рождество в подмосковном городе Ногинске. На улице было мороз минус 30, а спортсмен был без верхней одежды.

Знакомый с Костомаровым хореограф Максим Ставиский пояснил, как фигурист оказался в больнице.

«Врачи говорят, что это не COVID. Во время выступлений в шоу он покашливал, но температуры не было, поэтому он не обращался за помощью, так как не было на тот момент причин для беспокойства, — заявил он в интервью «Р-Спорт».

По последним данным, сейчас Костомаров подключен одновременно и к ИВЛ, и к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО). У него диагностированы прогрессирующая пневмония, системный воспалительный процесс (сепсис) и интоксикация организма.

Редакция Teleprogramma.pro очень болеет за Романа Костомарова. Держись, чемпион!

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