Екатерина Кузьмина - о муже: «Мы с Владимиром проживаем самый классный период за 23 года семейной жизни»

Автор и исполнитель Владимир Кузьмин 8 Марта дает большой сольный концерт в Москве. Концертная программа называется «Эй, красотка!». Главная красотка в его жизни - жена Екатерина - по традиции будет поддерживать музыканта за кулисами. Как и 23 года назад. Журналу «Телепрограмма» она рассказала о муже, каким его мало кто видит.
«Владимир - добрый, заботливый, внимательный романтик»
- В Международный женский день у Владимира Кузьмина по традиции большой концерт в Москве. В этом году в концертном зале «Мир». Кузьмин поет и собирает полный женский зал на 8 Марта, так как написал много романтических хитов о любви - и грустных, и оптимистичных. Отмечаете после концерта 8 Марта?
- Артисты в основном не отмечают праздники: 8 Марта, как и Новый год, это рабочий день. На концертах у Владимира Кузьмина 8 Марта действительно всегда полный зал. Часто посещение этого концерта - или подарок мужчины любимой женщине, или подруги собираются большими компаниями и отмечают праздник походом на Кузьмина, чтобы погрузиться в атмосферу его романтических песен. Обычно это вечера, наполненные смыслом и радостью, где можно и потанцевать, и попеть. Люди делятся в зале друг с другом историями: к примеру, как под песни Владимира Кузьмина выходили замуж. Под «Сказку в моей жизни», которую Владимир написал к нашей свадьбе, многие танцуют первый свадебный танец. У Владимира есть четкое понимание, что закончить концерт нужно не лиричной, а зажигательной песней «Эй, красотка!», чтобы финал был на позитивной ноте.
- Концертная программа называется так же, как и эта жизнерадостная песня, фразы из которой давно стали крылатыми. Кто-то так пробует знакомиться, кто-то делает комплименты жене. Остался ли романтиком ваш муж после 23 лет совместной жизни? Помню, вы нам рассказывали, как муж сделал вам предложение. Подарил кольцо и написал на заборе дома: «Екатерина, выходи за меня...»
- Ой, мне кажется, мы сейчас проживаем самый классный период нашей жизни. За 23 года вместе были разные периоды, но именно сейчас нам максимально интересно вместе. Мы очень много шутим, отношения приобрели такой естественный, очень теплый, гармоничный фон. Если раньше мы были бесконечно трогательными влюбленными, то сейчас наши отношения приобрели еще один окрас - еще большего интереса друг к другу. Наверное, потому что я «выросла» и стала серьезнее - занимаюсь какой-то своей деятельностью, стала больше ценить личные качества Владимира. Кстати, у моего супруга очень тонкий юмор - он может шутить бесконечно, и при этом на грамотном русском языке. Одним словом, нам все интереснее и интереснее друг с другом.
Свадьба Екатерины и Владимира Кузьминых 23 года назад. Фото: личный архив Владимира и Екатерины Кузьминых.
Как 23 года назад, так и сейчас я восхищаюсь, насколько невероятно добрый и воспитанный Владимир. Особенно в отношениях. Я вижу в нем мужскую мудрость и благодарна, что мы редко вздорим, так как если между нами происходит какое-то недопонимание, то мы тут же его проговариваем, чтобы не уходить в свои переживания.
И для меня это очень дорого. Поэтому на вопрос, романтик ли Владимир, отвечаю: да! Что может быть более романтичным, чем доброта и внимательность мужчины? Мне кажется, это суперромантичное качество.
- Внимание и заботу мужчины проявляют по-разному. Кто-то встанет раньше и завтрак приготовит, кто-то встретит ночью в аэропорту… Ваш Володя так или иначе проявляет свою заботу?
- Владимир меня всегда встречает в аэропорту. За исключением тех случаев, когда он на гастролях. Недавно я к нему приезжала посреди гастрольного тура, и Владимир встречал меня на перроне - конечно, с цветами. Свою заботу он проявляет по-разному. К примеру, наше утро проходит традиционно так. Мы ранние пташки. Я встаю в 5 - 5.30 утра, а он - часа в 4. И у меня всегда красивый подъем - под бесконечно прекрасную музыку, которую играет муж. Он репетирует каждое утро. А потом мы традиционно пьем чашечку кофе без кофеина или цикорий с молоком и много-много разговариваем…
«Муж к работе не ревнует»
- Говорят, что, когда за кулисами жена Катя, тогда у Владимира Кузьмина самое отличное настроение. Гастрольный темп Владимира Кузьмина по стране и Москве впечатляющий - концертов больше, чем у молодежи на пике популярности. Сейчас стало более комфортно ездить артистам по гастролям, чем 20 лет назад?
- Конечно, условия очень поменялись за 23 года. Помню, когда мы ездили в туры в нулевые, то только в крупных городах были комфортные гостиницы, а длительные переезды из города в город проходили на «странных» (и старых) автобусах. В те годы масса курьезных случаев была связана именно с этими сумасшедшими переездами: в течение дня могло быть два-три концерта в разных городах, а между ними 600 км на автобусе. И так месяцами без перерыва: Володя работал концерты, после чего мы садились и ехали в следующий город. Смеясь, сравнивала нашу команду с футбольной - 11 мужчин (музыканты, техники) и я. Сейчас, конечно, намного легче - комфортные перелеты, переезды и гостиницы. Но не менее интересно.
Что касается моего присутствия на концертах, то действительно многие отмечали, что Владимир менялся после того, как выходил на несколько минут ко мне за кулисы - чаще всего я сидела в гримерке с книжкой. Раньше я была рядом на всех его концертах, даже если это было уже третье выступление за день. Сейчас не всегда, так как бывает много работы.
- Вы рассказывали нам в интервью 2 года назад, что работаете психологом в благотворительном проекте. Сейчас продолжаете эту работу? Муж не ревнует вас к вашей занятости?
- Продолжаю также заниматься благотворительным проектом. С каждым годом наших студентов становится больше. Это очень вдохновляющая деятельность, которая меняет семейную жизнь студентов проекта. И Владимир не ревнует, а, наоборот, только радуется, так как видит, насколько я становлюсь от всего этого счастливее, что моя деятельность полезна. Иногда так получается, что муж знакомится с моими студентами, и, конечно, я часто делюсь какими-то ситуациями, а он сопереживает.
- Владимир Кузьмин в такой же рокерской форме, как в XX веке: никакого живота, подтянутый. Как говорят врачи всех специальностей, здоровый и ухоженный мужчина - заслуга любящей жены. Строго следите за режимом и питанием мужа?
Владимир Кузьмин и группа «Динамик» 30 лет тому назад. Фото: личный архив Владимира и Екатерины Кузьминых.
- Мы оба вегетарианцы. Есть много домыслов на эту тему, но на самом деле вегетарианцы имеют хорошее здоровье, отличную форму, спокойные нервы, доброе сердце. И, как правило, выглядят моложе. Вот такой наш секрет.
- На обложке альбома «Дух в моей гитаре» такая классная ваша фотография с гитарой. За эти годы вместе вы научились играть? Обучал вас муж играть на гитаре?
Кузьмина с гитарой на обложке альбома мужа. Играть Катя не умеет, только позирует по просьбе супруга. Фото: личный архив Владимира и Екатерины Кузьминых.
- Обучал. Безнадежно. Я не играю на гитаре.
- В песне «И в радости, и в горести» из этого альбома есть такие строки: «И не болела голова, когда встречали мы восход…» Давно вы вместе встречали восход? Вам есть о чем говорить часами? Или в вашей совместной жизни больше рок-н-ролльных поступков - погонять на мотоцикле и т. п.?
- Люди, которые наблюдали наши отношения со стороны, говорили, что они очень трогательные. Несмотря на то что Владимир рокер, он спокойный, рассудительный, добрый мужчина. Склонна верить, что я тоже примерно из этой категории людей. С годами семейная жизнь стала интереснее, так как мы стали очень много разговаривать, проговаривать многие ситуации. Вот честно, раньше мы так много не разговаривали. Сейчас можем часами о чем-то говорить - о его гитарах, о моей деятельности, о том, что происходит вокруг, и так далее. Нам и раньше было интересно друг с другом, где бы мы ни находились. А с годами стало еще интереснее благодаря тому, что лучше познали друг друга.
- Владимир Кузьмин говорит, что написал более 200 композиций, которые посвятил вам. Многие песни мужа касаются ваших взаимоотношений?
- Наверное, их слишком много. Но это не хитовые песни, а в бо`льшей степени те композиции, которые знают истинные поклонники. Зачастую Владимир проговаривал и проживал какие-то сложные ситуации нашей жизни в музыке - там целый пласт и радости, и сложностей…