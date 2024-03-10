Екатерина Кузьмина - о муже: «Мы с Владимиром проживаем самый классный период за 23 года семейной жизни»

Как 23 года назад, так и сейчас я восхищаюсь, насколько невероятно добрый и воспитанный Владимир. Особенно в отношениях. Я вижу в нем мужскую мудрость и благодарна, что мы редко вздорим, так как если между нами происходит какое-то недопонимание, то мы тут же его проговариваем, чтобы не уходить в свои переживания.

И для меня это очень дорого. Поэтому на вопрос, романтик ли Владимир, отвечаю: да! Что может быть более романтичным, чем доброта и внимательность мужчины? Мне кажется, это суперромантичное качество.

- Внимание и заботу мужчины проявляют по-разному. Кто-то встанет раньше и завтрак приготовит, кто-то встретит ночью в аэропорту… Ваш Володя так или иначе проявляет свою заботу?

- Владимир меня всегда встречает в аэропорту. За исключением тех случаев, когда он на гастролях. Недавно я к нему приезжала посреди гастрольного тура, и Владимир встречал меня на перроне - конечно, с цветами. Свою заботу он проявляет по-разному. К примеру, наше утро проходит традиционно так. Мы ранние пташки. Я встаю в 5 - 5.30 утра, а он - часа в 4. И у меня всегда красивый подъем - под бесконечно прекрасную музыку, которую играет муж. Он репетирует каждое утро. А потом мы традиционно пьем чашечку кофе без кофеина или цикорий с молоком и много-много разговариваем…

«Муж к работе не ревнует»

- Говорят, что, когда за кулисами жена Катя, тогда у Владимира Кузьмина самое отличное настроение. Гастрольный темп Владимира Кузьмина по стране и Москве впечатляющий - концертов больше, чем у молодежи на пике популярности. Сейчас стало более комфортно ездить артистам по гастролям, чем 20 лет назад?

- Конечно, условия очень поменялись за 23 года. Помню, когда мы ездили в туры в нулевые, то только в крупных городах были комфортные гостиницы, а длительные переезды из города в город проходили на «странных» (и старых) автобусах. В те годы масса курьезных случаев была связана именно с этими сумасшедшими переездами: в течение дня могло быть два-три концерта в разных городах, а между ними 600 км на автобусе. И так месяцами без перерыва: Володя работал концерты, после чего мы садились и ехали в следующий город. Смеясь, сравнивала нашу команду с футбольной - 11 мужчин (музыканты, техники) и я. Сейчас, конечно, намного легче - комфортные перелеты, переезды и гостиницы. Но не менее интересно.

Что касается моего присутствия на концертах, то действительно многие отмечали, что Владимир менялся после того, как выходил на несколько минут ко мне за кулисы - чаще всего я сидела в гримерке с книжкой. Раньше я была рядом на всех его концертах, даже если это было уже третье выступление за день. Сейчас не всегда, так как бывает много работы.

- Вы рассказывали нам в интервью 2 года назад, что работаете психологом в благотворительном проекте. Сейчас продолжаете эту работу? Муж не ревнует вас к вашей занятости?

- Продолжаю также заниматься благотворительным проектом. С каждым годом наших студентов становится больше. Это очень вдохновляющая деятельность, которая меняет семейную жизнь студентов проекта. И Владимир не ревнует, а, наоборот, только радуется, так как видит, насколько я становлюсь от всего этого счастливее, что моя деятельность полезна. Иногда так получается, что муж знакомится с моими студентами, и, конечно, я часто делюсь какими-то ситуациями, а он сопереживает.

- Владимир Кузьмин в такой же рокерской форме, как в XX веке: никакого живота, подтянутый. Как говорят врачи всех специальностей, здоровый и ухоженный мужчина - заслуга любящей жены. Строго следите за режимом и питанием мужа?