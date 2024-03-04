Денис Клявер о новом образе Филиппа Киркорова и 8 Марта: «Я всегда говорил Филиппу, что не нужны эти двадцать костюмов»

Участник группы «Чай вдвоем», певец Денис Клявер признался, что самое незабываемое путешествие у него случилось в детстве. И причем он отправился не в Париж, Лондон или Венецию, а в Ленинградскую область. Правда, после этого вояжа получил знатный нагоняй от родителей.

Об этом, а также о подарках на 8 марта и новом имидже Филиппа Киркорова Денис Клявер рассказал журналистам в кулуарах премии «Золотой граммофон», проходившей в Санкт-Петербурге.

«В Петербурге всегда особенная атмосфера. И фейерверк зрительских эмоций, конечно, уникален. Спасибо зрителям «Русского радио», - отметил Денис в беседе с представителями СМИ.

На церемонии вручения премии «Золотой граммофон» Денис Клявер выступил в дуэте с DJ Dimixer (Дмитрий Гуменный). Как признался Денис, в составе дуэта с «Чай вдвоем» у него семь статуэток и пять сольных наград. А вот в тандеме с Дмитрием это первая премия от «Русского радио».

«И это, безусловно, необычно. Если честно, Димка перевел меня на какую-то новую творческую волну, за что ему спасибо», - подчеркнул Денис Клявер.

«Столько эмоций и адреналина я не получал ни от одного путешествия!»

- Денис, Санкт-Петербург - ваш родной город. И приехав на «Золотой граммофон», вы вернулись домой. Но в своей жизни вы много путешествовали. А можете вспомнить самую необычную поездку?

- Самое интересное путешествие случилось у меня в детстве, примерно в 10-11 лет. Когда я уехал из пионерского лагеря, то понял, что оставил там вещи. Упаси Боже, у меня родители не узурпаторы, но во мне проснулась какая-то сознательность. И я подумал, что надо вернуться в лагерь и забрать вещи обратно.

Я помню, что сел в электричку и поехал то ли в Рощино, то ли в Репино (Лениградская область – прим. ред). В общем, куда-то далековато для парня моего возраста. И каково же было мое удивление, когда я, счастливый, приехал в 11 вечера домой с вещами, а папа с мамой начали задавать вопросы: «Где ты был? Где ты шлялся?». И столько эмоций и адреналина я больше не получал ни от одного путешествия.