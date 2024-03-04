Денис Клявер о новом образе Филиппа Киркорова и 8 Марта: «Я всегда говорил Филиппу, что не нужны эти двадцать костюмов»

Денис Клявер. Фото: Global Look Press  

Также певец вспомнил свою самую необычную поездку.

Участник группы «Чай вдвоем», певец Денис Клявер признался, что самое незабываемое путешествие у него случилось в детстве. И причем он отправился не в Париж, Лондон или Венецию, а в Ленинградскую область. Правда, после этого вояжа получил знатный нагоняй от родителей. 

Об этом, а также о подарках на 8 марта и новом имидже Филиппа Киркорова Денис Клявер рассказал журналистам в кулуарах премии «Золотой граммофон», проходившей в Санкт-Петербурге. 

«В Петербурге всегда особенная атмосфера. И фейерверк зрительских эмоций, конечно, уникален. Спасибо зрителям «Русского радио», - отметил Денис в беседе с представителями СМИ. 

На церемонии вручения премии «Золотой граммофон» Денис Клявер выступил в дуэте с DJ Dimixer (Дмитрий Гуменный). Как признался Денис, в составе дуэта с «Чай вдвоем» у него семь статуэток и пять сольных наград. А вот в тандеме с Дмитрием это первая премия от «Русского радио».  

«И это, безусловно, необычно. Если честно, Димка перевел меня на какую-то новую творческую волну, за что ему спасибо», - подчеркнул Денис Клявер.

«Столько эмоций и адреналина я не получал ни от одного путешествия!» 

- Денис, Санкт-Петербург - ваш родной город. И приехав на «Золотой граммофон», вы вернулись домой. Но в своей жизни вы много путешествовали. А можете вспомнить самую необычную поездку? 

- Самое интересное путешествие случилось у меня в детстве, примерно в 10-11 лет. Когда я уехал из пионерского лагеря, то понял, что оставил там вещи. Упаси Боже, у меня родители не узурпаторы, но во мне проснулась какая-то сознательность. И я подумал, что надо вернуться в лагерь и забрать вещи обратно. 

Я помню, что сел в электричку и поехал то ли в Рощино, то ли в Репино (Лениградская область – прим. ред). В общем, куда-то далековато для парня моего возраста. И каково же было мое удивление, когда я, счастливый, приехал в 11 вечера домой с вещами, а папа с мамой начали задавать вопросы: «Где ты был? Где ты шлялся?». И столько эмоций и адреналина я больше не получал ни от одного путешествия. 

Денис Клявер и DJ Dimixer. Фото: предоставлено «Русской медиагруппой»  

- А что на счет взрослой жизни?

- (Переводит разговор на DJ Dimixer) Вот Дима играл диджей-сет на атомном ледоколе, на Северном полюсе. И получается, что диджейский пульт питался от атомного реактора. 

А вы бы видели пинвинов, которые качались! И медведей... 

DJ Dimixer: - Оборудование готовилось несколько месяцев, а шли мы туда шесть дней. Встали на льдине, высадились и вот так сыграли диджей-сет. Я родом из Иркутской области, где рядом Байкал, и там тоже снимал сет. 

Денис Клявер: - У меня подруга уехала на Камчатку и шлет оттуда видео. Мы, конечно, тоже там были, но на гастролях и давно. А когда смотришь со стороны, то понимаешь, какая у нас необъятная и потрясающая страна. 

«Моя супруга – вдохновитель!» 

- На «Золотом граммофоне» Филипп Киркоров появился в консервативном образе. Кажется, что стразы и перья ушли в прошлое. Как вам новый лук поп-короля? 

- Ему так идет черный. Я ему всегда говорил: «Филипп, не нужны эти двадцать костюмов. Зачем все это? Смокинг – и будет прекрасно!». Мне кажется, что я был прав. И вся аудитория так считает. 

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Филипп Киркоров вел «Золотой граммофон» вместе с Николаем Басковым. Фото: предоставлено «Русской медиагруппой»  

- Скоро 8 марта. Уже готовите подарки любимым женщинам? 

- Это восхитительный праздник, во время которого мужчины должны дарить подарки. Но у мужчин-музыкантов есть определенная квота. Они могут преподнести творческий подарок. Я подготовил песню, называется она «Любовь с первого взгляда». 

Парадоксально, но я всегда ищу какие-то интересные темы для песен. Эта фраза лежала под ногами, но никто ее не использовал. Я не знаю ни одной песни про любовь с первого взгляда. Так что она появится 8 марта. 

- Песня посвящена вашей жене? 

- Моя супруга – вдохновитель. В моей ситуации композиция, конечно, посвящена ей. Но я стараюсь делать так, чтобы эту песню каждый мог  примерить на себя и подарить своей любимой девушке. 

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