Алена Свиридова: «Мои заплывы пугают крымских рыбаков»

Алену Свиридову называют стильной певицей с безупречным вкусом. Речь не только о ее образе и стиле одежды, но и о музыке. Концертный сезон этого года Свиридова открывает большим московским акустическим концертом - будут звучать живые инструменты.

«Розовый фламинго» живее всех живых»

- 22 февраля ваш концерт пройдет в «Градский холл». Есть у вас какая-то история, которая останется в памяти об Александре Борисовиче Градском?

- Александр Градский - знаковая фигура в моей жизни, потому что он для меня был кумиром. Когда я еще не была певицей, уже тогда у меня дома была пластинка песен Градского на стихи Саши Черного и на стихи Поля Элюара. Я ее воспринимала как какую-то «космическую историю», потому что и сама поэзия, и музыка, и исполнение - все это было настолько непохоже ни на что другое, что я слышала. Я часами дома пела вместе с Александром Борисовичем и вынашивала мысль: «А может, мне поехать в Москву? Как-то с ним встретиться и сказать, какой он гениальный...» К счастью, я на это не решилась, потому что, наверное, тогда могла бы повторить путь Фроси Бурлаковой.

Я пошла своим путем… И когда спустя годы мы познакомились с Александром Борисовичем, он произвел на меня колоссальное впечатление своей громогласностью, хулиганскостью. В общем, мы подружились, перешли сразу же на «ты». Я любила бывать у Александра Борисовича дома, когда он приглашал в гости, тогда я поняла, что это единственный человек, кого я знаю, который может спеть что угодно. Например, взять и начать петь передовицу из газеты или даже меню - и это будет звучать, как законченное музыкальное произведение. И, конечно, мне его очень не хватает.

- Программа этого концерта - акустика. Будут новые аранжировки хитов? К примеру, у «Розового фламинго» юбилей в этом году - 30 лет. Правда, что вы написали эту песню за один присест?

- Песня «Розовый фламинго» написалась действительно очень быстро - за одну ночь, и я практически ее не правила, она как была готова - так и вышла. «Розовому фламинго» уже 30 лет, и он живее всех живых. Новое дыхание и, наверное, подтягивание молодежной аудитории произошло с помощью группы Cream Soda, которая сделала свою аранжировку. Мы с ними сняли развеселый клип, соответствующий, как мне кажется, нынешней сумасшедшей жизни. Еще я сделала акустическую аранжировку пять лет назад - в стиле джипси-джаза, который мы играем. И еще будет одна очень интересная вещь: мы выступим в вокальной аранжировке а капелла с одной очень интересной группой.

- Как автор музыки, текстов, расскажите: как написать модную песню? Отличается формула хита сейчас и 30 лет назад? Вы пишете только себе или другим артистам тоже?

- Я слушаю очень разную музыку и пытаюсь примерить - как я живу вот в этой музыкальной реальности. Наверняка существуют уже готовые музыкальные шаблоны, которые имеют успех. Но мне это неинтересно, мне нравится экспериментировать. Каждый раз рискую, и от этого получаю отдачу, радость. Я всегда исповедовала формулу: все гениальное просто. Но не всегда удавалось ее внедрить. Но, в общем, я стремлюсь к моцартовской простоте. Иногда, когда переслушиваю что-нибудь из совсем раннего, думаю: и зачем столько сюда всего наиграли, нужно было половину партии выбросить, как говорится, «расчистить поляну».

На заказ я никому не пишу. Не вижу в этом смысла, потому что если я пишу то, что мне нравится, мне это жалко отдавать. А если писать то, что не нравится, то это получается какая-то халтура. Так что я, как скупой рыцарь, - все себе.

«Летом живу у самого синего моря»