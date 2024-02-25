Алена Свиридова: «Мои заплывы пугают крымских рыбаков»

Алену Свиридову называют стильной певицей с безупречным вкусом. Речь не только о ее образе и стиле одежды, но и о музыке. Концертный сезон этого года Свиридова открывает большим московским акустическим концертом - будут звучать живые инструменты.
«Розовый фламинго» живее всех живых»
- 22 февраля ваш концерт пройдет в «Градский холл». Есть у вас какая-то история, которая останется в памяти об Александре Борисовиче Градском?
- Александр Градский - знаковая фигура в моей жизни, потому что он для меня был кумиром. Когда я еще не была певицей, уже тогда у меня дома была пластинка песен Градского на стихи Саши Черного и на стихи Поля Элюара. Я ее воспринимала как какую-то «космическую историю», потому что и сама поэзия, и музыка, и исполнение - все это было настолько непохоже ни на что другое, что я слышала. Я часами дома пела вместе с Александром Борисовичем и вынашивала мысль: «А может, мне поехать в Москву? Как-то с ним встретиться и сказать, какой он гениальный...» К счастью, я на это не решилась, потому что, наверное, тогда могла бы повторить путь Фроси Бурлаковой.
Я пошла своим путем… И когда спустя годы мы познакомились с Александром Борисовичем, он произвел на меня колоссальное впечатление своей громогласностью, хулиганскостью. В общем, мы подружились, перешли сразу же на «ты». Я любила бывать у Александра Борисовича дома, когда он приглашал в гости, тогда я поняла, что это единственный человек, кого я знаю, который может спеть что угодно. Например, взять и начать петь передовицу из газеты или даже меню - и это будет звучать, как законченное музыкальное произведение. И, конечно, мне его очень не хватает.
- Программа этого концерта - акустика. Будут новые аранжировки хитов? К примеру, у «Розового фламинго» юбилей в этом году - 30 лет. Правда, что вы написали эту песню за один присест?
- Песня «Розовый фламинго» написалась действительно очень быстро - за одну ночь, и я практически ее не правила, она как была готова - так и вышла. «Розовому фламинго» уже 30 лет, и он живее всех живых. Новое дыхание и, наверное, подтягивание молодежной аудитории произошло с помощью группы Cream Soda, которая сделала свою аранжировку. Мы с ними сняли развеселый клип, соответствующий, как мне кажется, нынешней сумасшедшей жизни. Еще я сделала акустическую аранжировку пять лет назад - в стиле джипси-джаза, который мы играем. И еще будет одна очень интересная вещь: мы выступим в вокальной аранжировке а капелла с одной очень интересной группой.
- Как автор музыки, текстов, расскажите: как написать модную песню? Отличается формула хита сейчас и 30 лет назад? Вы пишете только себе или другим артистам тоже?
- Я слушаю очень разную музыку и пытаюсь примерить - как я живу вот в этой музыкальной реальности. Наверняка существуют уже готовые музыкальные шаблоны, которые имеют успех. Но мне это неинтересно, мне нравится экспериментировать. Каждый раз рискую, и от этого получаю отдачу, радость. Я всегда исповедовала формулу: все гениальное просто. Но не всегда удавалось ее внедрить. Но, в общем, я стремлюсь к моцартовской простоте. Иногда, когда переслушиваю что-нибудь из совсем раннего, думаю: и зачем столько сюда всего наиграли, нужно было половину партии выбросить, как говорится, «расчистить поляну».
На заказ я никому не пишу. Не вижу в этом смысла, потому что если я пишу то, что мне нравится, мне это жалко отдавать. А если писать то, что не нравится, то это получается какая-то халтура. Так что я, как скупой рыцарь, - все себе.
«Летом живу у самого синего моря»
С младшим сыном Гришей на телешоу «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале. Фото: Первый канал
- Ваш сын Гриша студент второго курса актерского факультета ГИТИСа, учится у Сергея Яшина. В старших классах он занимался в школе при Щукинском училище. Но в прошлом году он показал телезрителям свои музыкальные способности - прекрасно пел с вами в телешоу «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале. После участия в этом проекте появились у парня планы, связанные с музыкой? Знаю, что многие ваши коллеги из тех, кто участвовал со своими детьми, на концертах своих теперь поют пару дуэтов. А как у вас?
- Совместных номеров у нас с Григорием нет, и пока я не вижу в этом какого-то смысла. Гриша и не собирался быть певцом, он больше хочет реализоваться как актер, как режиссер. И он учится, двигается в этом направлении. «Две звезды» - это была для него хорошая школа, интересный эксперимент, но сворачивать с избранного пути он не намерен.
- До весны остаются считаные дни. Собираетесь на свою крымскую дачу? Будете ли сажать какую-то рассаду?
- Если бы у меня дача была там, где я живу весь год, то, возможно, что я бы и занялась рассадой. В принципе мне очень интересна такая «биологическая составляющая»: как из чего-то что-то вырастает. Но уход за садом, огородом - это большой физический труд, который требует времени и сил. У меня в Керчи есть прекрасные помощницы Галина и Лариса, которые занимаются домом и садом в мое отсутствие. А что я делаю, когда приезжаю? Я люблю поливать, собирать урожай, обрезать розы - они у меня очень высокие. Люблю обрезать деревья. Так как все огородные и садово-дачные дела по подготовке и посадке рассады приходятся на тот сезон, когда я в Москве, то этим заниматься не могу. Все-таки я занимаюсь любимой музыкой, которая у меня отнимает большую часть времени.
- Вы иногда будоражите публику в соцсетях фото со своей морской дачи в купальнике. Фигура - на зависть многим. Помимо того, что вам повезло с генетикой, как поддерживаете себя в такой форме?
В любимом Крыму певица как рыба в воде. Фото: личный архив Алены Свиридовой
- Эти фото появляются не для того, чтобы показать - «а вот я какая в купальнике». Дело в том, что в купальнике я провожу все лето. Так как живу летом на даче в Крыму, прямо у самого синего моря. Конечно, мне повезло с генетикой. А потом я плаваю ежедневно как рыба. Иногда мои заплывы впечатляют даже местных рыбаков: особенно когда я выплываю к ним где-то очень далеко от береговой линии - они даже пугаются. Я не занимаюсь специально спортом, но мне нравится много двигаться, поэтому я хожу пешком, езжу на велосипеде, бегаю, хожу в горы (когда есть такое желание и возможность).
То есть если есть возможность поразвлечься с помощью физических движений, то я в первых рядах. Кстати, жаль, что соратников у меня в этом деле немного, так как люди моего возраста не сильно любят такую физическую активность. Потому я очень часто все это делаю одна. Но я уже привыкла и не переживаю по этому поводу. Еще я обливаюсь холодной водой. Ну сейчас немного разленилась, потому что зимой холодно. Завтра начну…
История одной фотографии
Фото: Федор Савинцев/ТАСС
Алена Свиридова - не только автор и исполнитель. С 2004 года в театре «Школа современной пьесы» она два сезона играла Аркадину в спектакле «Чайка. Настоящая оперетка», ее партнерами были Владимир Качан и Альберт Филозов. В 2006 году исполнила роль в детективном фильме «Смерть по завещанию». На фото - Алена Свиридова и Людмила Гурченко в 2004-м в мюзикле «Бюро счастья». Алена Свиридова так вспоминает эту работу: «Это был авторский проект Людмилы Марковны Гурченко. Она пригласила меня, увидев какой-то мой клип по ТВ. Роль у меня была небольшая, но ее расширили, чтобы мне было что показать...
Мы с Людмилой Марковной как-то сразу начали общаться как подружки. Мы ходили друг к другу в гости, дарили приятные мелочи. Гурченко мне подарила серебряную солонку, перечницу тоже серебряную - она видела, что я люблю такие изящные, изысканные вещи. И мне было приятно ей что-то красивое вручить… В мюзикле еще участвовали Александр Михайлов, Коля Фоменко, Гедиминас Таранда. Очень веселая история была, которая закончилась, когда я забеременела Гришей. Мне начали искать замену».