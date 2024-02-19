Дилара Зинатуллина об участии в шоу «Прятки» и бывшем муже Моргенштерне*: «Я почувствовала, что мне не хватает кислорода»

Дилара Зинатуллина. Фото: телеканал СТС  

Экс- супруга музыканта рассказала Teleprogramma.pro о том, как справлялась с испытаниями и страхами на новом проекте телеканала СТС.

Многие воспринимают Дилару Зинатуллину только как жену эпатажного рэпера Моргенштерна*. Теперь уже бывшую… А меж тем она и сама по себе интересная личность – успешный блогер, хозяйка салона красоты. 

Недавно Дилара приняла участие в эстремальном телешоу «Прятки» на канале СТС, по замыслу которого селебритис прячутся в самых заброшенных темных локациях, а задача ведущего Егора Крида – найти их. И возможно, теперь она откроется зрителям с новой стороны. 

 * (Включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента) 

«Я считаю себя стойким человеком» 

- Дилара, легко согласились или были сомнения? 

- Сомнений не было, я сразу поняла, что это очень круто. Я видела много разных проектов, но таких масштабов и организации съемок ещё не встречала. 

- И не было страшно, что придется много часов находиться в заброшенной локации наедине с собой? 

- Я считаю себя стойким человеком. В обычной жизни могу волноваться из-за мелочей, посмотреть видео с щенками и расплакаться. Но когда обстоятельства необычные и нужно, например, собраться на съемках, то волнение почему-то выключается. 

- Как отреагировали, когда узнали имя ведущего? 

- Это действительно интересный выбор, потому что Егор все равно больше воспринимается как артист, а тут он в роли ведущего экстремального шоу. Любопытно, как он раскроется. 

Дилара Зинатуллина. Фото: телеканал СТС 

- С какими трудностями столкнулись на съемках? 

- Это мой первый опыт телесъемок. Я все-таки привыкла к соцсетям, там себя позиционировать. Понимаю, что телевизор смотрит намного больше людей, что здесь другое вовлечение и в принципе другая аудитория. 

И это осознание заставляло понервничать. Но со временем волнение ушло. 

- Тем не менее бывали моменты, когда вы особенно переживали? 

- У меня никогда не было «паничек». Но как-то мне было очень сложно дышать. Я почувствовала, что не хватает кислорода. Тогда попросила остановить съемку, подышала, вернулась в нормальное состояние и продолжила. 

«Эта история «жены Моргенштерна*» со мной на всю жизнь» 

- Вы говорили, что привыкли позиционировать себя в соцсетях. А здесь другая аудитория. Не боитесь, что зрители будут воспринимать вас как бывшую Моргенштерна*? 

- На самом деле, когда мы с Алишером еще были вместе, мы понимали, что эта история «жена Моргенштерна»* со мной на всю жизнь, что меня будут вспоминать именно в этом ключе. 

Когда это понимаешь, то уже спокойнее реагируешь. А сейчас, кстати, замечаю, что со временем это сходит на нет. 

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Дилара Зинатуллина. Фото: телеканал СТС  

- Сейчас вы уже топовый блогер, хозяйка салона красоты. Может, и трек запишите?

- Да, записываю. У меня отец — музыкант. Я с самого детства нахожусь в такой атмосфере. Мой первый мужчина и впоследствии муж тоже музыкант. Почему бы и нет?

Все друзья связаны с музыкой. Они мне как-то сказали: «Попробуй, запишись». Это было еще с Алишером, да и сам он говорил: «Да, погнали, надо делать!». А потом, когда мы уже разошлись, эта мысль осталась в воздухе. 

Ребята, которые годами записывают разных исполнителей, мне сразу сказали: «У тебя очень быстро все получается. Давай попробуем!». Мы попробовали, и мне нравится, что получается, пара «демочек» уже готова. 

- Бывает, когда все вокруг занимаются музыкой, хочется сделать наоборот, всем назло. 

- Такое тоже было. Я пошла в художественную школу, потому что папа хотел. Окончила с отличием. 

Но поняла, что мне душновато. Это требует огромного количества времени наедине с картиной. Не мое это.

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