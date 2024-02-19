Дилара Зинатуллина об участии в шоу «Прятки» и бывшем муже Моргенштерне*: «Я почувствовала, что мне не хватает кислорода»

Многие воспринимают Дилару Зинатуллину только как жену эпатажного рэпера Моргенштерна*. Теперь уже бывшую… А меж тем она и сама по себе интересная личность – успешный блогер, хозяйка салона красоты.

Недавно Дилара приняла участие в эстремальном телешоу «Прятки» на канале СТС, по замыслу которого селебритис прячутся в самых заброшенных темных локациях, а задача ведущего Егора Крида – найти их. И возможно, теперь она откроется зрителям с новой стороны.

* (Включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента)

«Я считаю себя стойким человеком»

- Дилара, легко согласились или были сомнения?

- Сомнений не было, я сразу поняла, что это очень круто. Я видела много разных проектов, но таких масштабов и организации съемок ещё не встречала.

- И не было страшно, что придется много часов находиться в заброшенной локации наедине с собой?

- Я считаю себя стойким человеком. В обычной жизни могу волноваться из-за мелочей, посмотреть видео с щенками и расплакаться. Но когда обстоятельства необычные и нужно, например, собраться на съемках, то волнение почему-то выключается.

- Как отреагировали, когда узнали имя ведущего?

- Это действительно интересный выбор, потому что Егор все равно больше воспринимается как артист, а тут он в роли ведущего экстремального шоу. Любопытно, как он раскроется.