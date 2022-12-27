Все-таки сходились: Моргенштерн* пытался вернуть брак после развода

Подозрения поклонников Моргенштерна* по поводу воссоединения с бывшей женой Диларой Зинатуллиной оказались правдой.

Стало известно, что Дилара Зинуталлина действительно сходились c экс-мужем после публичного заявления о разводе. Знаменитостей видели вместе. Они пробовали жить вдвоем, гуляли и посещали концерты.

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Однако бывшим влюбленным так и не удалось спасти отношения. Дилара и Алишер* поняли, что развод не был ошибкой.