Алсу: «Дочери пока не отпрашиваются на свидания»

Певица Алсу признается, что муж Ян Абрамов старается радовать ее своим вниманием. Это может быть какая-то простая мелочь, но ведь из мелочей и складывается наша жизнь.

Артистка пообщалась с журналистами в кулуарах Праздника всех влюбленных телеканала Муз-ТВ и рассказала о семейных праздниках, подарках мужу на 23 февраля и увлечении дочерей.

«Повод сказать дорогому человеку приятные слова должен быть каждый день»

- Алсу, есть ли у вас в семье какие-то традиции, связанные с днем Святого Валентина?

- С каждым годом этот праздник обретает новые силы и масштабы. И это очередной повод, чтобы сказать своему дорогому человеку какие-то приятные слова, хотя на самом деле такой повод должен быть каждый день. Но хорошо, что есть такой специальный день.

- Чем вас на праздники старается порадовать муж?

- На самом деле вниманием. Это может быть какая-то мелочь, например, когда муж подарил мне огромный букет сирени. Я не знаю, где можно найти ее в феврале. Однако где-то раздобыл. Муж знает, что это мой самый любимый цветок.