Алсу: «Дочери пока не отпрашиваются на свидания»

Певица Алсу признается, что муж Ян Абрамов старается радовать ее своим вниманием. Это может быть какая-то простая мелочь, но ведь из мелочей и складывается наша жизнь.
Артистка пообщалась с журналистами в кулуарах Праздника всех влюбленных телеканала Муз-ТВ и рассказала о семейных праздниках, подарках мужу на 23 февраля и увлечении дочерей.
«Повод сказать дорогому человеку приятные слова должен быть каждый день»
- Алсу, есть ли у вас в семье какие-то традиции, связанные с днем Святого Валентина?
- С каждым годом этот праздник обретает новые силы и масштабы. И это очередной повод, чтобы сказать своему дорогому человеку какие-то приятные слова, хотя на самом деле такой повод должен быть каждый день. Но хорошо, что есть такой специальный день.
- Чем вас на праздники старается порадовать муж?
- На самом деле вниманием. Это может быть какая-то мелочь, например, когда муж подарил мне огромный букет сирени. Я не знаю, где можно найти ее в феврале. Однако где-то раздобыл. Муж знает, что это мой самый любимый цветок.
- А украшения дарит?
- Да, конечно.
- А что обычно вы ему дарите на 23 февраля?
- Носки и галстук (Смеется).
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Алсу. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Дочери окончили музыкальную школу по классу фортепиано»
- Вашей дочери Сафине уже 17 лет, Микелле – 15. Они уже вступили в такой возраст, когда начинаешь интересоваться противоположным полом. Они пока на свидания у вас не отпрашиваются?
- Еще не было таких прецедентов. Возможно, у них и кто-то есть, но пока у меня никто не отпрашивался (Смеется).
- Чем сейчас увлекаются дочери?
- Во-первых, они обе окончили музыкальную школу по классу фортепиано. Но музыкой занимается Микелла – это моя средняя дочь. Старшая Сафина прекрасно владеет фортепиано, но она не хочет связывать свою жизнь с музыкой.
Они сейчас учатся. Сейчас самые сложные года старшей школы – много экзаменов, учебы и так далее.