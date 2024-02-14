Певица Алсу заявила, что муж подарил ей букет сирени на День влюбленных: «Не знаю, где он его достал»

Алсу работает даже в праздники. В День всех влюбленных она приехала Государственный Кремлевский дворец, где состоялся «Праздник для всех влюбленных МУЗ-ТВ!». Певица предстала на публике в белом силуэтном платье с баской на талии. 40-летняя звезда приготовилась исполнить свои хиты. На мероприятии побывал корреспондент Teleprogramma.pro. Артистка похвасталась, что успела дома получить подарок от мужа Яна Абрамова.

«Муж подарил мне букет сирени. Не знаю, где он его достал в феврале. А я подарила ему свою любовь», — заявила Алсу.