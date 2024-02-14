Певица Алсу заявила, что муж подарил ей букет сирени на День влюбленных: «Не знаю, где он его достал»

Алсу работает даже в праздники. В День всех влюбленных она приехала Государственный Кремлевский дворец, где состоялся «Праздник для всех влюбленных МУЗ-ТВ!». Певица предстала на публике в белом силуэтном платье с баской на талии. 40-летняя звезда приготовилась исполнить свои хиты. На мероприятии побывал корреспондент Teleprogramma.pro. Артистка похвасталась, что успела дома получить подарок от мужа Яна Абрамова.
«Муж подарил мне букет сирени. Не знаю, где он его достал в феврале. А я подарила ему свою любовь», — заявила Алсу.
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Напомним, что недавно стали ходить слухи, что супруги находятся на грани развода. Якобы бизнесмен изменяет певице с бывшей девушкой Тимати Анастасией Решетовой. Однако артистка заверила ранее, что у них царит гармония. Она дала понять, что слухам верить не стоит.